Cum alegi corect primul tău parfum arăbesc? Trucuri pe care nu le știai

Cine caută parfumuri cu personalitate ajunge, mai devreme sau mai târziu, la parfumurile arăbești. Sunt concentrate, persistente, bazate pe ingrediente tradiționale și, cel mai important, diferite de tot ce ai testat până acum.

Dacă vrei să cumperi un astfel de parfum, dar varietatea de opțiuni este copleșitoare, ai mai jos câteva sfaturi care te vor ajuta să faci alegerea corectă. Continuă să citești!

Ce caracteristici au parfumurile arăbești?

Parfumurile arăbești sunt recunoscute pentru următoarele două caracteristici - intensitate și durată. Mirosul nu se evaporă repede și nu se estompează ușor. Au în compoziție ingrediente naturale cu tradiție în Orient: lemn de oud, mosc, smirnă, ambră, trandafir de Damasc, șofran sau tămâie.

Sunt mai concentrate. Se aplică în doze mici și nu trebuie reaplicate frecvent.

Se aplică în doze mici și nu trebuie reaplicate frecvent. Mirosul e dens. Nu există note fresh la început, intră direct în notele puternice.

Nu există note fresh la început, intră direct în notele puternice. Persistența e ridicată. Pe piele, haine sau chiar accesorii, mirosul poate rămâne o zi întreagă.

Pe piele, haine sau chiar accesorii, mirosul poate rămâne o zi întreagă. Textura poate fi uleioasă. Unele parfumuri se aplică fără pulverizator, direct pe piele.

La ce trebuie să fii atent înainte să comanzi?

1. Începe cu un parfum mai ușor

Dacă nu ești obișnuit cu parfumuri grele, alege o variantă cu ambră, mosc alb sau trandafir. Evită de la început combinațiile intense cu oud și șofran.

2. Nu comanda flacoane mari din prima

Cel mai sigur e să testezi o variantă mini. Infinite Love, de exemplu, are flacoane de 20 ml, perfecte pentru început.

3. Citește compoziția

Dacă nu recunoști un ingredient, caută ce înseamnă, cât de puternică este aroma și află dacă ți s-ar potrivi. Un parfum cu patchouli și smirnă va fi mai greu decât unul cu mosc și vanilie.

4. Aplică în cantitate mică

1-2 pufuri sunt suficiente. Dacă folosești mai mult, parfumul poate fi prea intens pentru a-l purta într-o zi la birou.

Cât de mult rezistă un parfum arăbesc?

Depinde de formulă. Multe parfumuri orientale stau pe piele 8–12 ore, dar unele extracte rezistă și peste 24 de ore. Pe haine, urmele rămân mai mult. Important este să nu exagerezi cu cantitatea aplicată și, deoarece sunt uleioase, să ai grijă să nu îți pătezi hainele.

Nu știi cu ce să începi? Încearcă Infinite Love

Dacă ți se pare greu să alegi un parfum oriental din prima, poți merge la sigur cu un magazin care are deja zeci de variante testate de clienți. Infinite Love are și parfumuri arăbești concentrate, inspirate din creații cunoscute, dar la prețuri mai accesibile.

Ai opțiuni pentru femei, bărbați și unisex, iar multe dintre ele includ ingrediente orientale – oud, trandafir, mosc, ambră.

Poți comanda online direct de pe infinitelove.ro, iar dacă nu ești sigur ce ți se potrivește, ai și flacoane mici de 2 ml, perfecte pentru a testa arome noi.

Este genul de magazin în care găsești ușor ceva care îți place, mai ales dacă vrei un parfum care se simte și persistă.

Parfumurile orientale nu sunt simple și nu se potrivesc oricui. Dar dacă ești curios să încerci ceva diferit, poți începe cu o variantă ușoară, cu ingrediente cunoscute, într-un flacon mic!