Melatonina: Ce este și cum susține reglarea somnului și a ritmului circadian

Mulți factori contribuie la obținerea unui somn bun, însă melatonina are un impact direct asupra modului în care organismul recunoaște și respectă programul natural de odihnă. În rândurile următoare vei descoperi ce reprezintă melatonina, cum funcționează în corpul tău și ce soluții ai la dispoziție pentru a-i sprijini acțiunea natural.

Ce este melatonina?

Melatonina este un hormon pe care corpul îl produce în mod natural. Glanda pineală, o structură mică aflată în creier, eliberează această substanță în special pe timpul nopții. Mulți o numesc „hormonul somnului” deoarece trimite creierului semnalul că a venit momentul să te odihnești.[1]

Afla mai multe despre ce este melatonina și rolul ei în organism.

Rolul melatoninei în reglarea somnului și a ritmului circadian

De regulă, în fiecare seară, când lumina scade, glanda pineală începe să producă mai multă melatonină. Acest hormon afectează celulele din hipotalamus, partea creierului care controlează diverse funcții esențiale. Când melatonina ajunge în hipotalamus, determină reducerea activității corpului, scăzând temperatura, tensiunea arterială și influențând starea de spirit, pentru a pregăti organismul pentru odihnă.[1]

Melatonina are și un efect asupra ochilor, modificând sensibilitatea retinei la lumină. Aceasta devine mai redusă, ceea ce ajută la relaxare și la scăderea vigilenței. Dimineața, când lumina naturală crește, retina devine mai receptivă, iar producția de melatonină scade, astfel încât să te poți trezi și să fii activ.[1]

Cum este reglată producția de melatonină?

Pe timpul nopții, când întunericul predomină, glanda pineală secretă o cantitate mai mare de melatonină, iar în timpul zilei, când suntem expuși la lumină, producția acestui hormon scade. Nivelurile de melatonină pe timpul nopții sunt de cel puțin zece ori mai mari decât cele din timpul zilei.[1]

Durata mai lungă a nopților determină o secreție mai intensă de melatonină, ceea ce explică de ce, în sezonul rece, când zilele sunt mai scurte și întunericul persistă mai mult timp, oamenii pot simți mai devreme sau mai frecvent senzația de somnolență.[1]

Producția naturală de melatonină variază în funcție de vârstă și sex, femeile având, de regulă, niveluri mai mari decât bărbații. Nou-născuții nu sintetizează melatonină, aceasta fiind transmisă de mamă prin placentă și apoi prin laptele matern sau formulă. Ritmul propriu de producție a melatoninei se dezvoltă în jurul vârstei de 3-4 luni.[1]

Melatonina atinge cele mai ridicate niveluri la copii și adolescenți înainte de pubertate, după care începe să scadă treptat până în jurul vârstei de 20 de ani. Nivelurile rămân stabile până în jurul vârstei de 40 de ani, apoi încep să scadă gradual pe parcursul vieții.[1]

Metode naturale pentru a susține producția de melatonină

Dacă vrei să-ți îmbunătățești calitatea somnului, poți folosi câteva metode simple pentru a sprijini producția naturală de melatonină a corpului tău:

· petrece timp la soare - deși pare paradoxal, expunerea la lumina naturală a soarelui pe timpul zilei ajută la sinteza serotoninei; aceasta este un precursor esențial al melatoninei și contribuie la reglarea ciclului somn-veghe;

· alege alimente bogate în triptofan - acest aminoacid esențial este transformat în serotonină și, ulterior, în melatonină; include în dietă alimente precum pui, curcan, banane sau arahide pentru a-i oferi corpului tău materia primă necesară;

· fă o baie caldă - o baie relaxantă înainte de culcare nu doar că te ajută să te relaxezi, dar poate și să crească nivelul de melatonină prin scăderea cortizolului, hormonul stresului;

· redu expunerea la lumină artificială - lumina albastră emisă de ecranele telefoanelor, tabletelor și laptopurilor poate suprima producția de melatonină; încearcă să eviți aceste dispozitive cu cel puțin o oră înainte de a te culca pentru a permite corpului tău să se pregătească natural pentru somn.[2]

Melatonina este un hormon-cheie pentru reglarea somnului și sincronizarea ritmului circadian. Prin adaptarea producției sale la ciclurile de lumină și întuneric, organismul își menține echilibrul între perioadele de activitate și odihnă. O atenție sporită la igiena somnului și la gestionarea expunerii la lumină poate sprijini funcționarea optimă a acestui mecanism biologic fundamental.

Disclaimer: Acest articol are rol informativ și nu poate fi considerat un substitut pentru vizita la medic și recomandările acestuia. Pentru probleme de sănătate, consultă întotdeauna medicul!

