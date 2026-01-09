Șofer beat - fugă cu poliția pe urme în Agigea

În jurul orei 00.30, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au făcut semnal regulamentar de oprire unui șofer care se deplasa cu mașina pe DN 39, între localitățile Eforie Nord și Agigea.

Șoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, iar polițiștii au plecat în urmărirea acestuia, până pe strada Teilor din localitatea Agigea, unde a fost blocat în trafic.

A fost identificat șoferul ca fiind un tânăr, de 20 de ani, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și substanțelor din sânge.

Totodată, din verificări a reieșit că acesta are dreptul de a conduce suspendat, fiind trimis în judecată, în luna septembrie a anului 2025, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost reținut, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

El urmează a fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere de sesizare a instanței de judecată în vederea arestării preventive.

(sursa: Mediafax)