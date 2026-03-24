Ce sunt conturile administrate discreționar și de ce atrag tot mai mulți investitori români

Pe scurt, este un model în care investitorul deleagă deciziile de tranzacționare unui profesionist. Brokerul sau managerul de portofoliu se ocupă de analiză, de momentul cumpărării sau vânzării și de gestionarea portofoliului. Clientul stabilește obiectivele și profilul de risc. Apoi strategia este implementată de specialiști.

Această formă de administrare există de mult timp pe piețele financiare dezvoltate, dar în ultimii ani a început să fie tot mai prezentă și în România.



Cum funcționează un cont administrat discreționar



Un cont discreționar este, în esență, un portofoliu de investiții gestionat de un profesionist în numele investitorului. În momentul deschiderii contului, clientul stabilește câteva elemente esențiale: obiectivul investițional , nivelul de risc acceptat, perioada estimată a investiției , tipurile de instrumente financiare preferate.



De aici începe rolul brokerului sau al managerului de portofoliu



Acesta analizează constant piața și ia deciziile de tranzacționare fără a cere aprobarea clientului pentru fiecare operațiune. Tocmai de aceea modelul se numește administrare „discreționară”.



Avantajul principal este viteza. În piețele financiare, oportunitățile pot apărea și dispărea în câteva ore. Un profesionist poate reacționa rapid atunci când apar mișcări importante pe piață și aici rolul acestui tip de cont se vede cel mai clar.

Un alt avantaj este expertiza. Brokerii analizează permanent rapoarte financiare, evoluții economice și indicatori de piață.

Pe piața românească, aceste servicii sunt oferite de societăți de servicii de investiții financiare, entități care funcționează doar cu autorizarea instituției Autoritatea de Supraveghere Financiară .

Aceste companii de brokeraj de acțiuni pot presta servicii de investiții și administrare a portofoliilor doar în baza unei licențe acordate de autoritatea de reglementare a pieței de capital.



Un exemplu simplu din piața bursieră românească



Să luăm un exemplu concret. Un investitor dispune de 150.000 lei și dorește să investească pe bursă. Nu are însă timpul necesar să urmărească zilnic știrile economice, raportările companiilor sau evoluția indicilor bursieri.

Într-un cont clasic de tranzacționare, investitorul ar trebui să decidă singur ce acțiuni cumpără, când intră în piață, când vinde sau cum își diversifică portofoliul.

Într-un cont administrat discreționar, aceste decizii sunt luate de broker. Investitorul stabilește doar direcția generală a investiției.

De exemplu, portofoliul ar putea include acțiuni ale unor companii importante listate pe Bursa de Valori București, precum cele din sectorul energetic sau bancar. În funcție de evoluția pieței, managerul poate ajusta portofoliul.

Când apar oportunități, brokerul cumpără. Dacă apar riscuri, reduce expunerea. Clientul este informat periodic despre evoluția contului și poate lua decizii strategice sau se poate consulta cu brokerul care se ocupă de administrarea portofoliului său.





Avantajele administrării discreționare



Există câteva motive pentru care tot mai mulți investitori aleg acest model.

Primul este economia de timp pentru că monitorizarea piețelor financiare presupune ore întregi de analiză. Oricât de pasionat ai fi de mișcările de pe piață, vei constata că a fi investitor se poate transforma într-un job full time. Și nu vrei asta.

Al doilea este expertiza profesională. Brokerii urmăresc zilnic piața și au acces la analize, rapoarte și instrumente profesionale. Al treilea este disciplina investițională. Mulți investitori individuali sunt tentați să reacționeze emoțional la fluctuațiile pieței. Un profesionist gestionează portofoliul în baza unei strategii.



Apoi există avantajul diversificării portofoliului, un principiu esențial în investiții. Un broker face acest pas cu calm, rece și urmărind strategia stabilită.





Cum arată concret un astfel de serviciu la un broker român



Pe piața locală, un exemplu este serviciul de cont administrat discreționar oferit de brokerul autorizat ASF Prime Transaction.

Acest tip de cont se adresează în special investitorilor care nu au timpul sau experiența necesară pentru a gestiona singuri un portofoliu bursier, dar care sunt dispuși să delege decizia unui profesionist. În practică, procesul este relativ simplu.

Clientul deschide contul și stabilește profilul de risc. De aici, echipa de brokeri se ocupă de administrarea investițiilor.

Serviciul presupune o sumă minimă de investiție de minimum 100.000 lei, iar perioada recomandată pentru o astfel de strategie este de cel puțin doi ani. Ca investitor, primești rapoarte periodice despre activitatea contului:



- notificări zilnice atunci când apar operațiuni

- situația portofoliului transmisă săptămânal

- rapoarte detaliate de activitate la intervale mai lungi.



Cum explică un broker acest tip de cont



Un broker ar explica probabil acest serviciu într-un mod foarte simplu.

Dacă un investitor are timp și experiență, poate tranzacționa singur. În acest caz, el ia toate deciziile. Dacă însă preferă să se concentreze pe activitatea sa profesională, poate delega administrarea portofoliului unei echipe de specialiști al căror job full time este să stea cu ochii pe companiile listate la bursă.

Brokerul urmărește evoluțiile pieței, analizează companiile listate și ajustează portofoliul atunci când apar oportunități sau riscuri. Este un model similar cu administrarea profesională a unui fond de investiții, dar portofoliul este personalizat pentru fiecare client.



Pentru cine sunt potrivite aceste conturi



Conturile administrate discreționar sunt potrivite în special pentru trei categorii de investitori: persoane ocupate, care nu pot urmări constant piața sau investitori la început de drum, care preferă suport profesionist ori investitori cu capital mai mare, interesați de o strategie pe termen lung.

În toate cazurile, cheia rămâne aceeași: investițiile la bursă trebuie privite pe termen lung.

Piața de capital are fluctuații pe termen scurt, dar pe perioade extinse poate oferi oportunități importante de creștere a capitalului.

Dincolo de toate, conturile administrate discreționar reprezintă una dintre soluțiile moderne prin care investitorii pot participa la piața bursieră fără a fi nevoiți să urmărească zilnic evoluțiile economice.

Prin delegarea deciziilor către profesioniști, investitorii beneficiază de expertiză, disciplină investițională și o gestionare mai eficientă a portofoliului.

Pentru piața românească, astfel de servicii devin tot mai relevante pe măsură ce interesul pentru investițiile bursiere crește și tot mai mulți investitori caută soluții profesionale pentru administrarea capitalului.

