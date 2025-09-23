Cancerul de col uterin: cauze, simptome și opțiuni de tratament

Chiar dacă medicina a evoluat mult, acest tip de cancer afectează anual sute de mii de femei. Articolul de față explică pe înțelesul tuturor principalele cauze, semne la care e necesar să fim atenți, pașii de diagnostic și opțiunile actuale de tratament. Vei găsi informații concrete și practice despre prevenție, importanța controalelor regulate și ce să faci dacă primești un astfel de diagnostic.

Ce înseamnă cancerul de col uterin?

Colul uterin se află la capătul inferior al uterului, la intrarea în vagin. Cancerul de col se dezvoltă lent, pornind inițial din celule precanceroase. În mod frecvent, cancerul devine vizibil abia când evoluează și apar simptome, ceea ce subliniază nevoia de supraveghere periodică.

Datele arată că România se situează în topul țărilor europene la numărul de cazuri de cancer de col uterin depistate anual. Multe femei ajung la medic în stadii avansate, unde tratamentul e mai complex, iar vindecarea devine mai dificilă.

Cauzele cancerului de col uterin

Virusul Papiloma Uman (HPV), cu varietățile sale, cauzează cea mai mare parte a cazurilor de cancer de col uterin. Tipurile de HPV cu risc oncogen ridicat – precum 16, 18, 31 și 33 – favorizează modificările celulare la acest nivel. Aproape orice persoană activă sexual poate dobândi infecția cu HPV la un moment dat.

În majoritatea situațiilor, sistemul imunitar elimină virusul. Uneori însă, infecția persistă, iar celulele colului suferă modificări, ceea ce poate duce în timp la apariția cancerului. Exemplu concret: O tânără care nu prezintă niciun simptom, dar descoperă în urma unui test Papanicolau modificări ușoare, poate primi recomandări suplimentare de investigații dacă testul HPV este pozitiv pentru tulpini cu risc crescut.

Alți factori care cresc riscul apariției

Riscul dezvoltării cancerului crește dacă:

fumezi;

ai un sistem imunitar slăbit (de exemplu, HIV sau medicație imunosupresoare);

îți începi viața sexuală la o vârstă mică;

ai avut mai mulți parteneri sexuali de-a lungul vieții;

folosești contraceptive orale pe perioade lungi, respectiv peste 5 ani;

ai istoric de infecții genitale, cum ar fi Chlamydia;

ai rude de gradul I diagnosticate cu cancer de col uterin;

menții o igienă intimă deficitară;

ai avut mai multe sarcini.

Cum recunoști simptomele cancerului de col uterin?

Cele mai multe femei nu observă semne în faza timpurie a bolii. Din acest motiv, depistarea la timp se realizează aproape exclusiv prin testare de rutină. Când totuși apar manifestări, acestea pot include:

sângerări vaginale neașteptate, de exemplu între menstruații, după contact sexual sau după menopauză;

secreții vaginale anormale, uneori cu sânge sau cu miros neplăcut;

dureri pelviene persistente sau disconfort la contact sexual.

Dacă boala se extinde, pot apărea:

dureri de spate sau la nivelul picioarelor;

pierdere accentuată în greutate;

oboseală permanentă;

anemie.

Pașii pentru diagnosticarea corectă și stadializare

Diagnosticarea cancerului de col uterin pornește de la două investigații importante:

testul Babeș-Papanicolau – evidențiază celule anormale de pe suprafața colului uterin; testul HPV – depistează prezența tulpinilor cu risc înalt de a declanșa cancer.

Specialiștii recomandă testarea periodică, începând cu vârsta de 21 de ani. Dacă rezultatele sugerează modificări, medicul poate propune:

colposcopie – analiză amănunțită a colului cu un dispozitiv optic special;

– analiză amănunțită a colului cu un dispozitiv optic special; biopsie – recoltare și analiză a unei bucăți mici de țesut pentru a confirma existența celulelor anormale

Stadializarea, esențială pentru alegerea tratamentului, cuprinde investigații suplimentare precum ecografie pelvină, tomografie computerizată (CT), rezonanță magnetică nucleară (RMN) sau PET scan. Acestea evidențiază cât de mult s-a extins cancerul și dacă a afectat ganglionii limfatici sau alte organe.

Opțiunile de tratament pentru cancerul de col uterin

Alegerea tratamentului ține cont de stadiul bolii, tipul celulelor canceroase, vârsta pacientei și dacă femeia dorește să păstreze fertilitatea. Pentru leziuni precanceroase sau cancere în stadii inițiale, medicul poate alege proceduri minim invazive. Boala avansată necesită adesea o abordare combinată.

Cum tratezi leziunile precanceroase?

Dacă ai leziuni de tip CIN (neoplazie intraepitelială cervicală), există metode care elimină celulele anormale, fără să afecteze fertilitatea:

crioterapie : distrugerea celulelor prin înghețare, în ambulatoriu;

: distrugerea celulelor prin înghețare, în ambulatoriu; conizație : îndepărtarea unei porțiuni mici, conice, din col (se folosește și pentru diagnostic);

: îndepărtarea unei porțiuni mici, conice, din col (se folosește și pentru diagnostic); ablație cu laser sau termică: distrugerea țesutului modificat cu ajutorul temperaturii.

Tratamentul cancerului cervical diagnosticat

Medicul poate recomanda:

intervenție chirurgicală – histerectomie totală sau parțială, uneori extinsă la trompe și ovare

– histerectomie totală sau parțială, uneori extinsă la trompe și ovare adioterapie – folosește radiații pentru a distruge celulele canceroase, poate fi externă sau internă (brahiterapie)

– folosește radiații pentru a distruge celulele canceroase, poate fi externă sau internă (brahiterapie) chimioterapie – administrarea de medicamente care opresc multiplicarea celulelor maligne, adesea combinată cu radioterapia

– administrarea de medicamente care opresc multiplicarea celulelor maligne, adesea combinată cu radioterapia terapie țintită și imunoterapie – tratamente care acționează doar asupra celulelor bolnave sau stimulează sistemul imunitar să le combată

Medicul ia decizia tratamentului în funcție de analiză histopatologică, investigații imagistice și preferințele pacientei. Ghidurile internaționale recomandă strategii flexibile, personalizate pentru fiecare caz. Pacientele care caută tratament pentru cancer pot afla mai multe opțiuni despre tratament oncologic la Memorial Romania, unde se utilizează tehnologii noi și abordări integrate.

Detectarea timpurie, controalele periodice și respectarea recomandărilor medicale cresc considerabil șansele de vindecare și permit tratamente mai puțin invazive. Informarea corectă și prevenția rămân cele mai puternice arme împotriva acestei boli. Disclaimer: Articolul are un rol pur informativ și nu înlocuiește sfatul avizat al medicului specialist.

