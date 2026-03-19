Cum se desfășoară o operație de fibrom uterin în clinicile Monza Ares?

Deși în trecut tratamentul presupunea adesea intervenții chirurgicale clasice, medicina modernă oferă soluții minim invazive, eficiente și sigure.

În clinicile Monza Ares, una dintre cele mai moderne metode de tratament pentru fibromul uterin este embolizarea fibromului uterin – o procedură minim invazivă care reduce dimensiunea fibroamelor, fără a afecta integritatea uterului.

Ce este fibromul uterin și de ce necesită tratament

Fibromul uterin este o tumoră benignă care se dezvoltă din țesutul muscular al uterului. Dimensiunea și numărul fibroamelor pot varia semnificativ, iar în unele cazuri acestea pot fi descoperite întâmplător, în timpul unui control ginecologic sau al unei ecografii.

Simptomele pot include menstruații abundente, dureri pelvine, urinare frecventă sau disconfort abdominal. În funcție de severitatea simptomelor și de impactul asupra calității vieții, medicul poate recomanda tratament și operație de fibrom uterin la Monza Ares, prin proceduri minim invazive.

Ce este embolizarea fibromului uterin – alternativa modernă la operația clasică

Embolizarea fibromului uterin este considerată o alternativă modernă la intervențiile chirurgicale tradiționale. Reprezintă o procedură minim invazivă prin care se întrerupe alimentarea cu sânge a fibroamelor uterine. Acest lucru se realizează prin injectarea unor microparticule biocompatibile în arterele care hrănesc fibromul, determinând reducerea volumului acestuia sau resorbția sa progresivă. Procedura are o rată mare de succes, o perioadă scurtă de spitalizare și o recuperare mai rapidă decât intervențiile chirurgicale clasice, precum miomectomia sau histerectomia.

Când este recomandată embolizarea fibromului uterin

Nu toate pacientele cu fibrom uterin necesită tratament intervențional, însă există situații în care embolizarea este recomandată. Procedura este indicată în special atunci când simptomele afectează semnificativ calitatea vieții, când tratamentul medicamentos nu a avut rezultate sau când pacienta dorește să evite o intervenție chirurgicală invazivă.

Embolizarea poate fi realizată indiferent de numărul sau dimensiunea fibroamelor și este recomandată în special femeilor aflate înainte de menopauză, deoarece fibromul poate evolua diferit în această perioadă.

Cum te pregătești pentru procedura de embolizare

Pregătirea corectă este un element esențial pentru siguranța și eficiența procedurii. Înainte de embolizare, pacienta va efectua un set complet de analize de sânge și o ecografie pelvină. În anumite cazuri, medicul poate recomanda întreruperea temporară a unor medicamente care influențează coagularea sângelui. De asemenea, renunțarea la fumat și respectarea indicațiilor medicale privind medicația și alimentația contribuie la reducerea riscurilor și la desfășurarea optimă a procedurii.

Cum se desfășoară operația minim invazivă pentru fibrom uterin

Deși este numită uneori „operație”, embolizarea fibromului uterin este o procedură intervențională minim invazivă, realizată fără incizie chirurgicală. Procedura se realizează într-o sală de angiografie, în condiții sterile, sub anestezie locală. Medicul intervenționist introduce un cateter printr-o arteră (de obicei artera brahială), ghidându-l până la arterele uterine cu ajutorul imagisticii radiologice și al substanței de contrast.

Odată poziționat cateterul, sunt injectate particule speciale biocompatibile care blochează vasele de sânge ce alimentează fibromul. Procedura este repetată pentru ambele artere uterine, asigurând devascularizarea completă a fibroamelor. La final, cateterul este retras, iar la locul puncției se aplică un pansament compresiv pentru prevenirea sângerării. Pacienta nu resimte durere în timpul intervenției.

Durata procedurii și perioada de spitalizare

Unul dintre avantajele majore ale embolizării fibromului uterin este durata redusă a procedurii și recuperarea rapidă. Embolizarea fibromului uterin durează, în general, între 30 și 60 de minute, iar perioada de spitalizare este de aproximativ 24 de ore. Această durată scurtă de internare reprezintă un avantaj major față de intervențiile chirurgicale clasice.

Ce se întâmplă după procedură și cum decurge recuperarea

Perioada de recuperare este un aspect important pentru pacientele care aleg embolizarea fibromului uterin. După procedură, pacienta rămâne sub supraveghere medicală până a doua zi. Este recomandat consumul de lichide pentru eliminarea substanței de contrast, iar semnele vitale sunt monitorizate constant.

Pansamentul de la locul puncției este îndepărtat după 12–24 de ore, iar pacienta trebuie să respecte recomandările medicului ginecolog și să revină la controale periodice. Recuperarea este, în general, mai rapidă decât după o intervenție chirurgicală clasică.

Riscuri și siguranța procedurii

Deși embolizarea fibromului uterin este considerată o procedură sigură, există anumite riscuri care trebuie cunoscute. Printre posibilele complicații se numără durerea postprocedurală, apariția unui hematom la locul puncției, febra, sângerările vaginale sau reacțiile alergice la substanța de contrast. În cazuri rare, pot apărea infecții sau instalarea menopauzei, în special la pacientele peste 45 de ani.

Cu toate acestea, embolizarea fibromului uterin rămâne o procedură minim invazivă, cu beneficii semnificative și un profil ridicat de siguranță.

Embolizarea fibromului uterin reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru tratamentul fibroamelor uterine, fără intervenție chirurgicală clasică și fără afectarea uterului. Procedura se realizează rapid, cu spitalizare scurtă și recuperare accelerată.

În clinicile Monza Ares, embolizarea fibromului uterin este realizată de echipe medicale specializate, cu tehnologie avansată și standarde ridicate de siguranță. Dacă te confrunți cu simptome de fibrom uterin, consultul ginecologic și evaluarea personalizată pot fi primul pas către un tratament eficient și o viață fără disconfort.