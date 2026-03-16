Mobilitatea electrica si mediul: cat CO2 economisesti anual

Dincolo de confortul deplasarii si costurile reduse, exista un argument important care atrage tot mai multa atentie: impactul asupra mediului. Multi utilizatori se intreaba cat CO2 se economiseste de fapt atunci cand aleg transportul electric in locul unei masini.

Acest articol explica, pe intelesul tuturor, ce inseamna cu adevarat economiile de emisii atunci cand folosesti o bicicleta sau o trotineta electrica si de ce mobilitatea electrica devine o alegere tot mai logica in orasele aglomerate.

Cat CO2 produce o masina intr-un an

Pentru a intelege diferenta, trebuie sa pornim de la modul in care se calculeaza emisiile generate de transportul clasic.

Un autoturism pe benzina sau motorina produce in medie intre 120 si 180 grame de CO2 pe kilometru, in functie de model si stilul de condus. In orasele mari, un sofer parcurge in medie intre 8.000 si 12.000 km pe an.

Daca luam o valoare medie de aproximativ 10.000 km anual, rezultatul este clar:

aproximativ 1.5 tone de CO2 emise anual doar pentru deplasarile zilnice.

Aceasta cantitate provine exclusiv din transportul personal si nu include alte surse de poluare.

Cat CO2 produce o bicicleta electrica sau o trotineta electrica

Dispozitivele electrice de mobilitate urbana consuma energie, dar la un nivel mult mai redus.

De exemplu:

o trotineta electrica consuma aproximativ 1 kWh la 100 km

consuma aproximativ o bicicleta electrica consuma aproximativ 0.7 – 1 kWh la 100 km

Daca luam in calcul productia de energie electrica din Europa, unde media este aproximativ 250 – 300 g CO2 per kWh, impactul devine foarte mic.

Pentru 100 km parcursi cu o trotineta electrica, emisiile sunt aproximativ:

250 – 300 g CO2

Comparatia este clara:

masina: aproximativ 15 kg CO2 la 100 km

trotineta electrica: aproximativ 0.3 kg CO2 la 100 km

Diferenta este de aproape 50 de ori mai mica.

Economiile reale de CO2 intr-un an

Sa luam un scenariu simplu.

Daca o persoana inlocuieste 5.000 km de deplasari cu masina folosind o trotineta sau bicicleta electrica, rezultatele arata astfel:

Masina:

5.000 km x 150 g CO2 = 750 kg CO2

Trotineta electrica:

5.000 km x 3 g CO2 = 15 kg CO2

Economia rezultata:

aproximativ 735 kg CO2 economisite anual

Aceasta cantitate este echivalenta cu:

emisiile generate de un zbor scurt in Europa

sau absorbtia anuala de CO2 a aproximativ 30 – 40 de copaci maturi

Prin urmare, trecerea la mobilitate electrica pentru deplasarile zilnice poate avea un impact real asupra reducerii emisiilor.

De ce mobilitatea electrica functioneaza mai ales in oras

Majoritatea deplasarilor urbane sunt scurte. Studiile de mobilitate urbana arata ca multe drumuri zilnice au sub 7 kilometri.

Pentru aceste distante, masina nu este neaparat cea mai eficienta optiune. Traficul, cautarea locurilor de parcare si costurile ridicate transforma adesea un drum scurt intr-o experienta frustranta.

Bicicletele si trotinetele electrice rezolva exact acest tip de problema:

deplasare rapida pe distante scurte

cost energetic foarte redus

ocuparea unui spatiu mult mai mic in trafic

emisii aproape inexistente comparativ cu transportul clasic

Din acest motiv, tot mai multe orase europene investesc in infrastructura pentru mobilitate electrica si piste dedicate.

Costul energetic real al transportului electric

Un alt aspect interesant este costul energiei consumate.

Pentru o trotineta electrica, consumul mediu este de aproximativ 1 kWh la 100 km.

La un pret mediu al energiei electrice de aproximativ 1 leu per kWh, rezultatul este simplu:

100 km parcursi costa aproximativ 1 leu energie electrica.

Prin comparatie, aceeasi distanta parcursa cu o masina poate costa:

intre 60 si 90 lei combustibil, in functie de consum.

Aceasta diferenta explica de ce transportul electric urban este considerat una dintre cele mai eficiente forme de mobilitate din punct de vedere energetic.

Transportul electric si viitorul oraselor

Pe masura ce orasele devin mai aglomerate, solutiile de transport trebuie sa evolueze. Mobilitatea urbana nu mai este doar o problema de infrastructura, ci si de eficienta energetica si impact asupra mediului.

Bicicletele electrice si trotinetele electrice nu vor inlocui complet alte forme de transport, dar ele pot reduce semnificativ numarul deplasarilor scurte realizate cu masina.

Acest lucru inseamna:

trafic mai redus

nivel mai scazut de poluare

costuri mai mici pentru utilizatori

orase mai usor de parcurs

Pe termen lung, mobilitatea electrica devine o piesa importanta intr-un sistem de transport mai echilibrat.

Concluzie

Atunci cand analizam impactul real asupra mediului, diferenta dintre transportul clasic si cel electric este semnificativa. Inlocuirea unei parti din deplasarile cu masina prin utilizarea unei biciclete sau trotinete electrice poate reduce emisiile personale de CO2 cu sute de kilograme in fiecare an.

Pe langa beneficiile pentru mediu, utilizatorii descopera rapid si avantajele practice: costuri mici, flexibilitate si deplasari mai rapide in oras.

De aceea, interesul pentru mobilitate electrica continua sa creasca, iar transportul electric urban devine o optiune tot mai prezenta in rutina zilnica a oamenilor.