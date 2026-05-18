Lucy Liu, victima unui diagnostic greșit: „A fost înfricoșător”. Mesajul actriței pentru pacienți

Actrița americană a povestit că, în anii ’90, a fost diagnosticată greșit cu cancer la sân și a trecut printr-o intervenție chirurgicală inutilă, după un consult medical superficial.

Ea are astăzi 57 de ani și rememorează experiența care i-a schimbat perspectiva asupra sistemului medical și a importanței unei a doua opinii.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

Lucy Liu a povestit că a descoperit un nodul la sân și a mers la medic pentru investigații. Doctorul i-ar fi spus imediat că este vorba despre cancer, fără să o trimită la analize suplimentare, respectiv mamografie sau ecografie.

„Nu m-am gândit prea mult la asta. Dar a fost înfricoșător pentru că la vremea respectivă erau mai puține informații disponibile, nu aveam internet”, a povestit actrița.

Operația s-a dovedit inutilă

Vedeta a acceptat rapid operația recomandată de medic pentru îndepărtarea nodulului.

După intervenție, Lucy Liu a aflat că nu suferea de cancer la sân. Actrița a mărturisit că experiența a afectat-o profund și a determinat-o să privească mult mai atent deciziile medicale.

Ea a explicat că medicul „a palpat nodulul și a spus că este cancer”, fără investigații imagistice care să confirme diagnosticul.

Experiența a fost traumatizantă și a transformat-o ulterior într-o susținătoare a controalelor medicale corecte și informării pacienților.

Mesajul actriței

Lucy Liu îi încurajează pe pacienți să ceară întotdeauna o a doua opinie medicală și să nu accepte tratamente invazive fără investigații complete.

Aceasta consideră că înțelegerea procedurilor medicale și depistarea corectă a afecțiunilor pot face diferența dintre un tratament necesar și o intervenție inutilă.

Vedeta vorbește deschis despre experiența prin care a trecut pentru a atrage atenția asupra importanței screening-ului și a comunicării dintre pacient și medic, notează a1.ro.