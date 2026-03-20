Piata energiei solare in Romania: ce se intampla cu adevarat pe piata fotovoltaicelor in 2026

Sunt cifre confirmate de datele ANRE si Transelectrica, care plaseaza Romania drept cea mai rapida piata din Europa in 2025 din punct de vedere al ritmului de crestere a instalațiilor solare. Trendul nu da semne sa se opreasca.

Ce s-a schimbat? Aproape totul. Preturile au scazut dramatic, birocratia s-a simplificat, finantarile de la stat au adus tehnologia la indemana proprietarilor obisnuiti, iar facturile la energie au impins milioane de romani sa caute solutii pe care altadata le considerau prea scumpe sau prea complicate. Termenul "panouri fotovoltaice" genereaza peste 18.800 de cautari lunare pe Google. Nu mai vorbim de un interes de nisa, ci de o schimbare structurala in modul in care romanii se raporteaza la propria factura de curent.

Piata fotovoltaicelor in cifre: unde era Romania si unde a ajuns

Acum cinci ani, un sistem fotovoltaic rezidential era o raritate. Il vedeai mai degraba la casele oamenilor cu venituri ridicate sau la fermierii care prinsesera o finantare europeana. Costurile erau mari, procedurile descurajante, iar instalatorii autorizati putini. Intre timp, piata s-a schimbat mai repede decat anticipase aproape oricine.

Capacitatea fotovoltaica instalata in Romania s-a triplat intre 2022 si 2025, ajungand la peste 7.000 MW cumulati, conform datelor RPIA si Transelectrica. Din aceasta cifra, aproximativ 3.400 MW apartin prosumatorilor, adica oamenilor si firmelor care si-au montat panouri pe acoperisuri. Numarul acestora a explodat: de la 303 prosumatori in 2019, Romania a ajuns la aproape 288.000 la sfarsitul lui 2025, potrivit ANRE (sursa: mediafax.ro, februarie 2026). O crestere de aproape 1.000 de ori in sase ani.

Romania a intrat in top 10 al celor mai mari piete fotovoltaice din Europa in 2024 si si-a consolidat pozitia in 2025, cand a adaugat 2,5 GW de capacitate noua, cel mai mare avans procentual din Europa, plus 45% fata de 2024, conform Solar Power Europe (sursa: economica.net, decembrie 2025). Avantajul natural e real: sudul tarii inregistreaza peste 2.000 de ore de soare pe an. Nu e doar o oportunitate teoretica, ci un avantaj competitiv pe care piata a inceput sa il valorifice concret.

Profilul cumparatorului s-a diversificat la fel de rapid. Daca in 2020-2022 adoptarea era concentrata mai ales in zona rurala, pe case cu acoperis mare, in 2026 cererea vine si din urban: proprietari de apartamente la ultimul etaj, asociatii de proprietari si dezvoltatori imobiliari care integreaza panourile direct in proiectele noi.

Ce a declansat cresterea: trei lucruri care s-au schimbat deodata

Banii de la stat: Casa Verde si AFIR

Programul Casa Verde, administrat de Administratia Fondului pentru Mediu, a fost primul mare catalizator. Subventia de pana la 30.000 de lei pentru instalarea unui sistem fotovoltaic a facut ca investitia sa devina accesibila pentru o categorie mult mai larga de proprietari. La fiecare sesiune de inscrieri, locurile s-au epuizat in cateva ore, semn ca cererea reala din piata depaseste cu mult capacitatea programului.

Dincolo de Casa Verde, exista si o alta linie de finantare mai putin cunoscuta publicului larg. Fermierii si micile intreprinderi din mediul rural au acces la fonduri AFIR pentru panouri fotovoltaice, prin care Europa finanteaza electrificarea solara a exploatatiilor agricole si a microintreprinderilor. Sute de ferme din Romania au trecut deja la energie solara prin aceasta ruta, fara sa scoata din buzunar suma integrala.

Tehnologia s-a ieftinit si s-a imbunatatit simultan

Al doilea factor e mai tehnic, dar efectul lui se simte direct in pretul final. Costul unui panou fotovoltaic a scazut cu 40-60% in ultimii cinci ani, iar eficienta celulelor a crescut de la 18% la 22-24% odata cu generalizarea tehnologiilor TopCon si HJT. Concret, costul unui sistem complet a ajuns intre 0,6 si 0,8 EUR per Watt instalat in 2026. Un sistem fotovoltaic din 2026 produce mai multa energie si costa mai putin decat echivalentul sau de acum patru ani.

Invertoarele de ultima generatie vin cu monitorizare cloud in timp real si se integreaza nativ cu sistemele de stocare. Nu mai esti dependent de un electrician ca sa aflii cat a produs sistemul tau ieri. Totul e vizibil dintr-o aplicatie pe telefon.

