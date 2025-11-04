Pijamaua ideală pentru o noapte răcoroasă – care sunt cele mai bune materiale?

Flanelă din bumbac

Flanela este o țesătură de bumbac periat a cărei suprafață pufoasă reține un strat subțire de aer pe piele. Drept urmare "încălzește" repede, fiind în același timp aerată. Este foarte potrivită pentru persoanele cu piele sensibilă, deoarece bumbacul pur nu irită și nu electrizează. Compleul cu pantaloni lungi și cămașă cu guler asigură o senzație plăcută de învelire, în special în dormitoarele reci.

Marele atu al flanelei este durabilitatea – devine mai moale cu fiecare spălare, dar numai dacă o spălați delicat și să nu o uscați excesiv. Acordați multă atenție densității țesăturii: o flanelă prea subțire se poate scămoșa, iar una prea groasă poate încălzi prea tare. Finisarea bună a manșetelor și cutele de pe părțile laterale ale cămășii asigură mai multă libertate de mișcare, iar elasticele de la glezne ajută la păstrarea căldurii acolo unde aceasta se pierde cel mai ușor.

Jersey de bumbac (cu adaos de elastan)

Jersey este o țesătură tricotată, prin urmare se mulează natural pe corp. În versiunea din bumbac, este moale, flexibil și nu "foșnește" atunci când schimbați poziția. Adaosul redus de elastan îl ajută să își mențină forma chiar și după numeroase spălări. La o greutate mai mare, jerseyul încălzește plăcut, dar nu limitează mișcarea.

Este alegerea potrivită dacă sunteți în căutarea unui echilibru între căldură și libertatea de mișcare, de ex. compleurile cu pantaloni lungi și elastice la glezne.

Modal și micromodal

Modal este o fibră de celuloză cunoscută pentru netezimea sa de excepție și controlul bun al umidității. Este mătăsos la atingere și, cu o greutate puțin mai mare, "menține" în mod plăcut căldura fără a forma un strat greu pe corp. Micromodalul cu fibre mai fine asigură un finisaj și mai neted și se mulează frumos, fapt ce va fi apreciat de cei sensibili la frecare și țesături mai aspre.

Pijamalele din modal sunt compromisul bun atunci când în locuință este uneori răcoare, dar vă încălziți repede sub plapumă. Materialul elimină eficient umiditatea, ceea ce face ca pielea să rămână uscată pe tot parcursul nopții. Merită să căutați amestecuri din modal cu bumbac – atunci moliciunea și respirabilitatea se vor potrivi de minune.

Catifea și țesătură micropolar

Catifeaua are perișorii scurți, pufoși, care rețin aerul și oferă un efect instantaneu de încălzire. Este un material "confortabil" și ideal atunci când în dormitor este rece. Țesătura micropolar funcționează similar, dar este mai ușoară și se usucă aproape instant, ceea ce îl recomandă în cazul în care spălați frecvent și în casele cu umiditate mai mare.

Merită să acordați atenție la calitatea țesăturii: catifeaua mai bună și micropolarul mai dens se scămoșează mai puțin și rămân moi pentru mai mult timp. Dacă aveți tendința de a vă încălzi prea tare, alegeți micropolar mai subțire sau un compleu din catifea cu un tricou mai subțire pe dedesubt.

Vedeți cât de mare este varietatea de pijamale Victoria's Secret și potriviți materialul în funcție de preferințele dumneavoastră și de temperatura de acasă!

Materialul nu este totul – acordați atenție greutății și croielii

Confortul termic este influențat de trei lucruri: tipul de fibră, gramajul și croiala. Cu cât este mai mare gramajul (g/m², respectiv greutatea țesăturii pe metru pătrat), cu atât este mai cald. Modul de tricotare determină flexibilitatea: jerseul și modalul se mulează ușor, flanela învăluiește stabil, iar catifeaua și micropolarul încălzesc repede.

Forma îmbrăcămintei are, de asemenea, importanță: mânecile lungi, elasticele la încheieturi și la glezne, precum și talia mai înaltă ajută la reținerea căldurii. În practică, cel mai bine este să aveți două compleuri la schimb: unul de flanelă sau jersey pentru uzul zilnic și unul mai cald de catifea sau micropolar pentru nopțile foarte reci.