Contract de vânzare-cumpărare auto: Pași și informații pentru cumpărători

Ce reprezintă contractul de vânzare-cumpărare auto și ce trebuie să includă

Contractul de vânzare-cumpărare auto confirmă oficial transferul dreptului de proprietate între vânzător și cumpărător. Acesta se semnează indiferent dacă vorbim despre o tranzacție între persoane fizice sau juridice, iar regulile se aplică atât pentru mașinile din România, cât și pentru cele din alte state, dacă urmau să fie înmatriculate aici.

Concret, un contract valabil cuprinde următoarele: numele complet al celor două părți, CNP, datele exacte din actele de identitate, marcă, model, an fabricație, seria de șasiu (VIN), capacitatea cilindrică a vehiculului. Specifică întotdeauna prețul, exprimat clar atât în cifre, cât și în litere; notează detalii despre modalitatea de plată folosită (cash sau transfer bancar). Indică și data, ora și localitatea unde semnați documentul.

Pentru ca transferul să decurgă fără obstacole, redactați și semnați minim 5 exemplare, cu destinații clare:

unul pentru vânzător;

unul pentru cumpărător;

unul pentru Direcția Fiscală;

unul pentru Poliție (înmatriculări);

unul pentru dosarul de asigurare RCA.

Completează fiecare exemplar cu grijă și asigură-te că toate semnăturile sunt prezente. Dacă achiziționezi formularul de la DRPCIV, verifică existența ștampilei instituției.

Ce greșeli apar frecvent:

omiterea unor date din cartea de identitate sau din certificatul de înmatriculare;

nerespectarea numărului de exemplare și distribuirea lor corectă la autorități.

Pași esențiali înainte de semnarea contractului

Ca viitor proprietar, este recomandat să parcurgi următoarele etape pentru a evita complicațiile:

Verifică actele vehiculului

Persoana de la care cumperi trebuie să-ți ofere cartea de identitate a vehiculului (CIV), talonul de înmatriculare și asigurarea RCA valabilă. Privește cu atenție ITP-ul (Inspecția Tehnică Periodică): mașinile care nu au o verificare la zi nu pot fi trecute pe numele tău. Dacă ITP-ul este expirat, mașina nu poate fi legal condusă și dosarul de înmatriculare va fi respins până la efectuarea unei noi inspecții.

Solicită dovada că mașina nu are datorii fiscale

Taxele locale neplătite, amenzile sau alte obligații pot să-ți blocheze procesul de înmatriculare. Verifică împreună cu vânzătorul dacă vehiculul figurează cu eventuale datorii la primăria locală și solicită dovada radierii fiscale la momentul semnării.

Analizează istoricul tehnic și kilometrajul

Cere registrul de service sau rapoarte detaliate despre revizii, accidente, modificări majore. Platforma RAR AutoPass te ajută să verifici kilometrajul real și eventuale daune înregistrate în România. Pentru mașinile aduse din străinătate, accesează dosarele de daune sau solicită istoricul din țara de origine.

Negociază și stabilește modalitatea de plată

Plata se face, ideal, doar după ce știi că vânzătorul a efectuat radierea fiscală. Stabilește, de la început, dacă folosești cash sau transfer bancar și păstrează dovada tranzacției.

Cum completezi corect contractul de vânzare-cumpărare auto?

La momentul semnării, adoptă o atitudine atentă asupra fiecărui detaliu. Consultă în paralel actele de identitate și cele ale mașinii, ca să eviți inadvertențele. Lasă deoparte formularele improvizate — folosește modelul standard de la DRPCIV sau de la primăria locală.

Urmează pașii de mai jos:

adună exemplarele necesare (minimum cinci);

completează toate rubricile în prezența ambelor părți, fără goluri sau modificări ulterioare;

scrie prețul și data corect, fără corecturi la pix peste datele importante;

solicită semnăturile corespunzătoare pe fiecare document, eventual în prezența unui martor — nu e o cerință legală, dar poate simplifica clarificările ulterioare.

Dacă observi o eroare imediat după completare, întocmește din nou contractul. Nu accepta ștersături sau adaosuri peste datele inițiale. Păstrează la îndemână copii clare ale documentelor.

Ce urmează după semnarea contractului: radierea și înmatricularea vehiculului

Imediat ce ați semnat contractul:

Vânzătorul trebuie să radieze mașina fiscal cât mai curând posibil după semnarea contractului, ideal în aceeași zi. cumpărătorul are la dispoziție până la 30 de zile pentru a merge la DRPCIV, unde depune dosarul pentru noua înmatriculare.

Pregătește următoarele documente:

contractul de vânzare-cumpărare (toate exemplarele semnate și ștampilate);

cartea de identitate a vehiculului;

polița RCA valabilă;

buletinul;

dovada plății și, dacă mașina vine din UE, traducerile oficiale ale actelor externe.

Gestionarea atentă a pașilor descriși mai sus te ajută să eviți obstacolele birocratice sau riscurile la cumpărarea unui vehicul. Parcurge procedura cu atenție, păstrează copii ale tuturor documentelor și actualizează periodic informațiile pentru a circula liniștit cu noua ta mașină.