Facturile: momentul in care calculul s-a intors

Al treilea factor e cel mai simplu de inteles. Pretul energiei din retea a crescut constant, iar pentru multi romani pragul la care un sistem fotovoltaic devine mai ieftin decat curentul cumparat a fost depasit. Cu subventie, amortizarea se face in 4-6 ani. Fara subventie, in 7-10 ani. In ambele cazuri, mult sub durata de viata a panourilor, care trece de 25 de ani. Matematica e simpla si tot mai multi oameni o fac.

Ce include un sistem fotovoltaic complet in 2026

Un sistem fotovoltaic modern nu inseamna doar niste panouri pe acoperis. Livrarea standard include panouri, invertor, structura de montaj, cablaje, montaj profesional si punere in functiune, tot ce e necesar pentru ca sistemul sa produca curent din prima zi. Dimensionarea depinde de consum: 5 kW pentru un apartament, 8-10 kW pentru o casa, 15-50 kW sau mai mult pentru aplicatii comerciale.

Tendinta dominanta in piata este solutia la cheie. Proprietarul nu mai trebuie sa gestioneze separat achizitia componentelor, autorizatiile sau coordonarea montajului. Cel mai accesibil mod de a intra in energie solara ramane alegerea unor sisteme fotovoltaice complete cu montaj si configurare incluse, unde totul e rezolvat de la evaluarea initiala pana la racordarea la retea.

Un lucru pe care multi cumparatori il subestimeaza: dimensionarea corecta face diferenta dintre o investitie buna si una mediocra. Un sistem prea mic nu acopera consumul, unul prea mare creste costul fara beneficii pe masura. Pentru o casa cu consum mediu, un sistem de 10 kW produce intre 12.000 si 14.000 kWh pe an, suficient pentru o familie de patru persoane. De aceea, o evaluare tehnica serioasa a consumului si a acoperisului disponibil ramane primul pas obligatoriu.

Firmele, noul motor al pietei fotovoltaice

Segmentul rezidential a dominat primii ani ai expansiunii fotovoltaice. Acum, firmele devin motorul de crestere. IMM-urile si corporatiile investesc in sisteme de 20-200 kW, motivate de o combinatie de factori care nu existau acum cativa ani: costurile operationale au crescut, cerintele ESG au devenit reale, iar certificarile verzi sunt tot mai solicitate de parteneri si clienti.

Tot mai multe IMM-uri si corporatii investesc in solutii fotovoltaice pentru companii, unde calculul financiar e si mai favorabil decat in rezidential. La capacitatile tipice pentru business, amortizarea investitiei se face in 3-4 ani. Companiile beneficiaza in plus de amortizare accelerata si deductibilitate fiscala integrala, ceea ce imbunatateste semnificativ randamentul investitiei fata de ce vede un proprietar de casa.

Un format care castiga teren rapid in randul firmelor este carport-ul fotovoltaic: panouri montate pe structuri deasupra parcarilor, care protejeaza masinile si produc energie in acelasi timp, fara sa ocupe teren suplimentar. E genul de solutie care rezolva doua probleme dintr-o miscare.

Ce urmeaza: tendintele care vor schimba piata in 2027

Bateriile de stocare fac pasul din categoria lux in cea standard. Preturile acumulatorilor litiu-ion au scazut cu circa 30% in ultimii doi ani, iar un sistem fotovoltaic fara baterie incepe sa para incomplet. Cu stocare, energia produsa ziua poate fi folosita seara sau in zilele innorate, gradul de independenta fata de retea crescand considerabil.

Comunitatile energetice sunt urmatorul capitol. Legislatia europeana permite deja partajarea energiei intre vecini sau intre membrii unei asociatii, iar Romania lucreaza la transpunerea acestor directive in practica. Concret, asta inseamna ca un proprietar cu sistem fotovoltaic va putea vinde sau partaja surplusul direct vecinului sau, fara sa mai treaca neaparat prin furnizorul clasic.

Vehicle-to-Grid, adica folosirea masinii electrice ca baterie mobila care poate alimenta casa sau reteaua, e inca la nivel de pilot in Romania. Dar adoptarea rapida a vehiculelor electrice ii grabeste adoptarea. Peste doi-trei ani, granita dintre masina si sistem energetic va fi mult mai neclara decat azi.

Ce arata cifrele in final

Piata energiei solare din Romania nu mai are nevoie de argumente de convingere. Are cifre. Peste 7.000 MW instalati, peste 290.000 de prosumatori activi, preturi la jumatate fata de acum cinci ani, subventii de pana la 30.000 de lei disponibile periodic si facturi la energie care nu dau semne de scadere. Romania a inregistrat in 2025 cea mai mare crestere procentuala din Europa in sectorul fotovoltaic. Toate variabilele arata in aceeasi directie.

Pentru proprietarii de case, pentru firme si pentru fermierii care cauta sa reduca dependenta de retea, 2026 e un moment bun. Tehnologia e matura, preturile sunt la un nivel acceptabil, finantarile exista. Romania are potentialul solar, are piata si are cadrul legislativ. Daca va reusi sa valorifice toate acestea pe deplin ramane o intrebare deschisa. Directia e clara.