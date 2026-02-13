Cum întreții corect foarfeca de tuns pentru o performanță de durată?

Fie că lucrezi zilnic într-un salon sau tunzi ocazional acasă, întreținerea corectă influențează direct modul în care foarfeca se comportă în mână și rezultatul final al tunsorii. O lamă bine îngrijită alunecă ușor, nu agață firul de păr și reduce oboseala încheieturii.

Obiectivul acestui articol este să te ajute să construiești o rutină clară și ușor de aplicat pentru întreținerea foarfecii de tuns. Informațiile sunt utile atât pentru frizerii profesioniști, cât și pentru cei care preferă să lucreze acasă, folosind instrumente de calitate.

Instrumentele necesare pentru întreținere

Înainte de a intra în pașii propriu-ziși, pregătește un set simplu de materiale. Nu ai nevoie de aparate speciale, ci de câteva instrumente potrivite, folosite constant. Pentru utilizare uzuală, sunt suficiente:

perie moale , pentru îndepărtarea firelor de păr dintre lame;

, pentru îndepărtarea firelor de păr dintre lame; cârpă din microfibră , care nu zgârie și absoarbe rapid umezeala;

, care nu zgârie și absoarbe rapid umezeala; soluție de curățare non-abrazivă , dedicată instrumentelor de tuns;

, dedicată instrumentelor de tuns; ulei special pentru foarfeci , formulat pentru mecanisme fine;

, formulat pentru mecanisme fine; cheie sau șurubelniță fină , utilă la reglarea tensiunii;

, utilă la reglarea tensiunii; șmirghel foarte fin, doar pentru micro-ajustări ale șurubului, dacă este cazul.

Într-un salon, aceste materiale stau de obicei pe stația de lucru. Acasă, le poți păstra într-o husă sau într-un sertar separat, pentru a evita contaminarea cu praf sau produse cosmetice.

Pașii de întreținere, explicați pas cu pas

1. Curățarea imediat după utilizare

După fiecare tunsoare, curăță foarfeca pe loc. Îndepărtează firele de păr cu peria moale, insistând în zona pivotului, unde se adună cel mai des reziduuri. În majoritatea cazurilor, acest pas durează mai puțin de un minut. Șterge apoi lamele cu o cârpă din microfibră, ușor umezită.

Mișcă mâna pe direcția lamei și evită presiunea excesivă. Într-un salon aglomerat, acest obicei previne acumulările care pot afecta tăierea pe parcursul zilei. Acasă, te ajută să păstrezi foarfeca într-o stare predictibilă, chiar dacă o folosești rar.

2. Dezinfectarea controlată

Curățarea mecanică nu elimină complet reziduurile invizibile. Pentru rezultate stabile, dezinfectează foarfeca o dată pe zi sau de câteva ori pe săptămână, în funcție de frecvența utilizării. Aplică soluția dezinfectantă pe cârpă, nu direct pe lamă.

Șterge ușor suprafața de tăiere și zona șurubului, apoi lasă foarfeca câteva secunde să se aerisească. Evită clătirea sub jet de apă și nu o depozita cât timp este umedă. În saloane, această rutină protejează clienții și menține instrumentele într-o stare bună, fără riscuri de oxidare.

3. Uscarea și inspectarea atentă

Uscarea completă a unor foarfeci de tuns profesionale este un pas pe care mulți îl sar, deși are un impact direct asupra duratei de utilizare. Folosește o cârpă uscată din microfibră și verifică vizual lamele. Urmărește câteva semne frecvente de uzură:

zone mate sau pete fine pe lamă;

porțiuni unde tăierea nu mai este uniformă;

joc neobișnuit în zona pivotului.

4. Lubrifierea corectă a mecanismului

Uleiul dedicat foarfecelor reduce frecarea dintre lame și protejează metalul. Aplică una sau două picături în zona pivotului, apoi deschide și închide foarfeca de câteva ori pentru a distribui uniform lubrifiantul. Șterge excesul imediat.

O foarfecă prea unsă atrage praf și reziduuri, ceea ce afectează tăierea. În saloane, aplică uleiul zilnic. Pentru utilizare acasă, este suficient după fiecare două sau trei sesiuni de tuns. Evită uleiurile universale sau lubrifianții industriali. Acestea pot ataca finisajul și mecanismul fin al foarfecii.

5. Reglarea tensiunii pentru control și confort

Tensiunea influențează direct precizia și nivelul de oboseală al mâinii. Dacă foarfeca se închide prea ușor, lamele pot aluneca și agăța firul de păr. Dacă se mișcă greu, încheietura se solicită inutil. Un test simplu te ajută să verifici reglajul: deschide foarfeca la aproximativ 90 de grade și las-o să se închidă singură.

Lamele ar trebui să se oprească la jumătate. Ajustează șurubul în pași mici, verificând după fiecare modificare. Pentru rezultate stabile, verifică tensiunea săptămânal într-un salon. Dacă lucrezi frecvent tehnici de filare sau texturare, fă acest control mai des.

6. Ascuțirea muchiilor și limitele intervențiilor acasă

Ascuțirea lamelor (eng. sharpening) nu face parte din rutina zilnică, însă influențează direct calitatea tăierii. Semnele apar treptat: foarfeca începe să smulgă părul, pierde precizia la finisaje și necesită mai mult efort. Nu folosi dispozitive universale sau pietre improvizate. La lamele convexe sau semi-convexe, o intervenție greșită poate compromite definitiv geometria tăișului. Apelează la service specializat sau respectă recomandările producătorului.

Depozitarea corectă și siguranța în utilizare

Depozitarea protejează foarfeca între utilizări. Evită să o lași liberă în sertar sau pe stația de lucru. O husă sau o cutie dedicată apără vârful și lamele de lovituri accidentale. În salon, păstrează foarfeca separat de alte instrumente metalice. La deplasări, folosește borsete cu compartimente individuale. Depoziteaz-o într-un spațiu uscat, ferit de aburi și variații mari de temperatură.

Întreținerea corectă a foarfecii de tuns nu ține de gesturi complicate, ci de consecvență și atenție la detalii. Curățarea, dezinfectarea, lubrifierea și reglarea periodică mențin lama precisă, reduc uzura mecanismului și asigură confort în utilizare, indiferent de frecvența tunsorilor. O rutină bine stabilită prelungește durata de viață a foarfecii și îți oferă rezultate constante, fără surprize neplăcute în timpul lucrului.