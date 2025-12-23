Precizie pentru detaliile care contează: cuțitul de decojire din colecția Quttin Terra

Cuțitul de decojire cu lama de 9 cm. din colecția Quttin Terra este special conceput pentru sarcinile fine din bucătărie, acolo unde fiecare detaliu contează.

Lama subțire din oțel inoxidabil de înaltă calitate permite decojirea rapidă și curată a fructelor și legumelor, dar și tăierea precisă a ingredientelor mici, esențiale în pregătirea preparatelor festive. Dimensiunea compactă îl face ușor de manevrat, oferind control sporit și siguranță în utilizare.

Mânerul ergonomic asigură o prindere confortabilă, iar designul modern, specific colecției Quttin Terra, completează funcționalitatea cu un plus de eleganță.

???? Ideal pentru: decojire, curățare, tăieri fine.

✔ Lamă din oțel inoxidabil rezistent

✔ Dimensiune compactă

✔ Confort și precizie în fiecare mișcare

Un instrument esențial pentru orice bucătărie bine echipată, mai ales în sezonul sărbătorilor.

Cuțitul de decojire din colecția Quttin Terra este disponibil începând de miercuri, 24 decembrie, la chioșcurile de ziare și la toate punctele de difuzare a presei. Ofertă limitată.