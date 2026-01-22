De ce iarna crește riscul de depresie și ce opțiuni moderne există pentru pacienți

Când aceste manifestări persistă, vorbim despre un risc crescut de depresie sezonieră, o problemă reală de sănătate mintală care merită atenție medicală.

Pentru a înțelege de ce iarna influențează atât de mult starea psihică, este util să privim ce se petrece la nivelul creierului.

Ce se întâmplă în creier în timpul iernii

Lumina naturală joacă un rol important în reglarea ritmului circadian, mecanismul care coordonează somnul, nivelul de energie și secreția anumitor hormoni.

În sezonul rece, expunerea redusă la lumină afectează producția de serotonină, un neurotransmițător asociat cu starea de bine și echilibrul emoțional. În paralel, crește secreția de melatonină, hormon implicat în reglarea somnului, ceea ce favorizează senzația de somnolență și lipsa de motivație.

Aceste modificări biochimice pot crea un teren favorabil pentru instalarea simptomelor depresive, mai ales în cazul persoanelor care au trecut anterior prin episoade similare.

Factorii care amplifică vulnerabilitatea emoțională iarna

Pe lângă schimbările biologice, intervin și factori de stil de viață. Activitatea fizică scade, interacțiunile sociale se reduc, iar timpul petrecut în interior crește.

Stresul profesional și personal continuă să se acumuleze, iar lipsa unor mecanisme eficiente de descărcare emoțională favorizează epuizarea psihică.

În acest context, depresia, anxietatea și atacurile de panică pot apărea simultan sau se pot întreține reciproc, afectând semnificativ calitatea vieții.

Semne care pot indica instalarea depresiei sezoniere

Este important să recunoști din timp simptomele care sugerează o problemă emoțională mai profundă. Printre cele mai frecvente se numără:

tristețe persistentă și lipsă de interes pentru activități care înainte îți aduceau plăcere;

oboseală accentuată și senzație de epuizare;

tulburări de somn sau modificări ale apetitului;

dificultăți de concentrare și memorie;

retragere socială.

Atunci când aceste semne se mențin mai multe săptămâni, evaluarea medicală ajută la stabilirea unui plan terapeutic potrivit.

De ce unele persoane răspund parțial la terapiile clasice

Tratamentul depresiei implică frecvent medicație și psihoterapie, metode care aduc beneficii pentru mulți pacienți. Există însă situații în care răspunsul terapeutic apare lent sau este incomplet. Diferențele individuale în structura și funcționarea circuitelor neuronale explică parțial aceste variații.

În astfel de cazuri, medicina modernă oferă opțiuni complementare care acționează direct asupra activității cerebrale.

Ce presupune stimulare magnetica transcraniana (TMS) și cum influențează creierul

Această procedură de neuromodulare pe care o poți găsi la moaclinic.ro folosește câmpuri magnetice focalizate pentru a stimula anumite zone corticale implicate în reglarea emoțiilor, atenției și comportamentului.

Impulsurile magnetice pătrund non-invaziv până la nivelul cortexului și induc curenți electrici de intensitate controlată.

Prin aplicarea repetată a acestor impulsuri, activitatea neuronilor hipoactivi este stimulată, iar comunicarea dintre celulele nervoase se îmbunătățește. La nivel microscopic, procesul susține reorganizarea sinapselor și adaptarea circuitelor neuronale, mecanisme cunoscute sub denumirea de neuroplasticitate.

Procedura de stimulare magnetica transcraniana (TMS) se desfășoară în mediul medical cum este moaclinic.ro, fără intervenții chirurgicale sau anestezie, și face parte din protocoale terapeutice standardizate, personalizate pentru fiecare pacient.

Beneficiile terapiei pentru pacienții cu depresie sezonieră

Pentru persoanele care se confruntă cu simptome depresive în sezonul rece, această metodă aduce mai multe avantaje. Printre efectele observate se regăsesc:

îmbunătățirea dispoziției și a stabilității emoționale;

reducerea intensității simptomelor depresive;

creșterea nivelului de energie și a capacității de concentrare;

ameliorarea anxietății asociate;

susținerea funcțiilor cognitive.

Răspunsul terapeutic apare progresiv, pe măsură ce ședințele se succed, iar efectele se pot menține pe termen mediu și lung, în funcție de profilul pacientului și de protocolul urmat.

Cum decurge o ședință și ce experiență ai ca pacient

Înainte de începerea terapiei la Moa Clinic are loc o evaluare medicală detaliată, care include analiza istoricului clinic și stabilirea zonelor cerebrale țintă. În timpul ședinței, pacientul stă confortabil, iar bobina dispozitivului este poziționată la nivelul scalpului, conform măsurătorilor inițiale.

Procedura durează, în medie, între 20 și 40 de minute. În timpul stimulării pot apărea senzații locale ușoare, fără durere semnificativă. După finalizarea ședinței, activitățile zilnice pot fi reluate imediat.

Cui se adresează această terapie în sezonul rece

Terapia este indicată persoanelor cu depresie sezonieră, pacienților care obțin beneficii parțiale din tratamentele clasice, dar și celor care se confruntă cu anxietate, sindrom de burnout sau oboseală psihică persistentă.

De asemenea, este utilizată în alte afecțiuni neurologice și psihiatrice, ca parte a unor planuri terapeutice integrate.

Siguranță și criterii de eligibilitate

Procedura are un profil ridicat de tolerabilitate. Efectele secundare sunt rare și, de regulă, ușoare, precum dureri de cap tranzitorii sau senzații locale la nivelul scalpului.

Evaluarea medicală stabilește eligibilitatea pacientului și exclude situațiile care impun prudență, precum prezența implanturilor metalice sau anumite antecedente neurologice.

Așadar, iarna aduce provocări reale pentru sănătatea emoțională. Atunci când simptomele depresive persistă, intervenția timpurie și abordarea personalizată pot schimba evoluția afecțiunii.

Tehnologiile moderne de neuromodulare oferă sprijin suplimentar pentru reglarea activității cerebrale și pentru restabilirea echilibrului emoțional.

Prin combinarea evaluării medicale, terapiei adecvate și monitorizării continue, sezonul rece poate deveni o perioadă de stabilizare și recuperare psihică, nu un factor de declanșare a suferinței emoționale.