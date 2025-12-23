AUR vrea să unească opoziția: Propune organizarea unei reuniuni comune a parlamentarilor suveraniști

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) vrea o opoziție consecventă, națională și responsabilă, conform Manifestului „Opoziție Totală – Opoziție Națională”.

„Chiar dacă, în urmă cu doar câteva zile, am fost ținta unor atacuri politice, acceptăm – de dragul cauzei naționale – să depășim divergențele și să acționăm unitar acolo unde interesul României o cere.”, potrivit unui comunicat de presă.

În acest context, AUR anunță disponibilitatea de cooperare cu toate forțele politice suveraniste din Parlament, exclusiv în cadrul obiectivelor stabilite în Manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”.

Partidul propune organizarea unei reuniuni comune a parlamentarii suveraniști, cu scopul de a:

-coordona acțiunile parlamentare de opoziție totală față de actuala guvernare;

-susține moțiunile, demersurile constituționale și inițiativele de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere;

-armoniza calendarul acțiunilor civice și stradale, pașnice, în apărarea democrației, suveranității și interesului național.

AUR subliniază că această cooperare nu implică fuziuni, cedări identitare sau compromisuri de principii, ci reprezintă un act de responsabilitate politică într-un moment în care România are nevoie de o opoziție unită și hotărâtă.