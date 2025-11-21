Lasă-te inspirat de FineStore de sărbători! Alege coșuri cadou la prețuri de Black Friday

Peste 100 de modele de coșuri cadou combină eleganța clasică cu gusturile autentice ale sărbătorilor de altădată. Așa că, dacă simți deja spiritul sărbătorilor cum te învăluie, poți profita de ultimele zile de Black Friday ca să asiguri din timp darurile pentru familie, prieteni sau colegi. Prețurile sunt cu mult reduse față de restul anului, deci chiar e o ocazie cu care nu te vei mai întâlni curând.

Cu FineStore, alegerea darurilor nu a fost niciodată mai simplă!

Vrei să acționezi mai eficient ca niciodată și să aștepți fără niciun stres luna decembrie? Nu trebuie să sacrifici nici stilul, nici să bifezi, pur și simplu, niște cadouri fără sare și piper pe o listă.

Coșurile cadou de la FineStore sunt gândite pentru a aduce o bucurie reală și conțin produse alese pe sprânceană, nu doar ca să dea bine în poză. Tocmai de aceea, sigur nu vor fi uitate undeva pe un raft sau într-un sertar, alături de alte cadouri banale. O băutură vedetă, precum whisky Jack Daniel̛s, tequila Clase Azul sau vin Grande Alberone, se asortează perfect cu dulciuri deosebite și alte bunătăți, dar și cu accesorii elegante, totul într-un echilibru ideal pentru un cadou reușit.

Vrei ceva festiv pentru familie? Un Coș Cadou Prosecco Shine este ideal pentru cei care iubesc momentele emoționante, cinele speciale și întâlnirile cu cei mai dragi oameni.

Cauți cadouri bărbați sofisticate sau cadouri Crăciun pentru colegi ori parteneri? Alege ceva care nu doar arată bine, ci spune o poveste despre gust și tradiție. Un Cadou Black Label Experience este pur și simplu perfect pentru cineva care preferă eleganța simplă, aroma unui whisky rafinat și dulciuri fine, care completează perfect atmosfera de sărbătoare.

Cadouri de-a gata, fără goană prin magazine

La FineStore, chiar găsești cadouri pentru oricine și nu mai trebuie să alergi prin zece magazine. Totuși, nu lăsa pe mâine cumpărăturile pe care le poți face azi, pentru că tot ce e bun se termină foarte repede. Iar reducerile de Black Friday, ce ajung și la 70%, fac ca stocurile să se topească rapid!

Până pe 30 noiembrie ai discounturi de neratat la băuturi alcoolice din toate categoriile - vin, vodka, gin, whisky, lichior, șampanie, rom, tequila, brandy sau băuturi tradiționale - și la coșuri cadou cu adevărat deosebite. Cu câteva clickuri rezolvi rapid lista de cadouri pentru Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae și Crăciun, comanzi băuturile preferate, care nu îți pot lipsi din bar fix înainte de sărbători, dar și pe cele din meniul gândit pentru mesele festive din perioada următoare.

Produsele vor fi livrate rapid oriunde în țară, iar transportul e din partea casei la comenzile cu valori mai mari de 299,99 lei. Simplu, elegant și eficient, perfect pentru ca tu să ai timp să te bucuri cu adevărat de apropierea sezonului sărbătorilor, în loc să îl pierzi prin trafic sau prin magazine, în mijlocul agitației specifice lunii decembrie.