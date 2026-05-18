China, zgâlțâită de cutremur

Cutremurul a lovit orașul Liuzhou la ora 00:21 (16:21 GMT), a relatat agenția oficială de știri Xinhua, potrivit Le Figaro.

Postul de televiziune de stat CCTV i-a identificat pe victime ca fiind un cuplu, un bărbat în vârstă de 63 de ani și o femeie în vârstă de 53 de ani. Autoritățile au evacuat peste 7.000 de persoane din zonă, a adăugat acesta.

Imaginile difuzate de camerele de supraveghere arată locuitori care fug de clădiri înalte, case distruse și grămezi de moloz, căutați de echipele de salvare și câini în căutare de victime. Cutremurele sunt relativ frecvente în China. Un cutremur din regiunea Tibet a ucis cel puțin 126 de persoane și a avariat mii de clădiri în ianuarie 2025.

