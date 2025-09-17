Fundația Inovații Sociale Regina Maria are un nou partener strategic în sănătate: AXI Finance susține InClinic Rahova

Parteneriatul vizează susținerea partiala, dar considerabila, a InClinic Rahova in urmatorii cinci ani. In Clinic Rahova este un proiect inovator de antreprenoriat socio-medical autosustenabil lansat de fundatie la inceputul anului 2024. Particularitatea clinicii constă în faptul că aceasta se concentreaza pe dezvoltarea relatiei cu CASMB pentru toate specialitatile sale, astfel incat pacientii asigurati, dar cu venituri mici, sa poata beneficia de servicii medicale gratuite. In plus, profitul acesteia va fi reinvestit in continuare integral în servicii medicale oferite pacienților fără asigurari si/sau fara posibilități financiare, asigurând acestora acces gratuit sau la costuri reduse la îngrijire de calitate in incinta acestei clinici sau a celorlalte doua entitati medicale ale Fundatiei: Policlinica Sociala Baba Novac si Clinica Sala Palatului.

„Acest parteneriat reprezintă mai mult decât o susținere financiară – este o investiție în sănătate și în demnitatea celor mai vulnerabili dintre noi. Suntem onorați că AXI Finance a ales să ni se alăture în această misiune și să transforme dorința de a face bine într-un proiect concret și sustenabil. Dorința noastră este sa putem oferi tuturor pacientilor vulnerabili din zona acces la servicii medicale de calitate intr-un spatiu modern si civilizat, cu medici dedicati si echipamente performante, asa cum am demonstrat in ultimii ani in celelalte clinici ale fundatiei. Din pacate insa, mentinerea unei componente sociale atat de puternice intr-o clinica medicala nu este posibila fara un suport financiar adecvat si constant. De aceea suntem extrem de recunoscatori lui AXI Finance, care a ales sa investeasca in comunitate, sustinand in urmatorii ani printr-o sponsorizare generoasa programele noastre medicale.” a declarat dr. Wargha Enayati, Presedintele Fundatiei Inovații Sociale Regina Maria.

”La AXI Finance, misiunea noastră a fost întotdeauna să oferim soluții financiare rapide și accesibile, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți financiare. Prin AXI Card, venim în sprijinul clienților noștri, ajutându-i să depășească obstacolele. Din acest motiv, parteneriatul cu Fundația Inovații Sociale Regina Maria și susținerea InClinic Rahova a venit natural. Vedem o oglindire a valorilor noastre, pentru că și clinica oferă o linie de salvare pentru o categorie de oameni vulnerabili, de data aceasta în domeniul sănătății. Prin unirea forțelor, ne asigurăm că oferim un sprijin esențial acolo unde este cea mai mare nevoie, fie că e vorba de acces la finanțare, fie de acces la servicii medicale de calitate. Suntem mândri să facem parte dintr-un proiect care face o diferență reală în comunitate.” a declarat Bogdan Dobre, General Manager, AXI Finance IFN S.A.

Prin implicarea AXI Finance, clinicile sociale dezvoltate de Fundație își consolidează capacitatea de a răspunde nevoilor medicale ale comunităților marginalizate, demonstrând că solidaritatea și responsabilitatea socială pot aduce schimbări reale și durabile.

In primele opt luni ale acestui an, peste 11.000 de pacienti au trecut pragul InClinic Rahova.

***

Citește pe Antena3.ro Sute de turiști au rămas blocați lângă Machu Picchu și nu mai au cu ce să plece de acolo

Despre Fundația Inovații Sociale Regina Maria

Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria oferă de 15 ani o gamă largă de servicii medicale gratuite persoanelor fără venituri şi asigurări medicale prin cele trei policlinici sociale din Bucureşti, dar şi educație unui număr de 120 de copii, mare parte din ei provenind din familii defavorizate în cele trei centre educaţionale ale fundaţiei (Băneasa, CUIB Băneasa și Corbeanca). Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria este iniţiativa filantropică a familiei Dr. Wargha şi Mitra Enayati şi face parte din ENAYATI Group.

Despre AXI Finance IFN S.A

AXI Finance IFN S.A. este o instituție financiară nebancară înregistrată în România, activă pe piață din 2017. Compania oferă cardul de credit sub brandul „AXI Card”, furnizând soluții financiare rapide și accesibile, complet digitalizate, ca alternativă la ofertele bancare tradiționale. AXI Finance IFN S.A. se remarcă printr-un proces 100% online, care include aplicație rapidă, aprobare instantanee și semnătură electronică, facilitând accesul la finanțare în doar câteva minute.