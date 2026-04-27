Continental Hotels, 35 de ani: de la primele locații la un lanț construit prin oameni și experiență

Această evoluție se reflectă în indicatorii operaționali: peste 14 milioane de oaspeți, 9,5 milioane de camere vândute și peste 21 de milioane de clienți în zona de restaurante și evenimente. Dincolo de dimensiunea acestora, dezvoltarea companiei a fost susținută de continuitatea echipelor și de consolidarea relației cu oaspeții și partenerii.

Campania aniversară „Experiența Continental în cifre” aduce în prim-plan această evoluție și pune accent pe oamenii din spatele operațiunilor, într-un context în care retenția și cultura organizațională devin factori esențiali în industrie.

„După 35 de ani de activitate, considerăm că diferențierea într-un sector competitiv nu mai ține de promisiuni, ci de consistență și de capacitatea de a livra servicii la scară, în mod predictibil. În cazul nostru, vorbim despre milioane de interacțiuni cu oaspeții, despre procese operaționale consolidate și despre echipe care au crescut împreună cu compania. În același timp, aniversarea de 35 de ani nu este doar un moment de bilanț, ci și un punct de referință pentru următoarea etapă de dezvoltare, în care ne concentrăm pe consolidarea poziției în segmentul corporate și MICE, eficiență operațională și adaptarea continuă la așteptările în schimbare ale clienților”, este de părere Radu Enache, Director General Continental Hotels.

În același timp, compania marchează acest moment prin lansarea unui meniu aniversar, disponibil la nivelul întregii rețele. Dezvoltat prin implicarea echipelor din hoteluri, acesta reflectă experiența acumulată în zona de ospitalitate și combină preparatele tradiționale cu abordări adaptate cerințelor actuale, fiind gândit atât pentru restaurante, cât și pentru evenimente.

Pe lângă componenta comercială, compania derulează și un program de inițiative în zona de mediu, educație și sprijin comunitar, implementate la nivel local în orașele în care operează.