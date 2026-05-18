Managementul stresului nocturn: de ce te trezești obosit deși ai dormit 8 ore

Răspunsul nu depinde de numărul de ore de somn, ci de ce s-a întâmplat în corpul tău în acea perioadă. Somnul nu este o stare uniformă de liniște, este un proces activ, cu faze distincte, în care creierul consolidează memoria, sistemul imunitar lucrează, hormonii se reechilibrează și tensiunea arterială urmează un ritm specific de scădere nocturnă. Când ceva perturbă acest ciclu, numărul de ore devine irelevant. Calitatea somnului, nu durata lui, este variabila care determină cum te simți dimineața. Un ceas monitorizare somn poate arăta exact ce se întâmplă în corpul tău în acele ore, respectiv câte minute de somn profund ai avut, câte treziri scurte pe care nu le conștientizezi, ce se întâmplă cu ritmul cardiac și cu saturația de oxigen din sânge pe parcursul nopții.

Stresul nocturn

Problema majoră în cazul unui somn de proastă calitate este nivelul de cortizol. Hormonul stresului ar trebui să urmeze un ritm precis, un nivel mai ridicat dimineața, pentru a te trezi și a te activa, și un nivel scăzut seara, pentru a permite somnului să instaleze. Când stresul cronic perturbă acest ritm, cortizolul rămâne ridicat și noaptea. Creierul intră în stare de alertă chiar și în somn. Adormi, dar sistemul nervos nu se relaxează complet. Somnul devine superficial, fragmentat, lipsit de fazele profunde de recuperare.

Cel mai afectat este somnul cu unde lente sau somnul profund, etapa în care corpul produce hormonul de creștere, repară țesuturile și consolidează memoria implicită. O persoană care suferă de stres cronic petrece mult mai puțin timp în această fază și mult mai mult în cea de somn ușor sau de microtreziri naturale, de câteva secunde, pe care nu le percepe conștient, dar care fragmentează complet arhitectura somnului.

Ce se întâmplă în corp noaptea și ce poate merge prost

La un om sănătos, tensiunea arterială scade cu 10-20% față de valorile din timpul zilei. Acest fenomen este esențial pentru recuperarea cardiovasculară. Inima se odihnește, vasele de sânge se relaxează, riscul de evenimente cardiace scade.

La persoanele cu stres cronic, hipertensiune arterială sau apnee de somn, această scădere nu mai are loc. Tensiunea rămâne ridicată pe tot parcursul nopții sau prezintă vârfuri bruște asociate cu trezirile. Medicii asociază acest fenomen cu un risc cardiovascular semnificativ mai mare decât hipertensiunea diurnă obișnuită. Ceasurile care masoara tensiunea arteriala pe parcursul nopții pot evidenția tocmai aceste tipare, o informație pe care o simplă consultație de dimineață nu o poate surprinde.

Un alt mecanism frecvent ignorat este apneea în somn, o afecțiune în care căile respiratorii se blochează parțial sau total în mod repetat pe parcursul nopții. Creierul detectează scăderea nivelului de oxigen și trimite un semnal de alertă care fragmentează somnul, uneori de zeci sau chiar sute de ori pe noapte. Persoana nu știe că s-a trezit. Știe doar că dimineața se simte ca și cum n-ar fi dormit deloc.

De ce mintea activă sabotează somnul profund

Există și un mecanism pur cognitiv. Ruminația, acel tipar de gânduri repetitive despre probleme nerezolvate, activează cortexul prefrontal exact în perioada în care acesta ar trebui să se oprească. Creierul unui om care „gândește prea mult" înainte de culcare sau chiar în somn consumă glucoză, produce cortizol și împiedică tranziția spre fazele profunde de somn.

Cercetările în neurologie arată că somnul REM, faza asociată cu visele, are un rol specific în procesarea emoțională. În această fază, creierul procesează din nou amintirile cu conținut emoțional și le desprinde de încărcătura afectivă inițială - un mecanism natural de gestionare a stresului. Când somnul REM este redus sau fragmentat, stresul acumulat în timpul zilei nu este procesat eficient. A doua zi, totul pare mai greu, mai copleșitor. Și ciclul continuă.

Ce poți face concret

Primul pas este să înțelegi ce se întâmplă, nu să presupui. Mulți oameni cred că dorm bine pentru că nu știu că se trezesc de 20 de ori pe noapte sau că tensiunea lor nu scade noaptea cum ar trebui. Datele obiective - fazele de somn, saturația de oxigen, ritmul cardiac nocturn, variabilitatea acestuia - pot schimba complet perspectiva și pot oferi medicului informații pe care altfel ar trebui să le obțină prin metode mult mai laborioase.

Dincolo de monitorizare, există câteva intervenții cu dovezi solide: igiena somnului (orar consistent, temperatură scăzută în cameră, absența luminii albastre cu cel puțin o oră înainte de culcare), tehnicile de relaxare musculară progresivă sau respirație diafragmatică înainte de somn și, acolo unde stresul este cronic, terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie, considerată în prezent prima linie în ghidurile internaționale, mai eficientă pe termen lung decât somniferele.

Oboseala de dimineață nu este normală

Oboseala de dimineață după opt ore de somn nu este o trăsătură de caracter, nu este efectul îmbătrânirii și nu dispare singură ignorând-o. Este un semnal. Poate fi un semnal că somnul tău este fragmentat de stres, că tensiunea ta nu urmează ritmul nocturn normal sau că există o problemă respiratorie nedetectată.

Diferența dintre un somn de opt ore odihnitor și unul de proastă calitate se măsoară în arhitectura somnului, în valorile fiziologice și în ceea ce corpul reușește sau nu reușește să facă în liniștea nopții.

Sursa foto: Magnific.com