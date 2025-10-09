Ford Focus revine în 2027 sub formă de SUV – o nouă eră pentru un nume legendar – Piese-Ford.ro

De la hatchback la crossover – evoluția Focus pentru o nouă generație

Producția actualului Focus hatchback se va încheia oficial în noiembrie 2025, odată cu închiderea uzinei Ford din Saarlouis, Germania. Însă, pentru fanii Focus, vestea bună este că numele nu va dispărea. Noul **Ford Focus SUV** nu va înlocui modelul **Kuga**, ci va fi comercializat alături de acesta, oferind versiuni hibride, plug-in hybrid și complet electrice. Astfel, Focus va continua să fie un simbol al versatilității și inovației Ford.

Platformă modernă și tehnologii multi-energie

Noul Focus SUV va fi construit pe platforma **C2** – aceeași arhitectură care stă la baza modelelor **Ford Kuga**, **Bronco Sport** și **Maverick**. Această platformă modulară oferă o combinație ideală între performanță, siguranță și eficiență energetică. De asemenea, există șanse mari ca noul model să moștenească motorizările hibride și plug-in hybrid de la Kuga, aducând astfel un echilibru între putere, economie și emisii reduse.

Succesul modelelor Ford electrificate în Europa

Ford a demonstrat deja că poate transforma nume clasice în povești de succes moderne. Modelele **Ford Puma** și **Capri** au fost relansate sub formă de SUV-uri electrice, devenind rapid favoritele publicului european. Doar în primele cinci luni ale anului 2025, Ford a vândut peste **64.000 de unități Puma Gen-E**, consolidându-și poziția ca unul dintre cei mai mari producători de SUV-uri electrice din Europa. În 2024, **Ford Kuga** s-a numărat printre cele mai bine vândute vehicule de pe continent, cu peste 105.000 de unități livrate. Dacă noul Focus SUV urmează aceeași strategie, succesul pare garantat.

Pentru posesorii de **Ford Focus**, întreținerea corectă este cheia performanței și longevității. Platforma **Piese-Ford.ro** oferă o gamă completă de **piese auto originale și aftermarket** pentru toate versiunile Focus – de la modelele clasice lansate după 2010 până la ultimele generații hibride și electrice. Clienții pot găsi rapid:

• Piese pentru motor, suspensie și sistem de frânare

• Elemente de caroserie și faruri originale Ford

• Filtre, uleiuri și accesorii certificate



Piese-Ford.ro este magazinul online de încredere pentru toți proprietarii Ford din România, oferind garanție, livrare rapidă și consultanță tehnică specializată pentru identificarea pieselor potrivite.

Focus SUV – viitorul mobilității Ford în Europa

Relansarea Focus sub formă de SUV marchează o tranziție importantă pentru Ford, reflectând tendința globală către vehicule mai spațioase, mai eficiente și mai sustenabile. Cu o arhitectură modernă, opțiuni multiple de propulsie și design inspirat de modelele emblematice ale mărcii, Focus SUV ar putea deveni noul best-seller Ford în Europa. Iar pentru piața din România, **Piese-Ford.ro** rămâne aliatul de încredere care asigură întreținerea corectă a fiecărui model Ford – de la **Focus**, până la **Kuga**, **Puma** sau **Mondeo**.

Concluzie

Deși Focus, așa cum îl știm, își încheie cariera de hatchback în 2025, viitorul său ca SUV electrificat deschide un nou capitol pentru marca Ford. Cu un design modern, tehnologie avansată și un ADN plin de istorie, noul Focus SUV promite să cucerească o nouă generație de șoferi. Iar pentru ca fiecare vehicul Ford să rămână în formă maximă, Piese-Ford.ro oferă tot ceea ce este nevoie pentru performanță, siguranță și durabilitate – de la piese auto originale până la accesorii de top pentru întreaga gamă Ford.