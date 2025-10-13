Marek Łoś – omul care a pornit cu 10 euro și a cucerit trei continente

Astăzi, Marek Łoś este unul dintre puținii europeni din Est care au reușit să construiască un imperiu educațional și investițional pe trei continente – din Polonia până în Italia și Brazilia.

Povestea lui pare desprinsă dintr-un film: un fost jurist care a devenit profesor, vizionar și fondator al unor branduri internaționale – Centro Linguistico Moose la Roma, MooseCasaItalia.com și Apartamento Brasil – simboluri ale pasiunii și libertății.

Marek Łoś – omul care a început cu 10 euro și a construit un imperiu global. O poveste demnă de un film

Tot mai mulți români caută un loc al lor în lume – acolo unde este soare, siguranță și speranță.

Unul dintre oamenii care îi inspiră să facă acest pas este Marek Łoś – un vizionar din Europa Centrală care a unit Roma cu Fortaleza, educația cu investiția și visul cu realitatea.

Povestea lui pare un scenariu de film – despre un om care a pornit de la zero și a ajuns să conecteze continente, culturi și mii de oameni.

Capitolul I: 10 euro și un vis

Anul 1994.

Un tânăr jurist din Polonia, fără investitori, fără relații și fără capital, se află la o răscruce:

să meargă pe un drum sigur, sau să riște totul pentru o idee – educația care schimbă oamenii, nu doar îi învață cuvinte.

În buzunar are echivalentul a mai puțin de 10 euro.

În minte – un plan: să creeze o școală unde oamenii să vorbească o limbă străină așa cum simt, nu doar cum scrie în manuale.

Așa s-a născut Moose – Centrul de Limbi Străine.

Dintr-un birou mic și o bibliotecă improvizată s-a născut o organizație care, în trei decenii, a învățat peste 200.000 de cursanți pe trei continente.

Nu o corporație, ci o comunitate de oameni care cred că învățarea trebuie să aducă bucurie.

Capitolul II: Roma – școala unde oamenii stau la coadă să învețe

Câțiva ani mai târziu, Marek Łoś ajunge la Roma.

Nu ca turist, ci cu o idee: dacă a reușit în Polonia, de ce nu și în inima Europei?

În cartierul elegant Prati, pe Via Giuseppe Mazzini 123, deschide Centro Linguistico Moose – astăzi considerată cea mai apreciată școală de limbi străine din Roma.

În fiecare zi, în fața intrării se formează cozi.

În sălile de curs se aud șase limbi – exact câte vorbește fondatorul.

Vin diplomați, artiști, antreprenori, dar și oameni simpli care vor să-și recapete încrederea în ei.

„Nu predăm limbi. Îi învățăm pe oameni să vorbească, să gândească și să simtă într-o altă limbă.” – spune Marek Łoś.

Presa italiană a scris despre el:

„Este omul care i-a învățat pe europeni să comunice – nu doar să vorbească.”

Capitolul III: Brazilia – dragoste, risc și un nou început

Apoi, totul se schimbă.

Brazilia.

O călătorie neplanificată, un alt aer, alt ritm, alte culori.

Marek Łoś se îndrăgostește – de țară și de o femeie care avea să-i devină soție.

Își mută o parte din viață în Fortaleza, un oraș tropical de pe țărmul Atlanticului, și fondează Apartamento Brasil – un brand care unește ordinea europeană cu energia braziliană.

Scopul? Să-i ajute pe europeni să investească sigur și profitabil în proprietăți din Brazilia.

Dar nu este doar un business.

Pentru mulți, este un plan de viață – o plasă de siguranță într-o lume tot mai nesigură.

„În Brazilia nu se vorbește despre frică.

Oamenii trăiesc. Iubesc, construiesc, visează.

În Europa, tot mai des ne temem – aici, învățăm din nou să respirăm.”

– spune Łoś.

Capitolul IV: Profit real, nu vis

Apartamento Brasil a devenit unul dintre cele mai dinamice proiecte imobiliare internaționale din America de Sud.

În Fortaleza, gradul de ocupare al apartamentelor de vacanță este de 90% anual, chiria medie este de 120–140 euro pe zi, iar valoarea proprietăților crește cu aproximativ 10% pe an.

Rezultatul? Un randament de 10–15% anual, fără stresul economic european.

Și tot mai mulți clienți vin din România.

Investitori din București, Timișoara și Cluj cumpără apartamente pe malul oceanului, nu doar pentru profit, ci pentru siguranță și libertate.

Unul dintre ei a spus:

„Brazilia seamănă cu România – doar că are alt cer și nu are iarnă.”

Capitolul V: Visul italian pentru europeni

În paralel, Marek Łoś dezvoltă și proiectul MooseCasaItalia.com – un portal care ajută europenii să cumpere case și apartamente în Italia.

De la locuințe simbolice de 1 euro, până la vile de lux în Toscana, Liguria sau Sicilia.

Nu doar imobiliare – ci consultanță completă, juridică și logistică, pentru cei care vor să trăiască „la dolce vita” în mod legal și sigur.

Capitolul VI: Familie, limbi și o lume fără granițe

Astăzi, Marek Łoś trăiește între Roma și Fortaleza.

Soția lui este braziliană, iar cei trei copii ai lor cresc într-o casă unde se vorbesc poloneza, italiana și portugheza.

El însuși vorbește șase limbi și deține mai multe cetățenii.

„Nu am o singură țară – am mai multe case. Și peste tot mă simt acasă.”

– spune zâmbind.

Capitolul VII: Cartea care promite să inspire o lume întreagă

Viața lui Marek Łoś este atât de neobișnuită încât nu putea rămâne nespusă.

Autorul a finalizat recent cartea „Moja Brazylia” („Brazilia mea”), care urmează să fie publicată în mai multe limbi: poloneză, italiană, portugheză și engleză.

Nu este o autobiografie clasică, ci o poveste reală despre dragoste, cultură, gelozie, pasiune și curajul de a o lua de la capăt, chiar și după 50 de ani.

Presa italiană deja o numește „una dintre cele mai așteptate cărți despre viața între culturi și renașterea personală din Europa.”

Capitolul VIII: O echipă cu aceeași viziune

Alături de Marek Łoś se află Grzegorz Kuzyk – un antreprenor și manager cunoscut, care împărtășește aceeași filozofie de viață și de business.

Împreună, creează proiecte care unesc educația, investițiile și etica – dovada că businessul poate fi frumos atunci când are suflet.

Epilog: Omul care a unit lumile

Dintr-o școală mică în Polonia s-a născut un imperiu educațional.

Dintr-un buget de 10 euro – un brand global.

Dintr-un vis – o realitate care inspiră mii de oameni.

„Nu există granițe – doar decizii.

Granițele ni le impunem singuri.”

– Marek Łoś.

Marek Łoś – omul care vorbește șase limbi, are o soție braziliană și îi învață pe oameni curajul.

Fondatorul Centro Linguistico Moose din Roma, al MooseCasaItalia.com și al Apartamento Brasil.

Un european care a transformat pasiunea într-un plan de viață global.