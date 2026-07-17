Primul semn de ruptură ideologică în interiorul Partidului Național Liberal, după Congresul Extraordinar eșuat al lui Ilie Bolojan

Președintele liberal al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a confirmat, ieri, zvonul potrivit căruia adversarii lui Ilie Bolojan din interiorul PNL urmau să-și înființeze, chiar în interiorul partidului, o platformă liberal-conservatoare, care să se opună „USR-izării” formațiunii. Alin Tișe este cel care a înființat această platformă, demersului său achiesând mai mulți lideri amenințați de actuala conducere cu excluderea, pentru că au participat la încercarea de învestire a Guvernului Veștea. Fondatorul platformei arată că, în acest moment, PNL a fost confiscat, partidul folosindu-l pentru construirea „unui cult al personalității”, iar ca și contramăsură, este nevoie de consolidarea unei aripi conservatoare în partid, care să se opună „progresismului și neomarxismului”.

Bătălia din interiorul PNL cunoaște o nouă etapă, după ce, la congresul extraordinar Ilie Bolojan a încercat să-i treacă pe linie moartă pe adversarii săi din partid. Congresul și actele adoptate au fost suspendate provizoriu de Tribunalul București, decizia nefiind una definitivă.

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Animozitățile dintre cele două tabere tind să se acutizeze, odată cu decizia unui important lider de a construi o platformă conservatoare, care să activeze în interiorul formațiunii, împotriva tendinței de „USR-izare” a PNL.

Ieri, Alin Tișe, președinte al Consiliului Județean Cluj, a postat, pe contul său de socializare, un manifest pentru România și pentru PNL, „ca un om care a fost făcut, pe rând, trădător de PNL, pesedist, userist și chiar aurist”, în care anunță înființarea PNL - Platforma liberal conservatoare. „De peste 70 de zile, România stă blocată. Am cerut guvern stabil și am procedat drept și corect față de țară. Nimic din explicațiile acestor iresponsabili nu poate fi acceptat în fața interesului de stabilitate a acestei țări. Absolut nimic! Iresponsabilitatea decidenților va avea consecințe de neimaginat pentru români. Statul este blocat, economia suferă, mediul privat este împins spre faliment, oamenii își pierd locurile de muncă, iar liderii decidenți din PNL își consumă energia în orgolii, răzbunări și calcule de putere. Este inadmisibil”, susține Alin Tișe.

Conform acestuia, România nu are voie să mai piardă nici măcar o zi, iar în PNL există oameni competenți, capabili să construiască, alături de partidele proeuropene, un guvern stabil.

„Lăsați orgoliile. Lăsați veninul. Puneți țara pe primul loc. România trebuie să fie mai importantă decât orice funcție, orice ambiție și orice răfuială internă. Nu mă simt reprezentat de «greii» PNL, care confundă încăpățânarea cu forța și orgoliul cu leadershipul. Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal și nici valorile pe care acest partid a fost construit. PNL nu este proprietatea câtorva oameni. PNL aparține fiecărui membru care crede în libertate, responsabilitate și patriotism. Deci, îmi aparține și mie și multor colegi care gândesc diferit decât cei care acum au confiscat partidul într-un jenant cult al personalității, uitând care este scopul și rolul acestui partid istoric”, susține liderul liberal.

Tișe anunță, astfel, că „începând de astăzi (ieri - n.red.), voi activa în interiorul PNL o Platformă Liberal-Conservatoare. Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile și valorile liberalismului conservator. Nu împotriva partidului, ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă. Nu pentru a dezbina, ci pentru a reda PNL identitatea pe care prea mulți au abandonat-o din interese personale”. Potrivit acestuia, valorile platformei, „abandonate în prezent de o parte din conducerea partidului, sunt simple și ferme: ​Național - iubire de țară, nu naționalism; ​Liberal - libertate, inițiativă, dreaptă productivă, antreprenoriat/ mediu de afaceri, economie puternică, reforma țării și respect pentru muncă; Conservator - credință în familie, tradiție, responsabilitate și continuitate. Nu progresism și neomarxism”.

Alina Gorghiu: PNL este captivul USR

Prin intermediul aceleiași postări, Alin Tișe și-a invitat toți colegii „care mai cred în PNL - partid liberal-conservator - să se manifeste în acest crez, pentru un PNL regăsit”, care să pună „țara înaintea partidului”, „partidul înaintea orgoliilor șefilor trecători” și „România înaintea tuturor”.

Unul dintre liderii care au reacționat pozitiv la invitația lui Alin Tișe este deputata Alina Gorghiu, membră a grupului „puciștilor”, care, într-un interviu pentru publicația „News.ro”, a declarat: „mulţi dintre noi cerem de luni bune stop USR-izării PNL. Este un proiect care nu a fost niciodată dezbătut în interiorul partidului, iar eu trăiesc cu tristeţea că, uneori, PNL pare captiv USR. Nu poţi reface unitatea unui partid liberal împrumutând discursul, metodele şi agresivitatea altcuiva. Nu poţi vorbi despre «identitate liberal-conservatoare» chiar în propoziţia în care anunţi liste comune cu USR”. Alina Gorghiu a precizat că mulți liberali sunt îngrijorați de direcția pe care a pornit-o PNL. (…) Puţini o spun însă public, pentru că s-a instalat teama. De excludere, de marginalizare, de jigniri, de boți. Tocmai de aceea acest spaţiu va apărea - va fi vehiculul prin care ne vom putea exprima cu toţii, deschis, aşa cum e firesc într-un partid liberal”.

Și deputatul Ionuț Stroe a salutat demersul lui Alin Tișe, pe care îl consideră „legitim și necesar”. „În PNL sunt foarte mulţi liberali autentici care gândesc la fel ca Alin Tişe, oameni care cred într-un partid de dreapta, ataşat libertăţii, iniţiativei private, proprietăţii, familiei şi responsabilităţii, oameni care cred, în acelaşi timp, că România are nevoie urgentă de stabilitate şi că PNL trebuie să participe la construirea unui guvern solid, proeuropean. Tocmai aceşti oameni au devenit ţinte pentru actuala conducere. (…) Incomodăm pentru că refuzăm să lăsăm PNL fără identitate şi fără viitor”, conchide Stroe.

Obiectiv politic cu țintă lungă și alinierea cu președintele Nicușor Dan

Încă de la votul prin care Cabinetul Veștea a picat în Parlament, surse politice anunțau apariția unei mișcări politice în sensul celor anunțate, ieri, de Alin Tișe. Una dintre variantele prevăzute, la acel moment, era exact înființarea acestei platforme liberal-conservatoare, care să fie fondată de oponenții taberei Bolojan din interiorul PNL.

După ce conducerea partidului a luat decizia de a-i sancționa cu excluderea pe „puciști”, zvonurile s-au accentuat, în sensul că aceștia ar urma să înființeze o nouă formațiune politică, sub denumirea de Partidul Liberal Conservator, printre inițiatorii acestei mișcări preconizându-se a se număra Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Ionuț Stroe și Monica Anisie. Numele lui Alin Tișe nu figura în această proiecție inițială.

Printre proiectele politice ale acestei mișcări se află și dorința de aliniere în spatele președintelui României, Nicușor Dan, ca platformă prezidențială, iar dacă aceasta ar urma să se transforme în partid politic, ar putea să înglobeze inclusiv PMP, formațiune condusă de Eugen Tomac.

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