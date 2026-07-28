Incendiu uriaș după accidentul dintre o autocisternă cu benzină și un buldoexcavator pe DN2A, la Hârșova. A fost instituit un perimetru de siguranță de 800 de metri

UPDATE Incendiul a fost lichidat, iar șoferul autocisternei a fost transportat la spital.

Stirea initiala Din cauza naturii încărcăturii transportate de autocisternă, autoritățile au luat imediat măsuri speciale de protecție, instituind un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri în jurul locului accidentului. Misiunea pompierilor este în plină desfășurare, iar intervenția este tratată ca una cu risc ridicat.

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Sursa foto ISU Constanța

Incendiu violent după impactul dintre autocisternă și buldoexcavator

Potrivit informațiilor transmise de autorități, pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova către Constanța, unde o autocisternă încărcată cu benzină s-a ciocnit de un buldoexcavator.

În urma impactului, autocisterna a fost cuprinsă de flăcări, iar incendiul a produs un nor dens de fum vizibil de la mare distanță. Având în vedere riscul ridicat asociat transportului de combustibil, echipajele de intervenție au acționat rapid pentru limitarea extinderii incendiului și pentru prevenirea unor eventuale explozii.

A fost instituit un perimetru de siguranță de 800 de metri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că, din cauza încărcăturii transportate de autocisternă, a fost stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri.

„Având în vedere natura încărcăturii transportate, forțele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. Primele locuințe se află la aproximativ 3 kilometri de locul producerii evenimentului, astfel că, în acest moment, nu există un risc imediat pentru populație,” anunță IGSU.

Autoritățile precizează că locuințele din apropiere sunt situate la o distanță suficient de mare față de zona afectată, astfel încât populația nu este expusă unui pericol imediat. Cu toate acestea, zona rămâne atent monitorizată până la lichidarea completă a incendiului.

Mobilizare de amploare a pompierilor și echipajelor specializate

Intervenția se desfășoară cu un dispozitiv complex de forțe și mijloace, adaptat unui eveniment care implică transportul unor substanțe inflamabile.

La fața locului acționează patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN specializat în intervenții la accidente cu risc chimic, biologic, radiologic și nuclear, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

În sprijinul echipelor aflate deja în teren au fost trimise autospeciala cu roboți a ISU București-Ilfov, destinată intervențiilor în zone cu risc major, precum și alte două autospeciale de stingere aparținând ISU Ialomița.

Mobilizarea extinsă reflectă nivelul ridicat de risc al intervenției, în condițiile în care incendiile izbucnite la autocisterne încărcate cu carburanți necesită măsuri speciale pentru prevenirea propagării flăcărilor și reducerea riscului producerii unor explozii.

Misiunea este în desfășurare

La această oră, pompierii continuă operațiunile de localizare și lichidare a incendiului, precum și măsurile pentru limitarea efectelor produse de accident.

„Misiunea este în dinamică, iar echipajele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor produse de eveniment.”

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. De asemenea, traficul în zonă poate fi afectat pe durata intervenției, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipajelor de intervenție și să evite sectorul de drum până la finalizarea operațiunilor.