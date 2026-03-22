Idei de cadouri pentru bărbați care nu rămân uitate în sertar

Când vorbim despre clasicele parfumuri din toate timpurile, vorbim serios, ele nu vor rămâne uitate într-un sertar, ci vor fi consumate imediat.

Pentru a oferi un cadou inedit, nu mai sta prea mult pe gânduri, ci optează pentru un parfum mai deosebit – unul luxos, de nișă, emblematic – sau pentru un set de parfumuri de marcă pentru bărbați, care poate include mai multe sticluțe cu note originale sau câteva produse cosmetice parfumate – o cremă, un gel de duș, un ser, un aftershave și un deodorant.

Bărbații moderni se află acum în momentul în care pot spune cu încredere că îngrijirea de bază pentru piele, păr și unghii este direct legată de stima lor de sine. În ziua de azi, aspectul îngrijit este pur și simplu un indicator de statut, iar acest lucru le reduce stresul, le asigură un succes profesional mai mare și chiar le garantează fiabilitatea percepută în fața oamenilor din jur și nu doar în fața femeilor. S-a observat un lucru: dacă arăți bine și ai un parfum de lux, câștigi mai mult, la propriu.

Deși se spune că pielea bărbaților este mai rezistență, conține mai mult colagen și este mai groasă decât cea a femeilor, totuși ea poate deveni sensibilă din cauza unor factori externi. Colagenul din piele este important deoarece el reține umiditatea oferind elasticitate și fermitate. Pe scurt, orice bărbat pune un accent considerabil pe tinerețe și aspectul plin de prospețime. Prin urmare, un cadou ideal pentru un bărbat ar putea fi:

Un gel de curățare pentru tenul normal, gras și problematic cu pH neutru sau un gel de curățare 3 în 1 pentru față, corp și păr , pentru ca el să nu-și spele fața cu un săpun obișnuit sau cu un gel de duș (care ar conține un pH ridicat ce elimină întregul strat protector al pielii și deshidratează tenul); cu un astfel de produs bun, fața sa va rămâne moale și ușor catifelată

Un set cu produse de hidratare (creme, seruri, loțiuni, măști hrănitoare) care adaugă umiditate optimă feței, pentru că un bărbat care se spală zilnic cu apă de la robinet ce este dură va avea tenul mereu uscat și nu se va simți deloc bine, mai ales dacă face asta de mai multe ori în cursul zilei; în plus, un bărbat cu pielea sensibilă și uscată se va plânge de iritabilitate, scăderea concentrației și probleme de somn

Un aftershave cu aloe vera sau cu ulei de cânepă cu efect calmant, care hidratează și regenerează pielea sensibilă, care reduce iritațiile cauzate de bărbierit; acesta este un cadou necesar unui băbrat, pentru ca el să scape de acea senzație de arsură ce apare de la un produs aftershave cu alcool pe care l-a folosit până acum, ca să reducă riscul de infectare a micilor tăieturi după ras.

Categoria dedicată de pe magazinul online Notino include numeroase idei de cadouri, precum sunt seturile cu mai multe produse ce permit bărbaților să testeze și să descopere ce li se potrivește mai bine. În acest fel, ai posibilitatea de a găsi rapid cadouri cu cosmetice de lux care se completează armonios între ele, fără să investești în cantități mari de produse.

Seturile Discovery Box sunt o alegere impresionantă, ele conțin parfumuri în miniatură și alte articole de beauty pentru bărbați, care lasă o impresie puternică și au eleganță ca și cadou. În ceea ce privește îngrijirea părului, bărbații apreciază grozav seturile cadou cu astfel de produse (șampon, balsam, ser, spray), mai ales că îngrijirea pleacă de la scalp, pentru a avea o podoabă capilară de invidiat.

De asemenea, bărbații sunt impresionați de produsele de grooming, de produsele de îngrijire a părului și a bărbii, care se pot oferi ca set cadou. Sunt încântați de seturile cadou unisex cu seruri hidratante, creme de față, creme anti-rid și cosmeticele cu extracte de bere.

Când vine vorba despre bărbații pasionați de sport, cele mai bune cadouri care i-ar face cu adevărat fericiți sunt accesoriile pentru sport, roller-ele și pistoalele de masaj, pentru relaxare și reducerea tensiunii musculare ori alte echipamente pentru ameliorarea durerilor articulare sau gențile pentru depozitarea cosmeticelor sau a parfumurilor în călătorii.