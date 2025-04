România scrie istorie: Instituto Cugat inaugurează primul său centru internațional la București

Evenimentul oficial de lansare, sub sloganul „State-of-the-art in orthopedic medicine”, a marcat un moment istoric atât pentru medicina românească, cât și pentru Europa de Est. Instituto Cugat România nu este o franciză sau un parteneriat simbolic, ci este însuși modelul original din Barcelona adus în România sub supravegherea directă a echipei fondatoare.

Prin această deschidere, pacienții din România au acum acces la protocoale medicale validate internațional, echipe medicale specializate formate în Barcelona și tehnologii de ultimă generație.

Conceptul serii a fost construit în jurul ideii de echilibru între știință și artă. Invitații au fost întâmpinați pe covorul roșu de lucrări de artă — picturi inspirate din teme universale precum „Începutul lumii” sau „Migrația culturală” și sculpturi precum „Geneza”, simbolizând legătura profundă dintre vindecarea trupului prin medicină și îngrijirea sufletului prin artă.

Seara a fost deschisă de cunoscutul prezentator Andi Moisescu, care a prezentat discursurile oficiale susținute de:

Andrei Atanasiu , Director General Instituto Cugat România

, Director General Instituto Cugat România Debora Cugat , Director General Instituto Cugat Barcelona

, Director General Instituto Cugat Barcelona Dr. Montserrat Garcia Balletbó , Președinte Garcia Cugat Foundation

, Președinte Garcia Cugat Foundation Dr. Ramón Cugat, Director Medical Instituto Cugat Barcelona & România

În mesajul său către presă, Dr. Ramón Cugat a transmis:

„Mulțumim României pentru cât de frumos ne-a primit și vrem să spunem mulțumim, mulțumim și iar mulțumim. Vom face tot posibilul să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Un salut călduros pentru toată România.”

Momentul artistic al serii a fost recitalul extraordinar susținut de Alexandru Tomescu care a emoționat publicul prin măiestria sa, transpusă în sunetul inconfundabil al viorii Stradivarius Elder-Voicu.

Atmosfera a fost completată de ceremonia simbolică a tăierii panglicii de către Dr. Ramon Cugat alături de ceilalti doi membri și de către Andrei Atanasiu, antreprenorul român care a pus bazele Institului Cugat în România fiind și cel care îl conduce în prezent.

Dr. Ramón Cugat: un lider mondial implicat personal în România prin intermediul propriului institut

Dr. Ramón Cugat este considerat un pionier la nivel mondial în chirurgia artroscopică și tratamentele biologice regenerative. De-a lungul a peste trei decenii de activitate, a tratat sportivi legendari precum Johan Cruyff, Xavi Hernández, Luis Suárez, Neymar, Juan Martín del Potro, Lindsey Vonn, Andrés Iniesta, Erling Haaland și mulți alții, colaborând îndeaproape cu cluburi din La Liga, Premier League și Serie A.

“Prezența activă a Dr. Cugat în România semnalează un angajament personal în dezvoltarea echipei locale și în implementarea celor mai înalte standarde de tratament”, afirmă Andrei Atanasiu, Director General Instituto Cugat România.

Instituto Cugat România: excelența internațională, acum la București

Instituto Cugat România oferă tratamente avansate în:

Traumatologie

Traumatologie sportivă

Medicină regenerativă și tratamente biologice

Fizioterapie și reabilitare

Diagnostic de precizie



Andrei Atanasiu, Director General Instituto Cugat România, a subliniat importanța acestui moment:

„Cred că România merită să creadă din nou în ea însăși. Merită să aibă acces aici, acasă, la aceeași excelență medicală care schimbă destine în marile centre ale lumii. Instituto Cugat România nu este doar despre tratamente – este despre încredere, despre speranță, despre a ști că nu trebuie să mai plecăm din țară pentru a beneficia de servicii impecabile și că putem aduce tot ce-i mai bun aici. E un pas înainte care ne arată că putem, că suntem pregătiți și că România are locul ei în elita mondială a medicinei. E o onoare și o responsabilitate uriașă să fim primul centru internațional al institutului și să avem alături echipele, tehnologia și viziunea originală din Barcelona. România merită performanță.”

Prin această deschidere, România devine un pol regional de referință în ortopedie sportivă și medicină regenerativă, punând la dispoziția pacienților aceleași standarde aplicate în tratamentul sportivilor de elită din marile ligi ale lumii.

Despre Instituto Cugat

Fondat la Barcelona, Instituto Cugat este unul dintre cele mai avansate centre la nivel global în ortopedie, traumatologie sportivă și medicină regenerativă. Cu peste 50 de ani de experiență și rezultate remarcabile în tratarea sportivilor de elită și a cazurilor complexe, institutul aduce pentru prima dată excelența sa medicală în afara Spaniei, în beneficiul tuturor pacienților din România și din regiune.

