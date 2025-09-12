Sistemul All-on-4 - Pentru cine este recomandat?

Dacă te regăsești în această situație, probabil cauți o alternativă care să fie fixă, estetică și cât mai apropiată de senzația unor dinți naturali.

În cazul acesta, sistemul All on 4 ar putea fi soluția ideală pentru tine. În rândurile următoare vei descoperi cui i se adresează această tehnică modernă și ce beneficii reale îți poate aduce.

Ce este sistemul All-on-4?

All-on-4 este o tehnică modernă de reabilitare dentară, gândită pentru pacienții care și-au pierdut toți dinții de pe o arcadă și nu își doresc proteze mobile. Practic, întreaga dantură este fixată pe doar patru implanturi dentare: două implanturi drepte în partea din față și două implanturi inserate oblic în partea din spate, pentru a profita de osul disponibil și a evita grefele osoase.

All-on-4 are rezultate foarte bune atunci când este aplicat pe mandibulă: după un an, în jur de 9 din 10 implanturi sunt stabile și funcționale [1]. La maxilar însă, unde osul este mai fragil și mai puțin dens, rata de succes scade, ceea ce înseamnă că implanturile pot fi mai vulnerabile.

De aceea, medicii recomandă uneori varianta All-on-6, care presupune 6 implanturi în loc de 4. Studiile arată că la maxilar această soluție este mai sigură și mai stabilă, cu o rată de succes de aproape 100% după un an [1].

Care sunt etapele procedurii?

1. Consultația inițială și planificarea

Totul începe cu o evaluare completă a stării de sănătate orală: scanare intraorală digitală, radiografie panoramică, tomografie computerizată (CBCT) și verificarea densității osoase. Pe baza acestor date, medicul planifică virtual viitorii dinți și poziția ideală a implanturilor. În cazurile complexe, pentru mai multă precizie și siguranță, se poate realiza un ghid chirurgical personalizat, printat 3D pe baza planificării digitale. Acesta îi oferă medicului o orientare exactă în timpul intervenției.

2. Inserarea implanturilor (Faza 1)

Intervenția are loc sub anestezie locală sau intravenoasă. Se pot face extracțiile dinților compromiși și se curăță zona. Apoi, se inserează implanturile: patru în cazul All-on-4 sau șase în cazul All-on-6. Două implanturi sunt plasate în față, iar celelalte sunt înclinate până la 30–45° pentru a evita zonele cu os insuficient și pentru a asigura o stabilitate excelentă.

3. Lucrarea provizorie imediată

Un mare avantaj al acestei tehnici este încărcarea imediată. Asta înseamnă că, în aceeași zi, pe implanturi se montează o proteză provizorie fixă. Practic, pleci din clinică cu dinți ficși, pe care îi poți folosi pentru a zâmbi, vorbi și chiar consuma alimente moi.

4. Perioada de vindecare (osteointegrarea)

Urmează o perioadă de aproximativ 5–6 luni, timp în care implanturile se integrează în os (procesul numit osteointegrare). În acest interval, lucrarea provizorie rămâne pe loc, dar medicul verifică periodic stabilitatea implanturilor, igiena orală și sănătatea gingiilor.

5. Lucrarea definitivă (Faza 2)

După ce implanturile sunt complet integrate, proteza provizorie este înlocuită cu o lucrare definitivă, realizată din materiale rezistente și estetice (de obicei, metal-ceramică sau zirconiu).

Ești un candidat pentru lucrarea fixă pe implanturi All-on-4?

Poți fi potrivit pentru această procedură dacă:

Ți-ai pierdut toți dinții naturali și vrei să îi înlocuiești cu o lucrare fixă, stabilă și estetică.



Mai ai câțiva dinți, dar sunt irecuperabili și necesită extracție.



Porți deja proteze mobile și nu mai suporți senzația de instabilitate și disconfort.



Ai pierdut din densitatea osoasă și ți s-a spus că implanturile convenționale ar necesita grefe osoase.



Te confrunți cu boala parodontală (parodontoză) și dinții rămași nu mai pot fi salvați.

Pentru dinții strâmbi sau nealiniați, soluția este tratamentul ortodontic, iar costul unui aparat dentar este ușor accesibil, mai ales în cazul celui metalic. Tratamentul durează însă minimum 1 an, uneori chiar 2, până obții rezultatul final. În schimb, atunci când dinții lipsesc sau sunt irecuperabili, soluția este lucrarea fixă pe implanturi All-on-4 sau All-on-6. Prețul este mai mare, dar beneficiul este unic: în doar o singură zi poți avea o dantură completă, fixă și funcțională, care îți redă zâmbetul și confortul imediat.

Cel mai important pas este să afli dacă ești un candidat potrivit pentru acest tip de lucrare. Programează-te la o consultație și discută cu medicul specialist. Doar așa vei ști exact care este cea mai bună opțiune pentru tine.

Sursa:

[1] Hassan, S., & Emarah, A. (2020). All on 4 Versus All on 6 implant concepts for rehabilitation of edentulous maxilla. Short term randomized clinical and radiographic study. Egyptian Dental Journal, 66(1), 659–670. https://doi.org/10.21608/edj.2020.79138