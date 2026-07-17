Brașovul, în topul orașelor din România pentru investiții imobiliare în 2026

Combinația dintre prețuri de intrare rezonabile, o cerere constantă de închiriere și un flux turistic care nu dă semne de oboseală transformă orașul de la poalele Tâmpei într-un punct de referință pentru investitorii care caută echilibru între cost și randament. Spre deosebire de piețele supraîncălzite din marile metropole, unde ticketul de intrare a devenit prohibitiv, Brașovul păstrează o zonă de accesibilitate care atrage deopotrivă micii investitori și fondurile care caută active defensive.

Garsoniere accesibile: poarta de intrare a investitorilor

Cel mai clar semnal al accesibilității îl dau garsonierele. Datele de piață arată că acestea pleacă de la aproximativ 37.900 de euro, iar prețul median se situează în jurul valorii de 75.000 de euro. Mai important pentru un investitor prudent, aproximativ 44% dintre garsonierele scoase la vânzare se încadrează sub pragul de 70.000 de euro. Practic, aproape jumătate din ofertă rămâne în zona în care un investitor individual poate cumpăra fără a se împovăra excesiv cu credit.

Această structură a prețurilor explică de ce garsonierele sunt adesea primul pas pentru cei care intră pe piață. Suma necesară este gestionabilă, iar unitatea se închiriază rapid, întrucât se adresează unui public numeros: studenți, tineri profesioniști și persoane relocate pentru muncă. Într-un oraș cu economie diversificată, de la industrie și IT până la turism, cererea pentru locuințe mici de închiriat rămâne una dintre cele mai constante componente ale pieței.

Randamentul din chirie, argumentul central

Dacă accesibilitatea deschide ușa, randamentul este cel care convinge. Pe segmentul de închirieri, apartamentele din Brașov generează chirii care pleacă de la 300 de euro pe lună, cu o valoare mediană de 550 de euro pe lună și o medie de aproximativ 590 de euro. Distribuția este concentrată: aproximativ 46% dintre chirii se situează în intervalul 500–700 de euro, iar 31% sub 500 de euro. Vârful pieței atinge 1.500 de euro pe lună pentru unitățile premium.

Puse cap la cap, aceste cifre desenează un profil de investiție atractiv. O garsonieră achiziționată sub pragul median și închiriată la un tarif apropiat de mediana pieței produce un flux de venit lunar consistent, cu perioade scurte de neocupare, tocmai datorită cererii ridicate din zonele centrale și semicentrale. Investitorii care privesc dincolo de aprecierea capitalului găsesc aici un randament din chirie care justifică plasamentul chiar și într-un climat economic prudent.

Un rol important îl joacă și repartiția pe cartiere. Zonele Central și Schei rămân cele mai scumpe, cu un stil urban căutat, în timp ce Răcădău și Astra oferă cel mai bun raport preț-calitate pentru familii. Cartierele Tractorul și Avantgarden, aflate în plină dezvoltare, atrag tinerii prin blocurile noi, iar zonele Bartolomeu și Gării rămân accesibile și bine conectate. Pentru un investitor, această diversitate înseamnă că poate calibra plasamentul în funcție de profilul chiriașului vizat.

Apartamentele cu 2 camere, cel mai lichid segment

Dincolo de garsoniere, apartamentele cu două camere constituie coloana vertebrală a pieței brașovene. Ele se tranzacționează majoritar în intervalul 90.000–140.000 de euro și beneficiază de cea mai largă bază de cumpărători. Această caracteristică le conferă o lichiditate remarcabilă: sunt ușor de vândut atunci când investitorul dorește să iasă din poziție și ușor de închiriat cât timp rămâne proprietar.

Lichiditatea este un factor pe care investitorii experimentați îl prețuiesc cel puțin la fel de mult ca randamentul. Un activ care se poate transforma rapid în lichiditate, fără discount semnificativ, reduce riscul întregului portofoliu. În Brașov, apartamentele cu două camere îndeplinesc acest rol de „monedă de schimb" a pieței rezidențiale, fiind căutate constant atât de familiile tinere, cât și de investitorii care le văd ca active de închiriat.

Pentru context, piața apartamentelor în ansamblu pornește de la 48.900 de euro, cu o mediană de 135.000 de euro și o medie de 159.000 de euro. Distribuția arată o piață matură: circa 45% dintre oferte se încadrează în intervalul 100.000–150.000 de euro, 30% între 150.000 și 250.000 de euro, iar segmentul de sub 100.000 de euro reprezintă aproximativ 17%.

Cifrele-cheie ale pieței brașovene

Segment Prag de intrare Valoare mediană Garsoniere vânzare 37.900 € 75.000 € Apartamente vânzare 48.900 € 135.000 € Apartamente 2 camere 90.000 € ~115.000 € Chirie apartament 300 €/lună 550 €/lună

Un ecosistem care sprijină investitorul

Maturizarea pieței a fost însoțită de profesionalizarea serviciilor. Investitorii care nu cunosc în detaliu specificul fiecărui cartier apelează tot mai des la o agenție imobiliară din Brașov pentru a-și calibra deciziile pe date reale, nu pe percepții. Analiza corectă a prețului de achiziție, estimarea realistă a chiriei și evaluarea potențialului de revânzare fac diferența între o investiție profitabilă și una mediocră.

Pentru cei care doresc să evalueze singuri amploarea ofertei, listele actualizate de apartamentele de vânzare în Brașov oferă o imagine directă asupra distribuției prețurilor pe cartiere și tipologii. Corelate cu datele privind chiriile, aceste liste permit un calcul rapid al randamentului potențial înainte de orice vizionare.

Concluzie

Brașovul intră în 2026 cu un profil de piață care rareori se regăsește simultan într-un singur oraș: prețuri de intrare accesibile, în special pe segmentul garsonierelor, un randament din chirie susținut de o cerere constantă și o lichiditate ridicată pe apartamentele cu două camere. Este ecuația pe care o caută investitorii atenți la risc, iar orașul de la poalele Tâmpei o oferă fără artificii. Într-un peisaj imobiliar național în care multe piețe au atins praguri greu de justificat, Brașovul rămâne una dintre puținele destinații unde raportul dintre cost, venit și siguranța revânzării continuă să lucreze în favoarea cumpărătorului.