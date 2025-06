Ce protejează mai bine: hârtia kraft sau cea fagure?

Totul despre hârtia kraft

Hârtia kraft este un tip de hârtie obținută printr-un proces chimic care păstrează fibrele de celuloză mai lungi și mai rezistente. Este recunoscută pentru culoarea sa naturală, maronie, și pentru durabilitatea remarcabilă. Este utilizată în ambalare, protecție și chiar ca strat intermediar între produse.

Trebuie menționat că hârtia kraft are o mare rezistență la rupere, ceea ce o face ideală pentru împachetarea obiectelor grele sau ascuțite. În plus, are un grad ridicat de versatilitate, deci poți să o folosești pentru învelit, umplut spații goale, separator între produse sau chiar pentru branding (cu tipar personalizat).

Comparativ cu alte materiale ecologice, este mai ieftină și ușor de procurat. Și pentru că este reciclabilă și biodegradabilă este ideală pentru companiile care vor să-și reducă amprenta de carbon.

Însă, dacă ai de protejat obiecte fragile, hârtia kraft simplă nu e întotdeauna suficientă. Poate să absoarbă șocuri moderate, dar nu excelează la distribuirea impactului în cazul loviturilor puternice. Pentru un telefon mobil, o cană de ceramică sau un obiect din sticlă, ai nevoie de ceva mai mult decât un strat de hârtie.

Ce este structura de tip fagure?

Hârtia fagure este formată din fâșii de hârtie kraft decupate în formă hexagonală, care se extind și creează o rețea 3D asemănătoare unui fagure de albine. Se folosește fie individual, fie în combinație cu hârtie de umplutură, și este o alternativă bună la folia cu bule de aer.

Ca avantaje, trebuie menționat, în primul rând, faptul că oferă protecție superioară la impact (structura hexagonală absoarbe mai bine șocurile, deoarece distribuie forța pe o suprafață mai mare). În egală măsură, are o aderență sporită, deci odată extinsă, hârtia fagure ”îmbracă” produsul mai bine, fixându-l în loc fără a fi nevoie de bandă adezivă sau alte accesorii.

Principalul dezavantaj este că, deși oferă protecție superioară, costul pe unitate este mai ridicat comparativ cu hârtia kraft simplă. De asemenea, este mai puțin eficientă în ambalarea obiectelor foarte grele sau voluminoase, pentru care poate fi necesară o combinație cu alte materiale.

Ce spun testele?

Când alegi cea mai bună hârtie de umplutură nu e suficient să te bazezi doar pe impresii, recenzii sau preferințe personale, mai ales dacă ai o afacere care presupune livrarea de produse fragile. Din acest motiv, e important să te uiți și la ce spun testele și studiile din industrie. Datele obiective obținute în condiții controlate îți oferă o imagine clară asupra performanțelor reale ale materialelor, în acest caz hârtia kraft și structura de tip fagure.

Conform testelor efectuate de ISTA (International Safe Transit Association), o autoritate globală în testarea ambalajelor pentru transport, structura de tip fagure prezintă o capacitate semnificativ mai bună de a absorbi șocurile mecanice. În cadrul testelor de cădere, produsele ambalate în hârtie fagure au avut o rată mai mică de avarii, în special la impactul pe colțuri sau margini, zonele cele mai vulnerabile în timpul livrărilor. Explicația constă în însăși forma fagurelui – hexagoanele creează o rețea tridimensională capabilă să distribuie forța impactului pe o suprafață mai mare, reducând presiunea exact în punctul de contact.

Un alt studiu citat frecvent în industria de ambalare este cel realizat de compania Ranpak (lider mondial în soluții sustenabile de protecție). În cadrul campaniilor lor pilot desfășurate în colaborare cu retaileri din Europa și SUA, s-a observat o reducere cu până la 40% a daunelor raportate de clienți în urma tranziției de la folia cu bule sau hârtia kraft simplă la hârtia fagure.

Pe de altă parte, nu trebuie minimizate meritele hârtiei kraft, mai ales în teste de rezistență mecanică la compresie și la perforare. În special variantele cu gramaj mare (de exemplu, peste 120 g/m²) au demonstrat o performanță excelentă în ambalarea produselor grele, voluminoase sau cu muchii ascuțite. Un test efectuat de un laborator independent din Germania, specializat în evaluarea materialelor de ambalare, a arătat că hârtia kraft cu strat dublu poate susține greutăți de până la 20 de kilograme fără să se rupă, ceea ce o face ideală în industriile tehnice sau logistice, unde protecția împotriva ruperii este prioritară, mai degrabă decât protecția la șocuri.