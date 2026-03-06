5 tendințe cheie ale comerțului electronic românesc în 2026

Care sunt tendințele ce vor defini evoluția ecommerce-ului românesc în 2026 au explicat experții platformei pentru crearea magazinelor online Cartum.

Dominanța Mobile-First

În 2025, smartphone-urile au devenit definitiv principalul instrument pentru căutarea, selectarea și achiziționarea produselor în România. Conform datelor, ponderea tranzacțiilor realizate prin smartphone a ajuns la 73,8%, ceea ce în valoare monetară înseamnă aproximativ 6,32 miliarde de dolari dintr-un volum total al pieței de 8,56 miliarde de dolari. Creșterea segmentului mobil este determinată de următorii factori:

schimbări în comportamentul utilizatorilor — cumpărătorii moderni preferă flexibilitatea, viteza și autonomia pe care le oferă designul mobile-first;

dezvoltarea infrastructurii 5G de către principalii operatori din România — acest lucru a contribuit la extinderea acoperirii internetului de mare viteză pe smartphone, disponibil inclusiv în zonele rurale;

dominarea social commerce — rețelele sociale sunt utilizate în principal de pe smartphone-uri, iar vânzările prin Instagram, Facebook, chat-uri și mecanismele integrate de checkout mută automat accentul către mobile-first.

Acest trend înseamnă că pentru magazinele online este esențial să asigure o experiență de cumpărare comodă pe smartphone — încărcare rapidă a paginilor, navigare clară în catalog, checkout simplu și funcționarea corectă a tuturor integrărilor. Platforma pentru crearea magazine online Cartum ia în considerare aceste cerințe la nivel de arhitectură: toate site-urile clienților, indiferent de design, au o logică mobile-first, interfața se adaptează automat la diferite dimensiuni ale ecranului, iar procesul de plasare a comenzii este optimizat pentru interacțiunea de pe smartphone. Acest lucru permite companiilor să lanseze rapid magazine orientate către traficul mobil, fără costuri suplimentare pentru dezvoltarea unei versiuni mobile separate, și să se concentreze pe creșterea vânzărilor, nu pe aspecte tehnice.

Agentic AI — inteligența artificială în rol de cumpărător

Cumpărătorii online utilizează tot mai frecvent instrumente AI pentru shopping. În același timp, boții AI evoluează de la simpli asistenți care oferă recomandări în funcție de solicitările utilizatorilor la agenți personali capabili să acționeze autonom în cadrul unui obiectiv de business definit. Agentic AI în 2026 reprezintă sisteme autonome care pot executa lanțuri complexe de acțiuni în mai multe etape. De exemplu: utilizatorul scrie într-un bot AI solicitarea „găsește-mi pantofi de alergare de până la 100 de euro, cu recenzii bune”. Inteligența artificială nu oferă doar o listă de linkuri, ci compară zeci de magazine online, analizează caracteristicile produselor, evaluează recenziile disponibile și propune utilizatorului achiziția optimă. Astfel, OpenAI experimentează integrarea unor scenarii de commerce în ChatGPT, inclusiv cu posibilitatea de a accesa direct oferta cu cele mai avantajoase condiții. Se estimează că astfel de mecanisme vor continua să se extindă.

Pentru magazinele online, acest lucru indică necesitatea adaptării la un nou format de interacțiune cu clienții. În 2026, este important nu numai să investești în promovarea SEO clasică sau în publicitate, ci și să adaptezi site-ul la agenții AI. Este importantă asigurarea datelor structurate, a prețurilor transparente și actualizate, a descrierilor clare ale caracteristicilor și condițiilor de livrare, precum și a prezenței recenziilor. Agentic AI nu reacționează la sloganuri publicitare, dar analizează instant raportul preț-calitate pe baza a sute de parametri. Magazinele online care facilitează accesul sistemelor AI la informații actualizate își cresc șansele de a fi incluse în recomandările agenților autonomi.

Rețelele de lockere ca standard al e-commerce-ului românesc

România are una dintre cele mai dense rețele de lockere din Europa Centrală și de Est — lockerele sunt disponibile în 95% dintre localitățile cu o populație de peste 5.000 de locuitori. La sfârșitul anului 2025, numărul lockerelor active a depășit 10.000, iar rețeaua s-a extins cu 33%, acoperind aproximativ 940 de localități. Liderii după numărul de lockere instalate sunt companiile logistice Sameday (easybox), FAN Courier (FANbox) și Cargus. Popularitatea livrării la locker în rândul populației din România este confirmată de cifre:

peste 60% dintre cumpărătorii din marile orașe aleg livrarea la locker datorită accesului non-stop și predictibilității;

pentru peste 80% dintre locuitorii din București și Cluj-Napoca, disponibilitatea livrării la locker este un factor critic în alegerea unui magazin online;

în 2026, rețeaua EasyBox a început implementarea compartimentelor cu refrigerare. Astfel, românii pot comanda produse proaspete cu livrare la locker, ceea ce va stimula o utilizare și mai extinsă a acestor puncte;

printre principalele motive pentru care cumpărătorii români aleg lockerele se numără tariful mai redus comparativ cu livrarea prin curier, gradul ridicat de autonomie, precum și impactul ecologic mai mic datorită optimizării rutelor și reducerii emisiilor.

