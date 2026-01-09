Cartea de identitate electronică, „păzită” de „Doi și-un sfert” cu tehnică de la firma oficială a SRI

Serviciul secret al MAI, Direcția Generală de Protecție Internă, a cumpărat, la finalul anului trecut, de la RASIROM RA, firma oficială a Serviciului Român de Informații, echipamente hardware și produse software pentru securizarea cărților de identitate electronice eliberate pe numele persoanelor fizice din România. Afacerea face parte dintr-un jalon al PNRR și costă peste 9,5 milioane de euro. În ultimii ani, firma SRI a fost angajată și de către Direcția Generală de Evidență a Persoanei, pentru instalarea și configurarea unor echipamente informatice. Iar al doilea serviciu special al MAI, Direcția Generală Anticorupție, a cumpărat tot de la firma SRI echipamente de filaj.

Operațiunea „implicarea serviciilor de informații în cartea de identitate electronică” a fost antamată încă din data de 24 iunie 2025, când Direcția Generală de Protecție Internă (serviciul secret al MAI) a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț potrivit căruia dorea să încheie un acord-cadru de furnizare de echipamente hardware și de produse software.

În respectivul anunț, se precizează că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, s-a semnat contractul de finanțare nr. 18441 din data de 29 august 2024, pentru proiectul de investiții denumit „Sistemul de Alertă Timpurie – SAT (Early warning system)”, în cadrul PNRR, Componenta 6 (Transformare digitală), investiția 8 (Cartea de identitate electronică și semnătura digitală calificată) – Jalonul 174 (Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice), având drept beneficiar Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Protecție Internă.

În documentația de atribuire se arată că obiectivul investiției propus de către DGPI vizează „asigurarea unui nivel ridicat de încredere și siguranță pentru creșterea atractivității utilizării cărții de identitate electronice și accesării serviciilor electronice”, menționându-se că „pentru a îndeplini obligațiile asumate, este imperativă realizarea unei prime etape care constă în retehnologizarea și modernizarea infrastructurii utilizate de către DGPI”. Conform aceleiași surse, „această activitate implică achiziționarea atât de echipamente hardware, cât și de soft asociat, performante, bazate pe cele mai recente tehnologii disponibile pe piață, capabile să utilizeze tehnologia AI”.

RASIROM și-a învins concurența

Acordul-cadru în discuție a fost împărțit în două loturi. Primul lot se referă la achiziția de echipamente de tip platformă integrată pentru baza de date, de echipamente de tip platformă pentru back-up și de produse software asociate celor două tipuri de echipamente hardware. Valoarea inițială alocată a bugetului acestui lot s-a ridicat la 40.203.000 de lei fără TVA, respectiv la 48.654.630 de lei cu tot cu TVA. Al doilea lot se referă la achiziția de produse software cu tehnologia AI și hardware asociat, cu o valoare inițială estimată la 26.000.000 de lei fără TVA, respectiv la 31.460.000 de lei cu TVA inclusă. În total, valoarea estimată a celor două loturi se ridica la 80.105.630 de lei cu TVA.

Până în prezent, a fost scos la licitație doar primul lot, pentru care au fost primite trei oferte admisibile. Iar, la data de 25 noiembrie 2025, DGPI a atribuit contractul-cadru nr. NS2494826/2025, în favoarea ofertantului Regia Autonomă RASIROM RA, pentru un preț final negociat de 38.717.247,55 de lei fără TVA, respectiv de 46.847.869,54 de lei cu TVA inclusă (9.560.789,7 euro).

Ulterior, la data de 9 decembrie 2025, DGPI a atribuit RASIROM-ului și primul contract subsecvent aferent acestui contract-cadru, pentru un preț final negociat de 12.905.749,19 lei fără TVA, respectiv de 15.615.956,52 de lei cu tot cu TVA

DGPI o „arde” pe ecologie

Regia Autonomă RASIROM, societatea care și-a adjudecat acest contract, este o structură aflată în coordonarea Serviciului Român de Informații. Compania SRI a fost înființată prin HG 60/1995, act normativ care a fost modificat și completat succesiv prin HG 363/1999, prin HG 549/2003, respectiv prin HG 793/2003 și se ocupă cu proiectarea și realizarea unor sisteme integrate de securitate. RASIROM funcționează sub coordonarea Serviciului Român de Informații, ca integrator de soluții de securitate fizică și informatică, cu securitatea cibernetică și fizică a structurilor critice naționale și europene, precum și cu asigurarea obiectivelor naționale de interes strategic. Bugetul Regiei Autonome RASIROM este parte a bugetului anual al Serviciului Român de Informații.

În caietul de sarcini care a stat la baza contractului cu DGPI se precizează că achiziționarea echipamentelor este necesară „datorită faptului că echipamentele existente nu sunt suficiente pentru asigurarea desfășurării activității la un nivel de performanță superior, în vederea asigurării fluxurilor de date. Înlocuirea vechilor echipamente este impusă și datorită faptului că acestea nu mai sunt compatibile cu sistemele de operare disponibile pe site-ul producătorului”.

„Produsele care vor fi achiziționate vor fi amplasate în locații prestabilite și vor fi instalate și puse în funcțiune în conformitate cu tehnologiile de înaltă eficiență și cu energia din surse regenerabile, pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 astfel încât orice impact asupra climei sau mediului să fie eliminat/redus la minimum. Centrele de date în care vor fi instalate produsele care vor fi achiziționate în cadrul proiectului, prin intermediul prezentei proceduri de achiziție, respectă prevederile „Codului european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”, se mai notează în documentația de atribuire.

Afaceri cu repetiție între serviciile secrete

Interesant este faptul că RASIROM RA, firma oficială a SRI, a primit, la data de 20 iunie 2023, de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor un contract în valoare de 409.201,75 lei fără TVA, respectiv de 486.950,1 lei cu TVA inclusă, pentru achiziția de produse software și de servicii de instalare și configurare. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor are ca atribuții gestionarea și administrarea la nivel național a bazelor de date privind evidența persoanei, cărților de identitate, pașapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a altor documente necesare persoanelor fizice în relațiile cu statul.

De asemenea, de remarcat este că DGPI, serviciul secret al MAI, a mai încheiat cu RASIROM RA, la data de 9 decembrie 2020, un contract în valoare de 475.257,51 de lei fără TVA, respectiv de 565.556,44 de lei cu TVA, pentru furnizarea a nouă echipamente server pentru „completarea dotări DGPI, având ca scop extinderea capacității de procesare și stocare a datelor, în vederea reducerii timpilor de răspuns, precum și dezvoltarea de noi funcționalități”.

Mai mult, RASIROM RA a mai avut un contract încheiat și cu al doilea serviciu special al MAI. Este vorba despre Direcția Generală Anticorupție (DGA), care, la 19 ianuarie 2019, a contractat firma SRI, plătind suma de 30.756,7 lei fără TVA, respectiv 36.588,6 lei cu tot cu TVA, pentru furnizarea de echipamente de tehnică operativă. Mai exact, a zece seturi de camere și microfoane disimulate pentru înregistratorul audio-video.