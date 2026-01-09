Bărbat din Bihor, care a ucis câinele ciobănesc al unui vecin, reținut

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Bihor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un tânăr, de 23 de ani, din comuna Tarcea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Se pare că, în 5 ianaurie, în jurul orei 12.00, în timp ce circula cu căruța pe o pășune din localitatea Tarcea, tânărul a aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona abdominală, unui câine ciobănesc, de talie medie, de 4 ani, aparținând unui localnic.

În urma loviturii, animalul a murit.

Polițiștii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a bărbatului.

(sursa: Mediafax)