Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi

Sănătatea este, în prezent, unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii apelează la ChatGPT, potrivit companiei OpenAI, care anunță că a lansat un nou instrument de inteligență artificială, numit ChatGPT Health, dedicat informaţiilor medicale. Realizat în colaborare cu medici din peste 60 de țări, acesta va permite utilizatorilor să își conecteze în mod securizat fișele medicale și aplicațiile de monitorizare a stilului de viaţă și, astfel, va oferi răspunsuri mai relevante, personalizate, la întrebările pe teme legate de propria sănătate.

ChatGPT Health „nu este destinat diagnosticării sau tratamentului”, precizează compania, ci a fost proiectat pentru a sprijini îngrijirea medicală, în contextul în care peste 230 de milioane de oameni folosesc deja ChatGPT, săptămânal, pentru sfaturi medicale.

Noul instrument este prezentat ca fiind o experiență care „îmbină în siguranță informațiile tale de sănătate cu inteligența ChatGPT, pentru a te ajuta să te simți mai informat, pregătit și încrezător în privința gestionării sănătății tale”.

„Sănătatea este unul dintre cele mai frecvente moduri în care utilizatorii folosesc ChatGPT în prezent: conform analizei anonimizate a conversațiilor, peste 230 de milioane de persoane din întreaga lume adresează întrebări legate de sănătate și bunăstare pe ChatGPT, în fiecare săptămână”, conform OpenAI.

Criptare special concepută pentru a menține conversațiile private

OpenAI a precizat că ChatGPT Health are un spațiu dedicat în cadrul chatbot-ului, astfel încât toate fișierele, conversațiile și aplicațiile conectate sunt stocate separat de alte chat-uri, fiind aplicată o protecție suplimentară, stratificată, concepută special pentru sănătate.

Practic, informațiile din ChatGPT Health nu vor ieși din acel spațiu și conversațiile nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor fundamentale OpenAI.

„Îți poți conecta în siguranță dosarele medicale și aplicațiile de sănătate pentru a-ți fundamenta conversațiile pe propriile informații medicale, astfel încât răspunsurile să fie mai relevante și mai utile pentru tine. Proiectat în strânsă colaborare cu medicii, ChatGPT Health ajută utilizatorii să adopte un rol mai activ în înțelegerea și gestionarea sănătății și bunăstării lor - sprijinind, nu înlocuind, îngrijirea oferită de medici”, precizează compania în comunicatul transmis cu ocazia lansării noului instrument.

În prezent, informațiile medicale sunt deseori împrăștiate în diverse portaluri, aplicații, dispozitive purtabile, fișiere PDF și fișe medicale, astfel încât este dificil să obții o imagine de ansamblu, iar pentru dezvoltarea noii platforme, s-a ținut cont de nenumăratele experiențe pe care utilizatorii le-au împărtășit cu ChatGPT.

„Acum te poți conecta în siguranță la dosarele medicale electronice și la aplicațiile de sănătate - precum Apple Health, Function și MyFitnessPal - pentru ca ChatGPT să te ajute să înțelegi rezultatele recente ale analizelor, să te pregătești pentru consultațiile medicale, să primești sfaturi despre dietă și exerciții fizice sau să înțelegi compromisurile diferitelor opțiuni de asigurare în funcție de tendințele tale de sănătate”, explică reprezentanții companiei, precizând și că toate conversațiile din ChatGPT Health nu sunt utilizate pentru antrenarea modelelor de bază: „Dacă începi o conversație legată de sănătate în ChatGPT, îți vom sugera să treci la Health pentru aceste protecții suplimentare”.

„Chiar înainte de a lansa ChatGPT Health, am construit protecții fundamentale în cadrul ChatGPT pentru a-ți oferi un control semnificativ asupra datelor tale, inclusiv discuții temporare, posibilitatea de a șterge discuțiile din sistemele OpenAI în termen de 30 de zile și ne-am instruit modelele să nu rețină informații personale din discuțiile utilizatorilor”, a transmis compania.

Realizat în colaborare cu peste 260 de medici

OpenAI spune, de asemenea, că a apelat la peste 260 de medici din 60 de ţări pentru a îmbunătăţi răspunsurile pe teme de sănătate ale lui ChatGPT: „Timp de doi ani, am colaborat cu peste 260 de medici practicanți în 60 de țări și cu zeci de specialități pentru a înțelege care sunt răspunsurile utile sau potențial dăunătoare la întrebările legate de sănătate. Acest grup a oferit feedback cu privire la rezultatele modelelor de peste 600.000 de ori în 30 de domenii de interes”.

