MiYOSMART – Lentile inteligente care ajută la controlul miopiei la copii și pot încetini progresia acestei afecțiuni

Cum protejăm ochii sensibili ai celor mici de efectele miopiei, o afecțiune tot mai răspândită în rândul copiilor?

Miopia la copii – o problemă în creștere

În ultimii ani, numărul copiilor diagnosticați cu miopie pare să fie în continuă creștere. Afecțiunea apare atunci când globul ocular are o formă alungită, iar imaginile se formează în fața retinei, nu pe aceasta. Consecința este simplă: copilul vede clar de aproape, dar obiectele aflate la distanță apar încețoșate.

Semnele timpurii includ: dificultăți la citirea tablei la școală, nevoia de a se apropia de caietele sau cărțile lor în mod excesiv, frecarea frecventă a ochilor, ori apariția durerilor de cap după activități vizuale. Dacă este lăsată să evolueze, miopia poate evolua rapid, afectând calitatea vieții și crescând riscul dezvoltării altor afecțiuni oculare pe termen lung. De aceea, este esențial ca gestionarea miopiei să înceapă devreme și cu soluții validate științific.

Inovația HOYA – Lentilele MiYOSMART

Pentru a răspunde acestei nevoi, HOYA a dezvoltat lentilele MiYOSMART, recunoscute la nivel internațional ca o inovație în controlul miopiei la copii. Secretul lor constă în tehnologia D.I.M.S. (Segmente Multiple Încorporate de Defocalizare), care a demonstrat, în cadrul unui studiu clinic de doi ani capacitatea de a încetini progresia miopiei cu până la 60%. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

Astfel, lentilele MiYOSMART oferă dublu beneficiu: corectarea vederii pentru mai multă claritate și controlul evoluției miopiei, ceea ce le face o soluție unică și completă pentru cei mici.

Protecție solară integrată pentru ochi sensibili

Ochii copiilor sunt mult mai vulnerabili decât ai adulților, deoarece filtrează mai puțin din radiațiile nocive. Expunerea repetată la razele UV, fără protecție, poate favoriza apariția în timp a unor probleme precum cataracta sau degenerescența maculară. De aceea, HOYA a extins gama MiYOSMART prin două variante speciale pentru exterior:

MiYOSMART Chameleon – opțiunea MiYOSMART de lentile fotocromice care se adaptează extrem de rapid la lumină, prin faptul că se închid atunci când copiii ies în soare și redevin transparente când copiii se ascund în interior. Sunt ideale pentru joaca zilnică, indiferent de condițiile meteo.

– opțiunea MiYOSMART de lentile fotocromice care se adaptează extrem de rapid la lumină, prin faptul că se închid atunci când copiii ies în soare și redevin transparente când copiii se ascund în interior. Sunt ideale pentru joaca zilnică, indiferent de condițiile meteo. MiYOSMART Sunbird – opțiunea MiYOSMART de lentile polarizate care oferă confort în caz de reflexii orbitoare și sporesc contrastul vizual pentru a se bucura de culori vibrante. Sunt perfecte pentru copiii activi, pasionați de sport sau plimbări în aer liber.

Ambele variante, precum și lentila incoloră MiYOSMART clasică, asigură protecție UV 100% și sunt realizate din policarbonat rezistent la impact, un material ușor și sigur, adaptat stilului de viață energic al copiilor.

Un tratament, beneficii multiple

Alegerea MiYOSMART aduce părinților siguranța că au făcut o investiție completă în sănătatea vizuală a copilului:

corecție optică de înaltă calitate;

reducerea progresiei miopiei;

protecție solară eficientă și confort vizual în aer liber;

rezistență și adaptabilitate la stilul activ al copiilor.

Totul, într-o soluție modernă, susținută de studii clinice și gândită pentru stilul de viață activ al copiilor de azi.

Indiferent dacă micuții se joacă în curtea școlii, participă la ore de sport, se plimbă cu bicicleta sau folosesc tableta acasă, vederea lor este protejată și susținută corespunzător.

HOYA – expertiza unei companii globale

Cu o experiență de peste 60 de ani în dezvoltarea de soluții optice, HOYA Vision Care este lider mondial în inovația pentru sănătatea ochilor. Prezentă în România de mai bine de un deceniu, compania lucrează cu specialiști optici și oftalmologi pentru a aduce tehnologiile MiYOSMART mai aproape de copii și părinți, contribuind la un viitor în care vederea să fie cât mai bine protejată încă din copilărie.

MiYOSMART nu este doar o lentilă corectoare, ci un instrument de prevenție și protecție, gândit pentru copiii care descoperă lumea cu ochi curioși. Fie că aleg varianta incoloră, cea fotocromică sau polarizată, părinții le oferă celor mici șansa de a vedea clar, de a se bucura de joacă în siguranță și de a avea o dezvoltare vizuală armonioasă. Pentru că un viitor sănătos începe cu pași mici, dar importanți – iar unul dintre ei este grija pentru ochii copiilor, încă de la cele mai fragede vârste.

Acest articol v-a fost oferit de HOYA Lens România.