Dezvoltarea accelerată a rețelelor de lockere în România stabilește pentru magazinele online un nou standard de last-mile, la care logistica și procesul de checkout trebuie adaptate. Un pas esențial este integrarea serviciilor de livrare oferite de operatori cu o rețea extinsă de lockere. De exemplu, platforma e commerce Cartum oferă comercianților integrare pregătită cu FAN Courier, operator care dezvoltă activ sistemul de puncte de preluare a coletelor în afara domiciliului.

Autenticitatea în conținut

Brandurile utilizează activ AI pentru a adapta descrierile, recomandările, selecțiile, bannerele și scenariile de comunicare la contextul publicului-țintă. Utilizarea inteligenței artificiale în activitate economisește timp, optimizează resursele și, în același timp, permite crearea unui conținut personalizat și atractiv. Totuși, textele excesiv de prietenoase și „corecte”, specifice stilului AI, pot reduce încrederea în branduri, deoarece utilizatorii au învățat deja să identifice conținutul generat de inteligența artificială. Statisticile confirmă acest lucru: 66% dintre utilizatori pot recunoaște descrierile de produse generate de AI. Prin urmare, odată cu dezvoltarea tehnologiilor, crește și nevoia de autenticitate și unicitate.

Este recomandată utilizarea AI doar ca instrument auxiliar, cu editarea și adaptarea obligatorie a materialelor de către oameni — copywriteri, designeri și alți specialiști. În 2026 este apreciat conținutul care combină relevanța cu un ton uman recognoscibil: explicații concrete, menționarea onestă a limitărilor și particularităților produsului, fotografii și videoclipuri reale, recenzii de autor. O astfel de abordare contribuie la păstrarea identității brandului și la creșterea competitivității acestuia într-un context de utilizare pe scară largă a tehnologiilor AI.

Schimbarea priorităților de consum: accent pe raționalitate și avantaj

Românii au devenit mai prudenți și mai selectivi în procesul de cumpărături online. Potrivit unui sondaj, aproape 65% dintre utilizatori și-au redus cheltuielile pe internet din cauza creșterii prețurilor. Cumpărătorii își planifică bugetul mai atent: 59% dintre respondenți își întocmesc listele de cumpărături în funcție de reduceri și promoții, iar 80% caută activ coduri promoționale sau prețuri mai bune în diferite magazine online înainte de a plasa comanda. În plus, peste o treime dintre cumpărători au redus frecvența achizițiilor din categoria îmbrăcăminte și bijuterii. Pentru mediul de afaceri, aceste tendințe indică un model de consum mai rațional și mai controlat al publicului local, cu accent pe funcționalitate în detrimentul componentei emoționale.

Politica flexibilă de prețuri, programele de loialitate și reducerile personalizate devin instrumente esențiale în competiția pentru clienți:

analizați periodic piața și ofertele concurenței pentru a rămâne într-un interval de preț competitiv;

utilizați datele despre clienți și personalizați ofertele — de exemplu, oferiți reduceri pentru categoria în care clientul a vizualizat produse sau livrare gratuită pentru clienții fideli;

implementați prețuri reduse pentru anumite produse sau creați o secțiune suplimentară „reduceri”, unde să fie incluse produsele cu discount;

asigurați transparența prețurilor — evitați costurile ascunse, deoarece un client sensibil la preț poate abandona coșul în etapa de plată.

Aceste măsuri vor atrage atenția publicului din România într-un context de abordare rațională a cumpărăturilor și vor crește șansele ca utilizatorii să plaseze comanda în magazinul dumneavoastră.

Concluzie

Utilizatorii din România așteaptă scenarii de interacțiune rapide și clare, indiferent de canal sau dispozitiv, iau decizii pe baza unei abordări raționale, iar logistica eficientă și predictibilitatea livrării devin criterii fundamentale de încredere. Automatizarea și instrumentele AI cresc nevoia de autenticitate și de poziționare clară a brandului — tehnologiile trebuie doar să consolideze modul în care brandurile gândesc, comunică și construiesc relații cu publicul. În final, ecommerce-ul românesc în 2026 ține de capacitatea companiilor de a găsi un echilibru între dezvoltarea tehnologiilor AI și păstrarea unui serviciu „uman”, adaptat noilor modele de comportament ale utilizatorilor.