Serile magice din Champions League revin pe 7 și 8 aprilie - program și cote la pariuri

Asta, deoarece în sferturile de finală s-au calificat 3 formații din campionatul Spaniei și două din campionatul Angliei. Celelalte formații calificate în sferturi sunt PSG, Bayern Munchen și Sporting Lisabona.

Program prima manșă sferturi Champions League

7 aprilie: 22:00: Real Madrid - Bayern Munchen

7 aprilie: 22:00: Sporting Lisabona - Arsenal

8 aprilie: 22:00: PSG - Liverpool

8 aprilie: 22:00: Barcelona - Atletico Madrid

Real Madrid – Bayern Munchen: ambele echipe au avut o dublă manșă facilă în optimi

Bayern Munchen a încheiat pe poziția secundă în grupă, pentru ca în optimile de finală să o învingă pe Atalanta cu scorul general de 10-2. În schimb, Real Madrid a fost nevoită să joace în play-off-ul pentru optimi. Acolo a trecut de Benfica atât pe teren propriu, cât și în deplasare.

O victorie în ambele manșe a reușit Real Madrid și în optimile de finală. Adversara a fost Manchester City, pe care a învins-o cu 3-0 pe teren propriu și cu 2-1 în deplasare. Casele de pariuri sportive online văd o partidă echilibrată în prima manșă. Cotele 1X2 pentru acest meci indică un ușor avantaj pentru bavarezi:

Victorie Real Madrid: 2.90

Egal: 3.80

Victorie Bayern Munchen: 2.16

Sporting Lisabona – Arsenal: revenire de senzație a portughezilor în optimi

Atât Sporting, cât și Arsenal s-au calificat direct în optimile de finală. Arsenal a încheiat grupa pe primul loc, cu maximum de puncte, pe când Sporting s-a clasat pe poziția șaptea.

În optimile de finală, Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen cu scorul general de 3-1. De cealaltă parte, Sporting Lisabona a ajuns în extra-time cu Bodo Glimt. În Norvegia Sporting a pierdut cu 0-3, iar pe teren propriu a câștigat cu același scor. În extra-time, Sporting a marcat de două ori, reușind să păstreze poarta intactă. Cota ca în această partidă să se înscrie peste 2.5 goluri este 1.90.

PSG – Liverpool: se ajunge la lovituri de departajare și în acest sezon?

PSG este deținătoarea trofeului, câștigându-l în premieră sezonul trecut. În schimb, Liverpool a câștigat Champions League de 6 ori, ultima oară întâmplându-se asta în sezonul 2018-2019.

În această ediție de Champions League, Liverpool s-a calificat direct în optimile de finală, clasându-se pe poziția a treia în grupă. În optimi s-a impus cu scorul de 4-1 la general contra lui Galatasaray. A fost învinsă cu 0-1 în deplasare, dar pe teren propriu a câștigat cu 4-0.

De cealaltă parte, PSG a evoluat în play-off-ul pentru optimi cu Monaco. A trecut greu de formația monegască, învingând cu 3-2 în deplasare, înregistrând o remiză pe teren propriu. O dublă manșă mult mai ușoară a avut PSG în optimile de finală. Acolo a învins-o la 3 goluri diferență pe Chelsea atât pe teren propriu, cât și în deplasare. Cotele 1X2 la pariuri pentru acest meci sunt:

Victorie PSG: 1.71

Egal: 4.20

Victorie Liverpool: 4.00

Barcelona – Atletico Madrid: catalanii s-au împiedicat de fiecare dată de formația lui Diego Simeone în Champions League

Este a treia dublă manșă din Champions League în care cele două se întâlnesc. Celelalte două duble manșe au avut loc tot în sferturi. S-a întâmplat în sezoanele 2013-2014, respectiv 2015-2016. De fiecare dată Atletico Madrid a avut câștig de cauză și de fiecare dată a ajuns în finală. În ambele rânduri a pierdut ultimul act în fața celor de la Real Madrid.

În optimile de finală Atletico Madrid a trecut de Tottenham cu scorul general de 7-5. De cealaltă parte, Barcelona a eliminat și ea o formație din Premier League în optimile de finală. Este vorba despre Newcastle. În deplasare a înregistrat o remiză cu două goluri, pentru ca pe teren propriu să o învingă cu un neverosimil 7-2.

Barcelona și Atletico Madrid s-au mai întâlnit de trei ori în acest sezon, două dintre partide având loc pe Camp Nou. În campionat Barcelona s-a impus cu 3-1, iar în Cupa Spaniei cu scorul de 3-0. Cota ca Barcelona să înscrie și acum mai mult de 1 gol este 1.38.

Arsenal, favorită principală la cucerirea în premieră a trofeului

Nouă victorii și o remiză a obținut Arsenal în acest sezon de Champions League. Nu trebuie să ne mire, așadar, că „tunarii” sunt văzuți favoriți de către casele de pariuri la câștigarea Champions League. Li se acordă cota 3.75 pentru a reuși acest lucru. A doua favorită la cucerirea trofeului este Bayern Munchen (4.25), urmată de FC Barcelona (5.00).

Golgheterul competiției este francezul Kylian Mbappe, cu 13 reușite, niciuna însă în cele 4 meciuri din fazele eliminatorii. Francezul lui Real Madrid este urmat de Harry Kane (Bayern Munchen) și Anthony Gordon (Newcastle), ambii cu 10 goluri. Ar fi a doua oară când Mbappe ar cuceri titlul de golgheter în Champions League. Prima dată s-a întâmplat în ediția 2023-2024, când a devenit golgheter cu doar 8 goluri marcate. Același număr de goluri l-a avut și Harry Kane.