Case pasive: eficiență fără compromisuri și cum facem față noilor cerințe energetice

Departe de a fi doar o tendință, conceptul de casă pasivă s-a transformat într-un standard recunoscut internațional pentru construcțiile eficiente, cu un consum minim de energie pentru încălzire sau răcire.

AluKönigStahl, partenerul oficial Schüco în România, susține această tranziție către arhitectura sustenabilă printr-o gamă completă de sisteme de aluminiu certificate pentru performanțe energetice ridicate. Astfel, clienții - de la dezvoltatori imobiliari la familii care își construiesc propria locuință - au la dispoziție soluții premium, pregătite să răspundă cerințelor stricte ale unei case pasive moderne.

Ce este o casă pasivă?

O casă pasivă este o construcție proiectată astfel încât să mențină o temperatură interioară confortabilă pe tot parcursul anului, cu un consum energetic extrem de redus. Acest lucru, cand vine vorba despre anvelopare, se realizează prin:

izolație termică excepțională;

eliminarea punților termice;

etanșeitate ridicată la aer și ploaie;

utilizarea ferestrelor performante;

ventilare mecanică cu recuperare de căldură.





Toate aceste măsuri reduc semnificativ necesarul de încălzire sau răcire, adesea fără a mai fi nevoie de sisteme tradiționale voluminoase sau costisitoare. Mai mult decât un „label”, casa pasivă este un mod eficient de a construi, atât pentru mediu, cât și pentru bugetul familiei.

Schüco și standardele pentru case pasive

În portofoliul AluKönigStahl regăsim o serie de sisteme de aluminiu Schüco care răspund cerințelor pentru case pasive. Acestea se disting prin cele mai bune performanțe de izolație termică, durabilitate, design premium și posibilitatea integrării în proiecte cu estetică modernă.

Gama Schüco pentru case pasive:

Schüco AWS 90.SI+ - Sistemul de fereastră cu izolație superioară, care îndeplinește cerințele pentru locuințele pasive fără compromis la nivel de design.

- Sistemul de fereastră cu izolație superioară, care îndeplinește cerințele pentru locuințele pasive fără compromis la nivel de design. Schüco AWS 90.SI+ optimized - O versiune optimizată cu profile din aluminiu adaptate noilor cerințe energetice europene.





- O versiune optimizată cu profile din aluminiu adaptate noilor cerințe energetice europene. Schüco AWS 75.SI+ optimized - Ideal pentru proiectele unde se dorește o adâncime constructivă mai redusă decat in cazul Schüco AWS 90.SI+ optimized, păstrând performanța termică de top.

- Ideal pentru proiectele unde se dorește o adâncime constructivă mai redusă decat in cazul Schüco AWS 90.SI+ optimized, păstrând performanța termică de top. Schüco FWS 50.SI - Sistem de perete cortină pentru fațade vitrate cu cerințe ridicate de izolare termică, folosit adesea în clădiri comerciale eficiente energetic.

- Sistem de perete cortină pentru fațade vitrate cu cerințe ridicate de izolare termică, folosit adesea în clădiri comerciale eficiente energetic. Schüco AD UP 90.SI - Sistem de ușă de intrare din aluminiu cu etanșeitate, siguranță și izolare optimă, ideal pentru proiecte rezidențiale și administrative.

De ce este aluminiul o alegere potrivită pentru case pasive?

Chiar dacă PVC-ul este adesea asociat cu locuințele eficiente energetic, aluminiul de nouă generație oferă avantaje multiple:

stabilitate structurală pentru suprafețe vitrate mari;

durabilitate pe termen lung;

posibilitate de integrare în fațade vitrate și sisteme glisante premium;

design minimalist, cu profiluri subțiri și elegante;

întreținere redusă și rezistență la intemperii.





Sistemele Schüco din aluminiu beneficiază de o tehnologie avansată, capabilă să atingă standardele exigente ale construcțiilor pasive, atât din punct de vedere energetic, cât și arhitectural.

Elemente-cheie în atingerea performanței pasive

O construcție pasivă presupune echilibru între mai multe componente. Iată cum contribuie sistemele Schüco la fiecare dintre acestea:

Ferestre și uși cu izolație avansată

Fereastra este cel mai vulnerabil punct termic al unei clădiri. De aceea, Schüco a dezvoltat profile cu izolație avansată, garnituri multicomponente și sisteme fără punți termice, care reduc drastic pierderile de energie.

Etanșeitate la aer și ploaie

Fiecare sistem este testat pentru etanșeitate superioară, asigurând protecție în fața vântului, a infiltrațiilor și a umidității excesive - condiții esențiale în atingerea standardelor unei case pasive.

Sisteme glisante pentru transparență și eficiență

Casele eficiente nu trebuie să sacrifice lumina naturală. Cu ajutorul stemelor glisante premium Schüco, se pot realiza uși glisante pentru mari deschideri, cu prag redus, transparență amplificată și izolare de top.

Design și personalizare

Eleganța rămâne esențială în orice proiect. Sistemele Schüco permit integrarea în diverse stiluri arhitecturale, cu finisaje variate și design armonios.

Investiția într-o casă pasivă: de ce merită

Chiar dacă inițial costurile pot fi ușor mai mari față de o construcție standard, beneficiile pe termen lung sunt considerabile:

Reducerea costurilor energetice cu până la 90%

Valoare crescută a proprietății datorită performanței energetice

Cele mai performante si durabile ferestre și uși

Confort sporit pe tot parcursul anului

Contribuție reală la sustenabilitate





O casă pasivă nu este doar o construcție „verde”, ci o locuință adaptată viitorului. Cu ajutorul sistemelor din aluminiu Schüco, disponibile în România prin AluKönigStahl, poți construi eficient, sigur și estetic, fără compromisuri.

Indiferent că ești arhitect, dezvoltator sau beneficiar final, aceste soluții tehnice oferă libertate de proiectare, performanță energetică verificată și un pas real către locuințele sustenabile ale viitorului.