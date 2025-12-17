„Loosen Up”: Un debut muzical care arată deja ca un veritabil testament artistic. Proiectul românesc devenit fenomen internațional

„Loosen Up”, creația românilor de la Enaque & Nujord, reprezintă însă o excepție binevenită în acest peisaj muzical: un ritm cursiv, fără pretenții ostentative și care bifează simultan și partea de „dance” cu cea de relaxare. Track-ul, în stilul deja consacrat „Enaque & Nujord”, se califică atât pentru muzica de club sau festival dance, cât și ca piesă de suflet ce poate fi ascultată în surdină.

Una din marile capcane a muzicii dance, în care cad mulți producători, o reprezintă minimalismul repetitiv al pieselor: cele mai multe sună ca un banal „Melc, melc, codobelc” pe beat electronic și pus în eternal loop. „Loosen Up”, creația românilor de la Enaque & Nujord, reprezintă însă o excepție binevenită în acest peisaj muzical: un ritm cursiv, fără pretenții ostentative și care bifează simultan și partea de „dance” cu cea de relaxare. Track-ul, în stilul deja consacrat „Enaque & Nujord”, se califică atât pentru muzica de club sau festival dance, cât și ca piesă de suflet ce poate fi ascultată în surdină.

Tehnic vorbind, „Loosen Up” aparține Afro House-ului. Dar melodia e mai mult de atât: e un mix de ritmuri tribale, vibe electronic și acea sensibilitate aproape uitată a popului.

Melodia curge astfel de la sine, fără efort, iar layerele muzicale se completează natural – de aici și senzația vag-hipnotică a piesei care te face să o dai pe „repeat”.

Pe scurt, este sunetul a doi maeștri ai sunetului care au decis, în sfârșit, să iasă la lumină.

Două decenii. Atât au petrecut „dincolo”, în culisele zgomotoase ale lumii electro-dance-ului, creând hituri și punând umărul la carierele unor artiști de top internaționali. Acum, românii de la Enaque & Nujord au făcut pasul în față și au venit cu propriile lor voci, ritm și semnătură muzicală.

Iar „vocea” lor se aude acum în toată lumea. „Loosen Up” e semnătura de debut prin care cei doi români au făcut pasul în față, odată cu crearea propriei case de înregistrări – EQ Music Records. Piesa a fost lansată pe 6 mai 2025 și face parte din albumul „Wild Essence” semnat de Enaque & Nujord.

Cei peste 20 de ani petrecuți în culisele muzicii dance/indie pop și-au fixat bine amprenta pe stilul muzical Enaque & Nujord: producătorii români s-au maturizat deja în acest stil și și-au format propria „voce”, prin armoniile distincte ale pieselor, mixaj și sound design.

„Loosen Up” - o melodie care reunește mai multe genuri și stiluri muzicale

Acum, „Loosen Up” este deja prezentă în mii de playlisturi Spotiffy. În plus, creșterea organică înregistrată pe YouTube sugerează ceva mai profund decât un succes clădit pe cârjele algoritimilor.

Ritmul e dansant, constant, fără a fi agresiv. Soundul e „spațios” (senzație de „umplere” a încăperii în care piesa e rulată), acompaniat de nelipsita voce eterică, specifică genului muzical.

Beat-urile profunde, fără a fi excesiv de puternice, sunt date de acele percuții tribale care dau ritmul piesei, ca o invitație directă la dans ori meditație.

Cu piesa de debut „Loosen Up”, producătorii români de la Enaque & Nujord ne-au oferit, din prima, testamentul lor muzical: o arhitectură sonoră care reunește la un loc mai multe genuri muzicale și care devine astfel accesibilă oricărui ascultător, indiferent de cultura din care acesta provine.

Un track accesibil maselor dar care păstrează acea căldură ce-i permite, în același timp, să fie ascultată și în intimitate.

„Loosen Up” de la Enaque & Nujord nu mai devine doar muzică, ci o formă de eliberare. Ceea ce reprezintă, în esență, chiar misiunea muzicii, de pretutindeni.