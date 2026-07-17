„U" Cluj, eliminată la penalty-uri de Dinamo Kiev. Urmează meciul cu Brann Bergen în Conference League

Universitatea Cluj a aflat adversara din turul al doilea preliminar al Conference League, după ce a fost eliminată din Europa League de ucrainenii de la Dinamo Kiev. „Șepcile roșii" vor da peste norvegienii de la SK Brann Bergen.

Eliminare crudă, pe Cluj Arena

Formația lui Cristiano Bergodi a ratat calificarea joi seară, pe teren propriu, după ce a pierdut cu 2-4 la loviturile de departajare în fața lui Dinamo Kiev. Ambele manșe s-au încheiat 0-0, meciul decisiv fiind tranșat abia din punctul cu var. Rezultatul o trimite pe „U" Cluj în Conference League, unde va juca împotriva lui Brann.

Brann Bergen vine dintr-un sezon bun în Norvegia: echipa a terminat vicecampioană în Cupa Norvegiei 2025-2026 și a activat sezonul trecut chiar în fazele eliminatorii ale Europa League, semn că experiența europeană nu-i este străină. Clubul din Bergen a fost activ și pe piața transferurilor de vară, aducând jucători precum islandezul Kristall Máni Ingason, de la Sønderjyske, și cedând nume importante, printre care Eivind Helland, plecat la Bologna. Echipa e antrenată acum de Freyr Alexandersson, scrie Mediafax

Prima manșă se joacă pe 23 iulie, tot în România, dar nu pe Cluj Arena - stadionul e indisponibil din cauza festivalului Untold. Partida se mută pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, conform anunțului oficial al clubului clujean. Returul e programat pe 30 iulie, la Bergen.

O vară neagră la penalty-uri pentru „U" Cluj

Eliminarea cu Dinamo Kiev vine la doar cinci zile după o altă înfrângere la loviturile de departajare, cea din Supercupa României, pierdută în fața Universității Craiova. Practic, este a treia eliminare la penalty-uri suferită de clujeni în ultimele două luni, după ce trecuseră prin aceeași experiență și în finala Cupei României. Un tipar îngrijorător pentru echipa lui Bergodi, care va trebui să-și regăsească rapid eficiența în fazele decisive, dacă vrea să evite un nou eșec în dubla cu Brann.

Pe partea cealaltă a tabloului, Dinamo Kiev, calificată în turul următor al Europa League, va înfrunta formația grecească PAOK Salonic.

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