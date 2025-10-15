RONEX, cu sediul și showroomul în Pantelimon (Ilfov), lucrează din 1994 cu stejar masiv și livrează proiecte la comandă prin RONEXPROD și RONEXMAG, cu focus constant pe mobilier din lemn masiv și finisaje durabile.

De ce stejar masiv de la producător român

Durabilitate și stabilitate: densitatea stejarului conferă paturilor rigiditate și liniște în utilizare (fără scârțâituri); cadrele și blaturile rezistă excelent la uzură.

„Pat lemn masiv” vs. alternative – comparație rapidă

Durată de viață

Pat lemn masiv (stejar): 15–25+ ani

Reparație / recondiționare

Pat lemn masiv (stejar): ușor de refăcut (șlefuire + ulei/lac)

Rigiditate & greutate

Pat lemn masiv (stejar): foarte stabil, greutate mai mare = structură solidă

Rezistență la umiditate

Pat lemn masiv (stejar): bună, dacă finisajul este aplicat corect

Valoare de revânzare și preț

Pat lemn masiv (stejar): valoare de revânzare ridicată; preț inițial mai mare, dar justificat de durabilitate

Dimensiuni și potrivire cu spațiul

Alegerea unui pat lemn masiv pornește de la dimensiunea saltelei și de la suprafața camerei. Ghid rapid:

140×200: 1–2 persoane, camere ≥10–11 m²; excelent pentru spații înguste.

Tăblia influențează stilul (lamelară pentru modern, plină pentru clasic), iar finisajul dictează întreținerea: ulei pentru retuș facil, lac pentru protecție dură.

Istoria RONEX – producție locală din 1994, colecții și participări

RONEX activează din 1994, cu accent pe mobilă lemn masiv și pat lemn masiv lucrate în România. De-a lungul anilor, brandul a expus constant la BIFE-SIM, cu participări consecutive și colecții variate (clasic, modern, contemporan). În presa de industrie – Revista Mobila – sunt prezentate serii de participări, colecții și investiții în spațiile de expunere; în perioadele dificile, producția a continuat, iar zona online s-a consolidat prin RONEXPROD și RONEXMAG.

Rodica Sfâca – profil scurt

Ing. Rodica Sfâca, manager RONEX, este prezentă în presa de business și de industrie, inclusiv în Forbes România (ediția „500 Miliardari”, 2011) și în Revista Mobila, în interviuri și reportaje despre strategie și tendințe. Implicarea în mediul educațional și al designului este vizibilă prin participarea în comisiile de jurizare ale Concursului Național de Design de Mobilier (de exemplu, ediția 2019), susținând dialogul dintre producție și tinerii creatori.

Întreținerea stejarului masiv – ghid scurt

Curățare regulată: șterge praful cu o lavetă moale, uscată; pentru pete, folosește puțină apă și detergent neutru, apoi usucă imediat.

Servicii RONEX: ce primești efectiv

Consiliere la alegere: proporții, finisaje, compatibilitate cu spațiul și stilul casei.

proporții, finisaje, compatibilitate cu spațiul și stilul casei. Măsurători și proiectare la comandă: adaptări pentru camere înguste sau tavane joase; soluții pentru depozitare.

adaptări pentru camere înguste sau tavane joase; soluții pentru depozitare. Producție, transport, montaj: aceeași echipă gestionează pas cu pas livrarea și instalarea.

Checklist: cum alegi patul din lemn masiv potrivit

Măsoară traseele de acces (ușă, hol, scări) și spațiul util din cameră.

Alege dimensiunea saltelei, apoi verifică dimensiunile exterioare ale patului.

Definește stilul: tăblie lamelară (modern) sau plină (clasic).

Alege finisajul: ulei (retuș facil) sau lac (protecție dură, întreținere minimă).

Planifică depozitarea: sertare la pat sau un dulap mai generos; aliniază noptierele.

Unde îi găsești

Pantelimon, Ilfov – sediu și showroom în cadrul fabricii ( Șoseaua de Centură, Str. Islazului nr. 5 ). Program uzual: luni–vineri 9–17 (vizite recomandate cu programare). În online, îi găsești după denumiri: RONEXPROD și RONEXMAG. Contact telefonic / WhatsApp: 0745 103 325, 0744 538 173, fix 021 350 71 40.

Concluzie

Pentru mobilă lemn masiv cu garanția timpului, un pat din stejar masiv bine construit, finisat corect și livrat de o echipă locală este o investiție sigură. RONEX – prin RONEXPROD și RONEXMAG – rămâne o referință pentru mobilă stejar fabricată în România, confirmată de colecții complete, proiecte la comandă și o prezență constantă la evenimentele importante ale industriei.