6 zodii vor fi favorizate de Univers, până pe 12 iunie 2026

Venus și Jupiter, cele două planete din astrologie asociate cu norocul și cu vremurile bune în general, se află în prezent ambele în semnul zodiacal Rac. Drumurile lor se intersectează exact pe 9 iunie, ceea ce o face una dintre cele mai norocoase zile ale anului.

Atunci când aceste două planete se aliniază într-un astfel de mod, nu trebuie să te străduiești, să te lupți sau să muncești din greu. Asta înseamnă că, până când această energie se estompează, după 12 iunie, viața încetinește.

1. Berbec

Pregătește-te să te bucuri de câteva zile de liniște. Datorită energiei norocoase a lui Venus în conjuncție cu Jupiter, cineva ți-ar putea crea un spațiu sigur, în loc să se aștepte să fii mereu cel puternic.

De obicei, tu ești cel care este acolo pentru toți ceilalți, dar primești o astfel de iubire și sprijin. Prinzând indiciile tale cu puțin efort, oamenii vor observa cum îți pot face viața mai ușoară. Tot ce trebuie să faci este să te lași îngrijit.

2. Rac

Cu o energie atât de frumoasă direct în semnul tău zodiacal ești tratată ca un rege absolut. Vei străluci în prima jumătate a lunii iunie. Nu numai că oamenii vor fi atrași de tine, mai blânzi, mai generoși, dar vor fi și dispuși să-ți facă viața mai ușoară.

Fiind în centrul atenției, fii pregătit să primești complimente non-stop de fiecare dată când intri în cameră. Cel mai bun lucru pe care îl poți face în timp ce te bucuri de această energie este să crezi că lucrurile bune pot veni fără luptă.

3. Balanță

În ultima vreme se simte cumva că, indiferent cât de mult muncești, rareori se observă. Dacă ești la capătul puterilor, vei fi bucuroasă să afli că primești un tratament suprem de prințesă în iunie, de la un șef, client, colaborator sau figură autoritară, care îți va arăta aprecierea într-un mod semnificativ.

Fiind acoperită cu o abundență de complimente, reputația ta se înmoaie într-un mod care îi face pe oameni să vrea să te ajute să câștigi. Așadar, dacă ai așteptat să fii tratată cu respect, așteaptă-te și ca recunoașterea publică să fie de partea ta.

4. Scorpion

Viața se întâmplă uneori într-un mod care te face să-ți pierzi din vedere visele. Dar între acum și 12 iunie, tratamentul prințesă pe care îl primești de la univers îți amintește rapid că poți visa măreț.

Este momentul perfect să te întorci la ceea ce vrei cu adevărat să faci, deoarece un profesor, ghid, client sau o persoană dintr-un loc/mediu diferit te va sprijini în următorul pas.

5. Capricorn

Dacă viața ta amoroasă s-a simțit învechită este pe cale să se îmbunătățească mult. Datorită conjuncției Venus-Jupiter, vei experimenta mai mult romantism sau dulceață în relațiile tale. Cineva te va copleși cu afecțiune, angajament, generozitate emoțională sau dorința de a-ți ușura lucrurile.

În sfârșit, simți că nu mai trebuie să cerșești pentru lucrurile de bază, nu mai urmărești. Pur și simplu atragi ce e mai bun din ceea ce are universul de oferit.

6. Pești

Dacă ai tânjit după întâlniri romantice sau conexiuni pasionale, este timpul să strălucești. Cineva te va face să te simți frumos și ales.

De la a simți scântei la a deveni cea mai creativă versiune a ta, îți vei recăpăta mojo-ul de acum și până pe 12 iunie. Vei fi adorat, fără a avea nevoie de prea multe, potrivit yourtango.com.