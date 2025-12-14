Și Islanda boicotează Eurovisionul 2026 din cauza participării Israelului

Islanda boicotează Eurovisionul 2026 din cauza participării Israelului.

Islanda a devenit a cincea țară care boicotează Concursul Eurovision 2026, alăturându-se Spaniei, Irlandei, Sloveniei și Țărilor de Jos care s-au retras din competiție.

Postul islandez RÚV a anunțat miercuri că nu va participa la concursul de anul viitor. Decizia vine după ce săptămâna trecută s-a confirmat că Israelul va participa la Eurovision. Islanda boicotează Eurovisionul din cauza acțiunilor militare ale Israelului din Gaza.

„Participarea postului național israelian Kan la concurs a creat dezbinare atât în rândul membrilor Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), cât și în rândul publicului larg", a arătat RÚV într-un comunicat citat de Independent.

Islanda indicase anterior că intenționează să nu participe la concurs. Postul islandez a dorit să aștepte discuțiile în consiliul de administrație înainte de anunțul oficial. Reuniunea a avut loc cu câteva ore înainte de termenul limită pentru confirmarea participării la cea de-a 70-a ediție a concursului.

Spania a declarat săptămâna trecută că se retrage după ce a solicitat un vot privind participarea Israelului. Irlanda, Slovenia și Țările de Jos s-au retras de asemenea după summit. Postul irlandez RTE a descris participarea Israelului ca fiind „inacceptabilă, având în vedere pierderile îngrozitoare de vieți omenești din Gaza”.

EBU a renunțat să supună la vot participarea Israelului. Uniunea a adoptat în schimb reguli menite să descurajeze guvernele să influențeze concursul.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „Susținem decizia colectivă luată de membrii EBU. Este vorba despre aplicarea regulilor EBU".

RÚV a arătat că „există încă îndoieli cu privire la faptul că ajustările convenite ar fi pe deplin satisfăcătoare”. Postul islandez și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea că diverse părți interesate din Islanda s-au opus participării la concurs.

Prezența Israelului la Eurovision a fost o sursă crescândă de tensiune din cauza războiului din Gaza. Există acuzații că guvernul israelian a încercat să influențeze votul publicului la evenimentul din acest an.

Rusia a fost exclusă din Eurovision după invadarea Ucrainei în 2022, dar Israelul a continuat să concureze în ultimii doi ani.

Israelul participă la Eurovision din 1973, deoarece Kan este membru al EBU. Israelul a câștigat de patru ori, cel mai recent în 2018. A ocupat locul al doilea în concursul din 2025.

Concursul Eurovision 2026 va avea loc în Austria în luna mai.

