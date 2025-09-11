Cei mai mari jucatori de poker din istorie

Cu toate acestea, sunt și sporturi în care de-a lungul timpului s-au scris povești impresionante, iar pokerul poate fi un foarte bun exemplu în acest sens!

Pokerul este un joc care necesită abilități foarte bine rafinate, așa cum este răbdarea, intuiția și totodată matematica este și ea foarte importantă în acest joc în care trebuie să analizezi continuu șansele de a obține cea mai bună mână.

Cu alte cuvinte, există toate ingredientele necesare pentru povești de succes, motiv pentru care în rândurile următoare ne propunem să discutăm despre cei mai mari jucători de poker din istorie.

Jucători de poker legendari

La fel precum în orice alt joc, nu toți sportivii au reușit să atingă un nivel înalt al performanțelor obținute.

Prin urmare, de-a lungul timpului au existat jucători de poker care au intrat pentru totdeauna în istoria acestui sport, în timp ce alții au rămas în anonimat.

Desigur, îi vom prezenta doar pe cei dintâi, așa că dacă îți propui să afli care au fost cei mai mari jucători de poker din toate timpurile, iată care au fost aceștia:

1. Doyle Brunson

Pentru cei mai mulți dintre iubitorii pokerului, Doyle Brunson este cunoscut ca „părintele pokerului modern”. Numit și „Texas Dolly”, Doyle Brunson a reușit să obțină o mulțime de victorii notabile de-a lungul timpului.

A reușit să câștige nu mai puțin de 10 brățări World Series of Poker și totodată a reușit chiar să obțină două titluri la Main Event.

Mai mult decât atât, acesta a scris o carte foarte apreciată în domeniul pokerului.

Timp de mai bine de 50 de ani, Doyle Brunson a practicat pokerul la cel mai înalt nivel, iar de aceea este și astăzi un model pentru mulți dintre jucătorii de toate vârstele.

Phil Hellmuth

În poker s-au scris multe recorduri de-a lungul timpului, iar Phil Hellmuth deține poate unul dintre cele mai importante. Mai precis, acesta a reușit să obțină nu mai puțin de 16 brățări WSOP, un record ce pare a fi foarte dificil de egalat.

Fără îndoială, acesta va fi pentru totdeauna un personaj al acestui joc și va rămâne în istoria jocului, chiar dacă nu a fost îndrăgit de către toată lumea.

2. Daniel Negreanu

Avem multe motive să ne mândrim că suntem români, iar Daniel Negreanu este un astfel de motiv! România nu a dat foarte multe nume mari jocului de poker, însă Daniel Negreanu este un nume care a scris istorie în acest joc.

Canadian cu origini românești, Daniel Negreanu a reușit să câștige nu mai puțin de șase brățări WSOP, dar și o mulțime de titluri în World Poker Tour.

De-a lungul timpului, acesta a reușit să impresioneze cu capacitatea sa uimitoare de a-și citi adversarii, abilitate care i-a adus numeroase victorii și câștiguri pe măsură.

De asemenea, Daniel Negreanu a fost foarte apreciat și pentru carisma sa deosebită, fiind numit adesea un ambasador al acestui joc.

3. Phil Ivey

Ar fi greșit să nu îl includem pe Phil Ivey în acest articol, fiind numit adesea jucătorul cel mai talentat din toate timpurile. La rândul său, acesta a reușit să câștige 10 brățări WSOP, iar stilul său de joc este pur și simplu impresionant.

Phil Ivey s-a făcut remarcat de-a lungul timpului prin calmul său, ceea ce reprezintă abilitatea care l-a ajutat să câștige o mulțime de turnee.

4. Johnny Moss

Johnny Moss este cunoscut pentru faptul că a fost primul jucător care a câștigat main event-ul WSOP, realizare obținută în anul 1970.

Acesta a reușit să câștige nouă brățări WSOP, însă trebuie să subliniem faptul că în acea perioadă pokerul nu ajunsese încă la nivelul de astăzi.

Asta nu îi ia din merite, ci dimpotrivă, sunt multe argumente pentru care merită să îl includem pe Johnny Moss în topul celor mai mari jucători de poker din toată istoria acestui joc.

Am putea continua la nesfârșit cu nume de jucători de poker care au făcut istorie, însă trebuie să menționăm și nume precum Erik Seidel, Antonio Esfandiari sau Stu Ungar. Astăzi, pokerul este într-o continuă ascensiune și se bucură de tot mai multă popularitate.

Popularitatea pokerului este justificată și de prezența acestui joc în oferta a tot mai multor case de pariuri.

De exemplu, Unibet oferă posibilitatea de a juca poker cu jucători din întreaga lume, la orice oră din zi sau noapte. Pentru a putea obține acces deplin la acest joc, va fi necesar să te înregistrezi și totodată să urmezi procedura de verificare a identității.

Pe acest subiect, poate fi util să citești articolul despre verificare cont Unibet și sigur îți va fi de ajutor, pentru a putea realiza această procedură simplu și rapid.

Odată cu trecerea timpului, noi nume vor putea fi incluse în acest top, așa că există suficient de multe argumente pentru a urmări ocazional meciurile de poker ale jucătorilor cu potențial.