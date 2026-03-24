Cum alegi nivelul potrivit de absorbție la scutece pentru adulți tip chilot

Iată 3 aspecte relevante în alegerea nivelului potrivit de absorbție:

Fii atent la mărime!

Este posibil să pici în capcana mărimii. Dacă este mai mare, nu înseamnă neapărat că poate absorbi mai mult. Dacă este prea mare, se va strânge într-un fel inconfortabil și pot apărea scurgeri pe lângă elastic. Pentru a alege o dimensiune bună, te poți masura cu un centimentru în jurul taliei și șoldurilor și poți verifica tabelul de mărimi de pe website.

Verifică picăturile

Majoritatea producătorilor folosesc un sistem cu picături pe amabalajul produselor. De regulă, scara este de la 1 la 8 sau 10, iar atunci când vrei să alegi scutece de adulți tip chilot le poți verifica după indicativul “Grad absorbție”. Dacă ai pierderi doar în anumite circumstanțe, precum tuse sau atunci când depui efort, este posibil ca 3-4 picături să fie suficiente. Dacă însă îți este dificil să ajungi la timp la toaletă, poți merge către 6-8 picături.

Noaptea vs. Ziua

Sunt o mulțime de produse de igienă pentru adulți care îți pot face viața mai ușoară, fie că este vorba de o nevoie pe care o ai pe timpul nopții sau chiar pe timpul zilei. Nivelul potrivit de absorbție pentru scutecele pentru adulți poate fi ales diferit ziua față de cel pe care vrei să îl folosești noapyea. Ziua ai nevoei de ceva care să se muleze bine și să nu iasă în evidență. Pe când noaptea poți alege o variantă cu mai multe picături pentru a oferi mai mult control și confort.

Dacă vrei să încerci mai multe variante până să găsești modelul preferat pentru tine, nu ezita să comanzi ce crezi că ți se poate potrivi. Este important să testezi până găsești formula ideală , chiar dacă uneori necesită mai mult timp. Cel mai bun scutec este acela despre care uiți că îl porți, iar acest aspect este foarte important pentru confortul tău atât fizic, cât și psihic. Varinata pe care o alegi este un ajutor discret care să îți ofere încredere să ieși din casă și să poți desfășura activitățile tale preferate la fel ca înainte, fără să simți că ceva s-a schimbat.