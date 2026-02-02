Cumpărăturile tale încep să lucreze pentru tine: cardurile Star de la Banca Transilvania și programul de loialitate

Plătești oricum. De ce să nu primești ceva înapoi?

Un card obișnuit te ajută să faci plăți.

Un card Star face un pas în plus: transformă fiecare tranzacție integrală într-o investiție în propriile tale beneficii.

Fiecare achiziție devine o oportunitate de a câștiga puncte Star (dacă plătești suma integrală cu Star Card) sau îți oferă posibilitatea de a plăti în rate fără dobândă, fără să mai pui presiune pe bugetul tău.





De fiecare dată când plătești integral, în rețeaua de magazine, cu un card Star, acumulezi puncte Star (1 punct Star acumulat = 1 leu). Fără pași complicați, fără înscrieri suplimentare. Plătești integral - primești puncte. Atât de simplu.



Punctele se adună automat, iar ele pot fi folosite pentru cumpărături viitoare și îți oferă libertatea să alegi ce faci cu ele.



Cu alte cuvinte, cumpărăturile tale zilnice capătă o valoare extra, dincolo de produsul din coș.



Unde poți folosi punctele Star?

Universul Star înseamnă o rețea extinsă de parteneri din domenii relevante pentru viața de zi cu zi: electro-IT, fashion, home & deco, benzinării, călătorii, servicii și multe altele.

Astfel, prin programul de loialitate Star poți plăti cumpărături folosind punctele acumulate, ai acces la oferte speciale, periodice, de extra rate fără dobândă , iar astfel îți poți adapta beneficiile Star în funcție de nevoile tale reale.

Fie că vrei să-ți iei un telefon nou, să faci upgrade la electrocasnice sau pur și simplu să-ți optimizezi bugetul lunar, punctele Star îți oferă flexibilitate.

Printre companiile partenere la care te vei bucura de beneficiile folosirii punctelor Star se numără branduri din industrii precum electro-IT, bricolaj și amenajări, fashion și accesorii, librării & entertainment, dar și turism și vacanțe.

Rate fără dobândă: avantajul care face diferența

Unul dintre cele mai apreciate beneficii Star rămâne posibilitatea de a plăti în rate fără dobândă, la partenerii din rețea.

Așa, ai acces la produse mai scumpe, fără presiune financiară și poți să-ți controlezi bugetul fără griji și fără costuri suplimentare când faci plățile la timp.



De ce Star nu este doar ”încă un card”

Diferența dintre un card obișnuit și un card Star stă în valoarea pe termen lung. Un card clasic îți permite să cheltui. Star Card te ajută să cheltui mai inteligent, pentru că primești puncte la fiecare plată integrală, beneficiezi de rate fără dobândă, ai acces la o rețea largă de parteneri și îți transformi cheltuielile inevitabile în avantaje concrete.

***

Cardul Star este liderul pieței cardurilor de credit cu rate fără dobândă, datorită celui mai extins program de loialitate și accesului la peste 40.000 de parteneri din toate industriile.

Utilizatorii beneficiază de puncte Star la fiecare plată întegrală, oferte dedicate și o integrare completă în BT Pay, care transformă cardul într-un instrument financiar modern, sigur și ușor de controlat.

Prin flexibilitate, beneficii reale și o experiență digitală completă, Cardul Star rămâne alegerea numărul unu pentru cumpărături inteligente și gestionarea eficientă a bugetului.

Detalii suplimentare sunt disponibile aici.