Kylian Mbappé câștigă procesul cu PSG privind salariul și bonusurile neachitate de club

Decizia pune capăt unui litigiu de amploare între club și atacantul francez, care joacă în prezent la Real Madrid.

Cazul a implicat cereri din ambele părți. Mbappé a solicitat 263 de milioane de euro, iar PSG a depus cereri reconvenționale în valoare totală de 440 de milioane de euro.

Instanța a respins integral cererile clubului și a dispus executarea imediată, ceea ce înseamnă că PSG trebuie să plătească suma datorată chiar dacă face apel.

Avocatele starului francez au subliniat că „fotbalul nu este o zonă fără lege” și și-au exprimat speranța că PSG se va conforma voluntar deciziei, fără a fi nevoie de intervenția unui executor judecătoresc, notează publicația L'Equipe.

Potrivit echipei juridice a lui Mbappé, jucătorul și-a respectat integral obligațiile contractuale și sportive timp de șapte ani și a încercat să evite litigiul, inclusiv retrăgând o plângere pentru hărțuire pentru a calma situația.

Disputa privind salariile și bonusurile neachitate a durat mai bine de 18 luni.

(sursa: Mediafax)