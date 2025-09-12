Femeile din grupuri defavorizate și accesul pe piața muncii

Principalele provocări includ lipsa accesului la servicii de formare, discriminarea de gen, absența unor programe flexibile de lucru și dificultatea de a găsi sprijin pentru îngrijirea copiilor. Aceste obstacole nu doar că limitează șansele femeilor de a obține un venit stabil, dar reduc și potențialul de dezvoltare al comunităților din care fac parte.

Pentru a combate aceste inegalități, este nevoie de soluții integrate: cursuri de calificare și reconversie profesională, consiliere psihologică și juridică, sprijin pentru îngrijirea copiilor, dar și implicarea angajatorilor în promovarea practicilor incluzive și nediscriminatorii. Femeile trebuie sprijinite să își recapete încrederea și să aibă acces la oportunități reale pe piața muncii.

Atunci când sprijinim femeile vulnerabile să se integreze profesional, nu doar că le oferim independență și siguranță, dar contribuim și la consolidarea întregii comunități, incluziunea lor reprezentând o investiți în viitor.

În cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării organizațiilor societății civile pe piața muncii”, cod SMIS 300609, consolidăm rolul organizațiilor societății civile în integrarea femeilor din grupuri defavorizate.

Totodată, prin portalul www.activpepiatamuncii.ro sunt puse la dispoziție resurse practice pentru femeile aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru angajatorii care doresc să adopte politici incluzive și să sprijine diversitatea la locul de muncă.

De asemenea, femeile din grupuri defavorizate se pot adresa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, mediere a muncii, acces la cursuri de formare și, în unele cazuri, de subvenții sau prime de angajare.

Material realizat în cadrul proiectului MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PE PIAȚA MUNCII”, Cod SMIS: 300609

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educație și Ocupare 2021-2027

Pentru detalii suplimentare legate de proiect puteți contacta Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED)

E-mail: proiecte.asised@gmail.com, telefon: 0784.529.194