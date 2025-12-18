x close
Rușii se jură că țintesc doar Ucraina

de Redacția Jurnalul    |    18 Dec 2025   •   10:30
Sursa foto: hepta/Rusia a alocat anul acesta un buget de 7,3% din PIB pentru Armată

Rusia a alocat anul acesta un buget de 7,3% din PIB pentru Armată, din care 5,1% sunt fonduri pentru finanţarea războiului din Ucraina. Procente asemănătoare sunt preconizate şi pentru anul viitor, a anunțat ministrul rus al Apărării la o reuniune care a avut loc miercuri și la care a participat și președintele Vladimir Putin.

„Misiunea principală pentru anul următor constă în conservarea şi creşterea ritmului ofensivei”, a spus Andrei Belousov, ministrul rus al Apărării, afirmând că „este inevitabil colapsul armatei ucrainene”. Ministrul a susținut că forțele ruse ar fi redus cu o treime potențialul militar al Ucrainei și că Kievul și-ar fi pierdut capacitatea de a-și reface efectivele prin mobilizare.

Președintele Vladimir Putin a reafirmat că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina, fie prin mijloace diplomatice, fie militare, inclusiv prin extinderea unei „zone tampon de securitate”.

În retorica cunoscută, Putin a respins orice intenție agresivă față de alte state europene, acuzând liderii UE că alimentează o „isterie” privind o presupusă amenințare rusă. Totodată, el a criticat cererile formulate de susținătorii europeni ai Ucrainei, pe care le-a calificat drept inacceptabile, inclusiv ideea trimiterii de trupe, a plății de despăgubiri sau utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Kievului.


 