ChatGPT Health va fi disponibil inițial pentru un grup restrâns de utilizatori, care vor oferi feedback și vor contribui la îmbunătățirea experienței. OpenAI a precizat că va extinde accesul în săptămânile următoare, iar cei care doresc să folosească noul instrument se pot înregistra pe o listă de așteptare.

Deocamdată, lista de așteptare nu poate fi accesată din România deoarece ChatGPT Health încă nu este disponibil în Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Pot fi încărcate fotografii și fișiere, dar pot fi folosite și modul vocal și dictarea

Reprezentanții companiei explică, totodată, și cum pot fi încărcate datele din istoricul medical, dar și cum se realizează conectarea la aplicațiile de sănătate și wellness: „Odată ce ai acces, selectează «Health» din meniul din bara laterală din ChatGPT. Adu-ți dosarele medicale electronice și aplicațiile pe care le folosești pentru a-ți monitoriza sănătatea și bunăstarea în ChatGPT Health. Poți încărca fișiere direct, te poți conecta din instrumente (+) sau «Aplicații» din Setări”.

„Conversațiile despre sănătate sunt la fel ca discuțiile cu ChatGPT, dar bazate pe informațiile pe care le-ai conectat. Poți încărca fotografii și fișiere și poți folosi căutarea, cercetarea aprofundată, modul vocal și dictarea. Când este relevant, ChatGPT poate face referire automat la informațiile tale conectate pentru a oferi răspunsuri mai relevante și personalizate.

De exemplu, ai putea întreba: „Care este tendința colesterolului meu?” sau „Poți să-mi rezumi ultimele analize de sânge înainte de consultație?”. Pentru a folosi o aplicație conectată, îți poți începe întrebarea cu ea, o poți selecta din instrumente (+) sau ChatGPT poate sugera una când poate fi utilă”, detaliază reprezentanții companiei.

AI poate ajuta la remedierea deficiențelor din sistemul medical

Cu ocazia lansării noului instrument inteligent, Fidji Simo, CEO al diviziei Applications de la OpenAI, a scris într-o postare pe blogul său că vede ChatGPT Health ca pe un răspuns la problemele existente în domeniul sănătății, cum ar fi costurile și accesul limitat la servicii medicale, doctorii suprasolicitați și lipsa de continuitate în îngrijire.

„Cu peste 40 de milioane de oameni la nivel global care apelează zilnic la ChatGPT pentru întrebări legate de sănătate, începem să vedem cum inteligența artificială poate ajuta la remedierea deficiențelor sistemului actual de sănătate. (...) Lansăm ChatGPT Health, un spațiu dedicat și privat pentru conversații despre sănătate, unde vă puteți conecta ușor și în siguranță dosarele medicale și aplicațiile de wellness, precum Apple Health, Function Health și Peloton. Acest lucru permite ChatGPT să ofere un sprijin mai relevant și personalizat, cum ar fi atunci când vă pregătiți pentru o programare la medic sau căutați îndrumări cu privire la un plan de mese sau o rutină de exerciții care să se potrivească nevoilor dumneavoastră”, a explicat Fidji Simo.

„ChatGPT Health este încă un pas către transformarea ChatGPT într-un superasistent personal care te poate sprijini cu informații și instrumente pentru a-ți atinge obiectivele în orice domeniu al vieții tale. Suntem încă la începutul acestei călătorii, dar sunt încântată să pun aceste instrumente în mâinile mai multor oameni”, Fidji Simo, CEO al departamentului de aplicații de la OpenAI

Inteligența artificială a devenit noul psiholog la care apelează în special tinerii și adolescenții care se confruntă cu stări de anxietate sau depresie, însă specialiştii au avertizat, de mai multe ori, că ChatGPT poate oferi răspunsuri incorecte sau chiar absurde, care ar putea indica un diagnostic eronat. De altfel, popularul chatbot este acuzat că a indus utilizatorii la delir sau chiar sinucidere, chiar și în absența unor probleme anterioare de sănătate mintală, în șapte procese împotriva companiei care deține platforma de AI.