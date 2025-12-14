Ciprian Ciucu vrea să transfere parcurile de cartier din București către sectoare

Ciucu spune că Primăria Capitalei ar păstra doar patru parcuri monument: Herăstrău, Carol, Cișmigiu și Izvor.

Primarul ales a declarat, al Digi 24, că Primăria Capitalei ar trebui să rămână doar cu parcurile monument. Restul parcurilor de cartier să fie transferate în administrarea sectoarelor.

Ciucu a criticat Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB). Instituția nu reușește să facă lucruri și să întrețină parcurile, a spus el.

„Din punctul meu de vedere, ALPAB are o foarte proastă capacitate administrativă”, a declarat Ciucu.

El consideră că primarul de sector este mai aproape de cetățeni decât primarul general.

Parcurile Herăstrău, Carol, Cișmigiu și Izvor ar trebui să rămână la Primăria Capitalei. Acestea au condiții mai grele de autorizare și necesită o gestionare specifică.

Parcurile monument necesită evaluarea materialului dendrologic și revitalizare. Trebuie adus material vegetal nou și pământ fertil.

Ciucu a subliniat că are experiență în acest domeniu. El a realizat parcuri de la zero în sectorul 6.

„Știu de unde să o apuc”, a spus primarul general ales. El a dat exemplul Parcului Marin Preda din Giulești sau Parcului Crângași.

Locuitorii se adresau direct primarului de sector, nu celui general. „Am renovat toate parcurile și am creat parcuri noi”, a declarat Ciucu.

Primarul general ales a precizat că transferul parcurilor depinde și de dorința primarilor de sector. Dar consideră că este de bun simț să se întâmple acest lucru.

ALPAB va trebui să se profesionalizeze. Instituția se va concentra pe parcurile pe care și le permite la actuala capacitate. În timp, capacitatea ALPAB va crește.

(sursa: Mediafax)