Blackjack online 2026: cele mai bune variante de joc, avantajul Casei și pariuri secundare

Pentru că se bazează pe reguli simple, dar solicită și multă atenție, abilități de reținere a cărților eliminate și aplicarea unei strategii corecte, el se adresează unei mase largi de jucători, începători sau experimentați.

Pe internet, în topul preferințelor la blackjack se află mesele cu dealer real. Acestea oferă o experiență vizibil asemănătoare cu cea dintr-un cazino real, singura diferență majoră fiind legată de aspectul social. Acest material își propune să evidențieze jocurile de blackjack online care sunt în topul preferințelor jucătorilor, avantajul Casei și pariurile secundare disponibile.

Bucharest Infinite Free Bet Blackjack de la Evolution Gaming - pentru jucătorii din România

Acest joc se adresează exclusiv jucătorilor din România, dealerul comunicând cu jucătorii în limba română. Un alt aspect pozitiv este că în acest joc te poți alătura în orice moment, deoarece acceptă un număr nelimitat de jucători care primesc aceleași cărți inițiale, pentru ca ulterior să acționeze după propria strategie.

La această masă sunt valabile regulile comune din blackjack: se joacă cu 8 pachete de cărți, dealerul stă la 17 (inclusiv la 17 Soft), cărțile cu valoare egală se pot împărți o singură dată per mână, se primește o singură carte după separarea Așilor, blackjack-ul plătește 3:2, iar Asigurarea 2:1.

Diferența față de alte variante de blackjack o reprezintă faptul că jucătorii pot opta pentru separare gratuită a perechilor de la 2 la 9 și a Așilor, de dublare gratuită a mâinilor cu valoare 9, 10 sau 11, iar pariul este returnat când dealerul depășește cu 22.

Jocul permite plasarea de pariuri secundare Hot3, 21+3, Perechi Perfecte și Depășire.

Cea mai mare cotă o primești pentru Depășire cu 8 cărți – 250x miza.

Avantajul Casei pentru pariurile pe „Mâna cea mai bună” este de 1.55%.

Acesta crește în cazul pariurilor secundare până la 3.70% (21+3), 4.10% (Perechi Perfecte), 5.40% (Hot 3) și 5.82% (Bust It).

One Blackjack de la Pragmatic Play Live

Foarte apreciată de jucători este varianta One Blackjack de la Pragmatic Play. Pe lângă setul standard de reguli, se joacă cu 8 pachete de cărți, dublare la oricare 2 cărți, separarea cărților cu aceeași valoare, o singură carte distribuită la separarea Așilor și dealerul stă la orice 17, în acest joc se permite dublarea o singură dată după separare, cu excepția separării Așilor. Alte reguli introduse în acest joc sunt o singură carte la orice dublare și jucătorul este declarat câștigător la orice 6 cărți totalizând cel mult 21.

Pariurile secundare acceptate în acest joc de blackjack online sunt 21+3, Depășire, Perechi perfecte și Crazy 7. Cel din urmă oferă și cea mai mare cotă. Pentru 3 Șeptari cu același simbol vei fi recompensat cu 2.000x miza.

Pentru pariurile principale, procentul de returnare către jucători (RTP) este de 99,59%, însemnând un avantaj al casei de 0,49%. Bineînțeles, pentru a obține acest procent trebuie să aplici strategia optimă. Pentru pariurile secundare avantajul Casei este de 3.70% la pariurile „21 +3”, 4.10% la pariurile Perechi Perfecte, 5.23% în cazul pariurilor Crazy 7 și 5.82% pentru pariurile Bust Bonus (Depășire).

De reținut: Pariurile secundare cresc avantajul Casei.

Speed Blackjack de la Pragmatic Play

Speed Blackjack este o variantă clasică de blackjack cu dealer real dezvoltată de Pragmatic Play. Se folosesc 8 pachete cu câte 52 de cărți, iar dealerul stă la orice 17 și trage la orice 16. Se acceptă împărțirea oricăror perechi și dublarea la oricare 2 cărți inițiale și la mâinile împărțite, cu excepția împărțirii Așilor. La împărțirea Așilor se distribuie o singură carte.

Ce aduce nou acest joc în ceea ce privește distracția? După cum îi spune și numele, acesta pune preț pe viteza de joc. Astfel, după ce dealerul și-a dezvăluit cartea, toți jucătorii pot acționa simultan și se joacă mai multe mâini în unitatea de timp. Un alt plus este acela că un jucător poate ocupa până la 3 locuri la masă.

Pe lângă pariurile principale, cu avantajul casei de 0.59%, în acest joc sunt acceptate:

pariuri Bet Behind cu același avantaj al Casei

Pariuri perfecte cu marja Casei 4.10%

pariuri „21+3” cu avantajul Casei 3.70%.

Experiența în cele mai bune jocuri de blackjack online 2026

Am evidențiat în acest articol unele dintre cele mai mici marje de câștig pentru jocuri de casino. Acest lucru nu înseamnă că probabilitatea unor câștiguri crește. Pentru o experiență relaxantă și distractivă, trebuie să aplici mereu principiile de joc responsabil, să nu joci sume care nu ți le permiți și să nu-ți stabilești obiective financiare la jocuri de casino.

Cei care sunt mai competitivi și vor să aibă mai des succes în jocul de blackjack, trebuie să învețe strategia optimă și să aibă un comportament cât se poate de profesionist la masă (să urmărească jocul, să fie atenți la cărțile eliminate, etc).