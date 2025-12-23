Paradoxul Rovina: 200 de milioane de dolari și sprijin de la Bruxelles, dar fără acord de mediu în România

Compania Euro Sun Mining, listată la bursa TSX din Toronto, a încheiat un acord de finanțare în valoare de 200 de milioane de dolari cu Trafigura, unul dintre cei mai mari traderi mondiali de mărfuri, pentru dezvoltarea proiectului de cupru/aur de la Rovina. Trafigura a indicat, de asemenea, că intenționează să asiste Euro Sun în obținerea unei finanțări suplimentare care să-i permită atingerea fazei de construcție a proiectului. Potrivit studiul definitiv de fezabilitate al proiectului de acum câțiva ani, se estimează o producție medie echivalentă în aur de 146.000 uncii (4,5 tone)/an în primii zece ani, iar statul român ar urma să încaseze redevențe de peste 500 de milioane de dolari. Proiectul de la Rovina a fost declarat anul acesta de către Comisia Europeană strategic pentru aprovizionarea UE cu materii prime critice, fiind inclus pe o listă pe care au fost înscrise în total 47 de proiecte.

În cadrul acordului multifacilități încheiat cu Trafigura, bani sunt disponibili în trei tranșe. Ultima, care este și cea mai mare, fiind în valoare de 180 de milioane de euro, va fi disponibilă până pe 31 iunie 2031, scrie www.miningweekly.com. Tranșele sunt disponibile în fiecare caz cu condiția îndeplinirii mai multor condiții, cum ar fi finalizarea achizițiilor de terenuri necesare proiectului și a evaluărilor impactului asupra mediului și social, precum și obținerea de către companie a autorizațiilor necesare.

„Sunt foarte încântat să raportez că am lucrat din greu alături de Trafigura pentru a asigura facilitatea de 200 de milioane de dolari. Asigurarea acestei finanțări marchează o etapă importantă în consolidarea bilanțului nostru și în progresul strategiei noastre de dezvoltare pe termen scurt și lung și va fi esențială în avansarea proiectului nostru emblematic de cupru-aur din Valea Rovina”. Grant Sboros, CEO al Euro Sun

Euro Sun Mining Inc. este o companie minieră listată la Bursa de Valori din Toronto, axată pe explorarea și dezvoltarea proiectului Rovina Valley, deținut 100%, care găzduiește al doilea cel mai mare zăcământ de cupru și aur din Europa.

Ce înseamnă proiectul de la Rovina

Proiectul Valea Rovinei, situat în județul Hunedoara, găzduiește trei zăcăminte distincte Colnic, Rovina și Cireșata. Are o resursă măsurată și indicată de 406 milioane de tone cu o concentrație de 0,54 grame de aur pe tonă și 0,16% cupru, pentru 7 milioane de uncii de aur conținut (cca. 217 tone) și 1,4 miliarde de livre de cupru conținut (cca. 635.000 tone). Se preconizează că va funcționa timp de 17 de ani, cu o producție medie anuală în primul deceniu de constand din 106.000 uncii (3,3 tone) aur si 19 milioane de livre (9.000 tone) de cupru pe an, la un cost mediu total de 790 dolari/uncie echivalent aur. Exploatarea Rovina este un proiect minier cu zero cianuri în procesul de recuperare a metalelor și cu un impact redus asupra mediului.

Euro Sun a achiziționat proiectul în 2016 și în 2018 a obținut un permis și o licență de exploatare minieră, valabilă și reînnoibilă pe 20 de ani, pentru perimetrul de pe valea Rovinei, care cuprinde o suprafață de peste 27 de kilometri pătrați. De atunci, a avansat studiile tehnice și a obținut autorizații, deși progresul a fost încetinit de aprobările de mediu și de consultările comunității locale.

Proiectul, declarat de importanță strategică de Bruxelles

În 2025, Comisia Europeană a inclus proiectul Rovina, alături de alte două investiții din România (extracția magneziului metalic la Budureasa, Bihor, și extracția grafitului la Baia de Fier, Gorj), pe o listă de 47 de proiecte de importanță strategică pentru aprovizionarea Europei cu 14 materii prime minerale critice și strategice. Există însă o opoziție de lungă durată față de proiect din partea unor ONG-uri de mediu care l-au întârziat foarte mult.

„Exploatarea Rovina este un proiect minier cu zero cianuri în procesul de recuperare a metalelor și cu un impact redus asupra mediului. Sterilul va fi depus uscat, iar mediul va fi readus în starea inițială simultan cu exploatarea”, arată în prezentarea proiectului compania Euro Sun.

Totuși, în 2024, Curtea de Apel Cluj a anulat avizul de mediu pentru proiectul minier. Magistrații au susținut că, înainte de emiterea avizului de mediu, erau necesare proceduri de consultare transfrontalieră cu Ungaria, așa cum au solicitat organizațiile de mediu Declic și Ecou Rovina București. Proiectul dispune acum de un cadru financiar pentru demararea investiției, dar acest lucru este însă condiționat de îndeplinirea procedurii de consultare cu Ungaria și emiterea unui nou aviz de mediu, conform cerințelor legale.

